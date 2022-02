Berlin - Wer eine geförderte Wohnung in Berlin beziehen will, also eine Sozialwohnung, braucht einen Wohnberechtigungsschein (WBS). Den bekommt aber nicht jeder. Es gelten bestimmte Einkommensgrenzen. Hier ein Überblick mit Tipps, worauf es ankommt.

Die Einkommensgrenze für einen Wohnberechtigungsschein in Berlin liegt für einen Einpersonenhaushalt bei 16.800 Euro pro Jahr und für einen Zweipersonenhaushalt bei 25.200 Euro pro Jahr. Für jede weitere zum Haushalt rechnende Person erhöht sich die Einkommensgrenze um 5740 Euro. Für jedes zum Haushalt zählende Kind kommt ein Zuschlag von 700 Euro dazu. Der Berechnung ist das Bruttoeinkommen zugrunde zu legen.

Wichtig: Abgezogen werden davon noch Pauschalbeträge für Werbungskosten. Von der Zwischensumme können weitere jeweils bis zu zehn Prozent abgezogen werden, wenn Steuern vom Einkommen, Pflichtbeiträge zur Krankenkasse und zur Rentenversicherung gezahlt werden – also maximal 30 Prozent. Nach den Abzügen sind gegebenenfalls noch weitere Freibeträge zu berücksichtigen. Zum Beispiel 600 Euro für jedes Kind unter zwölf Jahren bei Alleinerziehenden, die erwerbstätig sind oder einer Ausbildung nachgehen. Jeder sollte also genau prüfen, ob er einen Anspruch auf einen WBS hat. Selbst wenn das Einkommen auf den ersten Blick zu hoch erscheint, könnte es nach Abzug von Pauschalen und Freibeträgen doch noch reichen, um den begehrten WBS zu erhalten.

Ein Zimmer pro Person

Die Größe der Wohnung, die von den Ämtern bewilligt wird, hängt von der Zahl der Haushaltsmitglieder ab. Grundsätzlich gilt, dass es jeweils einen Wohnraum für den Wohnberechtigten und jeden seiner mit einziehenden Angehörigen gibt. Ein Alleinstehender hat also Anspruch auf eine Einzimmerwohnung, einem Ehepaar mit drei Kindern stehen maximal fünf Wohnräume zu. Können besondere persönliche oder berufliche Bedürfnisse geltend gemacht werden, wird aber auch zusätzlicher Wohnraum anerkannt. Zum Beispiel, wenn ein Mieter in seiner Wohnung eine ständige Betreuungsperson braucht, um die Aufnahme in ein Pflegeheim zu vermeiden. Oder wenn ein Mieter seinen Beruf nur in der Wohnung ausüben kann und davon seine Existenz abhängt. Es gibt auch noch andere Gründe, auf dem WBS einen zusätzlichen Raumbedarf anzuerkennen. Zum Beispiel für junge, bisher kinderlose Ehepaare, die nicht gleich wieder auf Wohnungssuche gehen sollen, wenn sich Nachwuchs einstellt.

Von den gut zwei Millionen Berliner Haushalten haben nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung rund 735.000 Haushalte Anspruch auf einen WBS – das sind rund 36 Prozent. Ende 2021 verfügten 45.632 Berliner Haushalte über einen WBS, darunter 13.384 Haushalte mit einem besonderen Wohnbedarf. Ein besonderer Wohnbedarf wird zum Beispiel anerkannt, wenn ein Haushalt mit einem oder mehreren Kindern in räumlich unzureichenden Wohnverhältnissen lebt, wenn Menschen unverschuldet ihre Mietwohnung räumen müssen oder wenn Hartz-IV-Empfänger zum Umzug in eine „angemessene Wohnung“ aufgefordert werden. Unzureichende Wohnverhältnisse sind zum Beispiel, wenn für drei Personen nicht mindestens zwei Wohnräume zur Verfügung stehen. Oder wenn vier oder fünf Personen nicht wenigstens drei Wohnräume haben.

Auch Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz, Asylberechtigung und Flüchtlingseigenschaft haben die Möglichkeit, einen WBS zu bekommen. Sie müssen dafür eine entsprechende Bescheinigung der Berliner Ausländerbehörde und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vorlegen, die noch mindestens elf Monate gültig ist.

Bearbeitung dauert im Schnitt acht Wochen

Wer einen WBS besitzt, hat noch keine Wohnung. Denn die Zahl der WBS-Inhaber ist in der Regel sehr viel höher als die Zahl der frei werdenden Sozialwohnungen. In den vergangenen acht Jahren ist die Zahl der WBS-Inhaber mal höher und mal etwas niedriger gewesen. Während im Jahr 2014 noch 26.225 Wohnberechtigungsscheine ausgestellt wurden, waren es 2016 schon 37.117 und im Jahr 2017 sogar 46.144 Scheine. 2020 sank die Zahl dann wieder auf 39.602 und stieg danach auf mehr als 45.000 an.

Zuständig für die Beantragung des WBS ist das Bürgeramt oder Wohnungsamt des Bezirks, in dem der Antragsteller lebt. Zieht jemand erst nach Berlin, darf er den Antrag an ein Amt seiner Wahl schicken. Die Bearbeitungszeit dauert im Schnitt acht Wochen.