Nomen est omen, heißt es. Der Name als Vorzeichen also, als Fingerzeig für die Zukunft. Nicht zuletzt deshalb machen sich werdende Eltern meist ziemlich viele Gedanken um den Namen ihres Kindes, und auch Geschäftsleute grübeln, wie ihr Unternehmen heißen soll.

Umso schöner, wenn man namenstechnisch quasi von Natur aus gesegnet ist. So wie einige Berlinerinnen und Berliner, die den Nachnamen Glück tragen. Aber auch Cafés, Boutiquen oder Werbeagenturen tragen das Glück im Namen – ein ebenso großes wie schönes Versprechen.



Der Duden definiert Glück als „günstige Fügung des Schicksals“ sowie als „Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung“. Das Wort stammt vom mittelhochdeutschen „Gelücke“ ab, was laut Duden so viel wie „Schicksalsmacht“ oder „Zufall“ bedeutet.

Waffeln, Eis und frische Schrippen: So schmeckt das Glück

Was Glück für einen selbst bedeutet, muss man individuell herausfinden und ist ganz verschieden. Auf einige Dinge jedoch können sich die meisten Menschen einigen: Gesundheit, ein paar liebe Menschen um sich, ausreichend Geld, ein schönes Zuhause – das sind gute Voraussetzungen, um glücklich zu sein. Oftmals jedoch sind es die kleinen Drumherums und Extras, die für ein Glücksgefühl sorgen.

Legendär in diesem Zusammenhang ist der Kiezladen Kauf Dich Glücklich, den es nicht nur in der Kastanienallee und in der Oderberger Straße (Prenzlauer Berg), sondern mittlerweile auch in Mitte, in Neukölln und in Wedding gibt. Die beiden letzten fungieren als Outlets, wohingegen der Laden in Mitte der Flagship Store ist.

In Prenzlauer Berg hingegen kann man nach Herzenslust stöbern. Es gibt Kleidung, Schmuck, Wohndeko (tolle Küchenkeramik!), Kosmetik – alles, was man nicht zwingend braucht, aber gern haben möchte, eben weil es einen so glücklich macht. Noch glücklicher machen wohl nur frische warme Waffeln mit einer Kugel Eis, Sahne und heißen Kirschen (7,20 Euro). Das rettet jeden Tag!



„Unser Berliner Café im Prenzlauer Berg ist der Ort, an dem für Kauf Dich Glücklich alles begann. Daher findest Du an jedem Style unserer Kauf Dich Glücklich-Kollektion als Dankeschön einen Gutschein für eine frische Puderzuckerwaffel, die Du unbedingt einlösen solltest“, versprechen die Macher.

Man kann bei den Waffeln aus verschiedenen Teigsorten wählen: Schokoteig, Buttermilchteig, veganer Teig. Es gibt verschiedene selbstgemachte Soßen, sogar herzhafte Waffeln wie zum Beispiel mit Feta und getrockneten Tomaten (5,70 Euro). Die Entscheidung fällt schwer, und noch vor dem Bestellen weiß man genau, dass man bald wiederkommen muss, um sich den Bauch vollzuschlagen und glückselig nach Hause zu kullern.



Kauf Dich Glücklich, Oderberger Straße 44, 10435 Berlin. Geöffnet: montags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr, Frühstück bis 14 Uhr.

Ebenso mit Liebe selbstgemacht, aber tendenziell eher für den täglichen Genuss gedacht, sind die Backwaren der Glücklichen Bäckerei in Wedding. Die Menschen, die hier arbeiten, sind so nett und fröhlich, dass es ansteckend ist. Die gute Laune gibt es hier quasi gratis dazu, ebenso wie das schöne Gefühl, richtig was fürs Geld zu bekommen: Eine Schrippe kostet nur 20 Cent, das im Kiez – zu Recht – sehr beliebte Fladenbrot gibt’s für 1,50 Euro.

Alles ist natürlich selbstgebacken. Die Auswahl – typisch Kiez-Bäckerei – nicht zu groß und nicht zu klein, auf alle Fälle vollkommen ausreichend, um satt und glücklich zu werden. Vom Kürbiskernbrötchen über Börek und Baguette bis hin zum Zwiebelbrot.



Glückliche Bäckerei, Provinzstraße 53, 13409 Berlin. Geöffnet: montags bis freitags von 5 bis 18.30 Uhr, samstags von 5 bis 16.30 Uhr, sonntags von 7 bis 16 Uhr.

Bei Friedas Glück, einem schnuckeligen kleinen Laden im Weißenseer Komponistenviertel, kriegen Sie das Rundum-glücklich-Programm von herzhaft bis süß, von Krimskrams bis ostalgisch. Zwischen den Auslagen, Papeteriewaren, Geschirr und Schmuck kann man sich hinsetzen und etwas Leckeres kredenzen lassen.

Ein Rührei mit Speck und Lauch zum Beispiel kostet 9,90 Euro, eine karibische Kartoffelsuppe 7,50 Euro und eine Tasse Kaffee 2,50 Euro. Waffeln (ab 2,70 Euro) gibt’s als süße und herzhafte Variante – und Waffeln gehen ja bekanntermaßen immer. Ein Genuss für den Gaumen, die Augen und die Nase.



Friedas Glück, Lindenallee 55, 13088 Berlin. Geöffnet: donnerstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, montags bis mittwochs geschlossen.

Typisch Berlin: Klamotten und Schnickschnack zum Glücklichsein

Manchmal sieht man das Glück auch nicht auf den ersten Blick. So wie den Pankower Souterrain-Laden, dessen Name so hoffnungsstiftend ist: neuer Tag, neues Glück. Hier gibt es schöne Secondhandkleidung für Frauen, außerdem noch Accessoires und Wohndeko.



Die meisten Sachen sind neuwertig, Kleider und Taschen gibt’s ab 10 Euro, Mäntel und Jacken ab 15 bis 20 Euro, Vasen, Kerzenhalter, Bilderrahmen, Spiegel ab etwa 5 bis 10 Euro und Stehrumchen je nach Größe ab 1 Euro.

Das Geschäft liegt am Amalienpark, schräg gegenüber vom Klinikum Maria Heimsuchung – also nicht direkt im trubeligen Teil Pankows. Eine ruhige Gegend, sofern man die Tram vor der Tür ignorieren kann. Der Laden selbst ist liebevoll eingerichtet, ganz gemütlich. Zehn Prozent des Gewinns spendet die Inhaberin an die Björn-Schulz-Stiftung, die in Niederschönhausen das Kinderhospiz Sonnenhof betreibt.



Neuer Tag, neues Glück, Breite Straße 2, 13187 Berlin. Geöffnet: dienstags bis freitags von 12 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr.

Für alle, die stolz darauf sind, in Berlin zu leben, und das gern zeigen, gibt es allerhand Klamottenlabel. Eines davon ist der Onlineshop zumglückberliner, das wider Erwarten kein junges Hipster-Start-up ist, sondern zu Lotto Berlin gehört, dem Glücks-Tippspiel. „Egal, ob Klamotten, Accessoires oder wat Feines für die Bude: Hier gibt’s allet, wat die harte Schale, der weiche Kern und das große Berliner Herz begehrt“, steht auf der Homepage.

Zu kaufen gibt’s beispielsweise Shirts mit dem Aufdruck „Zum Glück Kreuzberger“ (ab 10 Euro, auch andere Bezirke), Bettwäsche mit Glücksklee-Print im knalligen Lotto-Rot-Gelb (limited edition, ca. 60 Euro), aber auch eine ziemlich freche Fahrradklingel (ca. 40 Euro): „Motzi, die Fahrradklingel mit Berliner Schnauze, bringt Dich janz nach vorne: Wech da, kannste nich kiek’n! Dit is keen Fußwech“, steht in der Produktbeschreibung.



Und weiter: „Motzi macht kein normales Klingelgeräusch, sondern ruft beim Klingeln typisch rotzige Berliner Botschaften. Der Bluetooth-Lautsprecher für Dein Fahrrad ist ausgerüstet mit einer speziell bespielten Speicherkarte: 13 Berliner Sprüche verschaffen Dir den nötigen Respekt auf den Berliner Straßen.“

Glück im Gesang finden

Wem das Essen und Shoppen zu schnöde ist und wer mehr Wert auf das Zwischenmenschliche legt, ist bei Sing dich glücklich, kurz SDG, gut aufgehoben. An der Gesangsschule in Prenzlauer Berg kann man unter anderem Einzelunterricht nehmen, aber auch in einem der Chöre mitsingen. Außerdem finden jedes halbe Jahr Auftritte vor Publikum statt, wo man sich als Gast beglücken lassen kann.

Falls Sie am eigenen Leib spüren möchten, was das Singen mit Ihnen macht, könnte der Early Bird Choir etwas für Sie ein, ein Spezialangebot von SDG, das immer freitags von 9 Uhr bis 10.15 Uhr stattfindet. Buchbar sind jeweils sechs Termine für 100 Euro.



„Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Erlernen von Tönen, Melodien und Rhythmik wird euch locker und spielerisch im Laufe des Kurses beigebracht. Mit jeder Probenphase wird sowohl neues Repertoire gesungen als auch Stücke aus vorherigen Phasen wiederholt und vertieft. So ist der Einstieg ins bestehende Kursrepertoire für neue Teilnehmende unkompliziert möglich“, verspricht die Website.

Bewegung, die glücklich macht

Wenn der Beruf zum Glück wird, kann man das als Geschenk sehen – oder als Ergebnis harter Arbeit. Auf die beiden Physiotherapeutinnen, die die Praxis Frau Glück in Lichterfelde gegründet haben, trifft wohl beides zu.



„Unsere Liebe für Kinder, die Begeisterung für die schönen Dinge im Leben, eine Prise Verrücktheit und das Bedürfnis, Glück, Entspannung und Wohlbefinden weiterzugeben, lässt uns nun den lang ersehnten Traum einer eigenen Praxis wahr werden“, schreiben sie auf ihrer Website.

Die beiden Expertinnen bieten neben klassischen Physiotherapien, die man sich verordnen lassen kann, unter anderem auch Yogakurse für Schwangere (17 Euro), Rückbildungsgymnastik, Pekipkurse und Babymassagen (5 Termine, 95 Euro) an. Darüber hinaus gibt es einen Onlinekurs, um Bauch, Beine und Po zu straffen, Rückenschule (16 Euro) sowie weitere Yoga-Angebote.



Frau Glück, Gardeschützenweg 135, 12205 Berlin. Termine nach Absprache.

Bewegung, Meditation und innere Ruhe tragen nachweislich dazu bei, ein zufriedenes, ausgeglicheneres und letztlich gesünderes Leben zu führen. Das wissen auch die Krankenkassen, weshalb sie Präventionskurse bezuschussen oder die Kosten in Gänze übernehmen. So wie verschiedene Angebote von Yoga Glück in Adlershof.



Momentan werden täglich Hatha-Yoga-Kurse angeboten, die als Präventionsleistung von den Kassen anerkannt werden. Außerdem gibt es einen speziellen Beckenbodenkurs für Mütter, der ebenfalls von den Krankenkassen bezahlt wird.

Und auch für alle anderen hat die Praxis Yoga Glück mehr als genug zu bieten, beispielsweise einen Babygebärdenkurs, bei dem Eltern lernen können, mit ihren Babys mittels Handzeichen zu kommunizieren. Das Ziel: Das Kind, das noch nicht sprechen kann, zeigt, was es möchte und braucht. Für ältere Kinder gibt’s Tanzakrobatik und Ballett, für Erwachsene beispielsweise Faszien-Yoga.



Yoga Glück, Hackenbergstraße 7, 12489 Berlin. Termine nach Vereinbarung.