Wenn jemand sich verletzt, ist meistens schnell klar, was getan werden muss. Man sieht die Wunde und versorgt sie. Anders ist das bei psychischen Erkrankungen. Die sieht man von außen nicht, man kann sie auch nicht mit einem Gerät messen, so wie die Herztöne mit einem EKG. Wessen Seele krank ist, der hat oftmals schon einen langen Leidensweg hinter sich, bevor er oder sie endlich Hilfe bekommt.

Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Störungen, werden oft aber erst sehr spät diagnostiziert. „Das liegt unter anderem daran, dass Betroffene sich zurückziehen und antriebslos sind“, sagt Dr. Steffen Häfner, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowie ärztlicher Direktor der Klinik am schönen Moos in Bad Saulgau (Baden-Württemberg).

Woran merke ich, dass ich depressiv bin?

Menschen mit Depressionen fühlen sich häufig von allem überfordert. „Sie ziehen sich oftmals zurück, können sich zu nichts so recht aufraffen, lassen berufliche und private Aktivitäten schleifen“, zählt Häfner die Kernsymptome auf. Diese Antriebslosigkeit sei, so der Mediziner, „charakteristisch für Depressionen“, ebenso wie die andauernde „gedrückte Stimmung, ein quälender Zustand der starken Traurigkeit“.

Bei vielen Betroffenen kommt es darüber hinaus zu körperlichen Symptomen. Sie leiden unter Herzproblemen, Magen-Darm-Beschwerden oder anderen Krankheiten, für die jedoch keine Ursache gefunden werden kann. „In der Fachsprache nennen wir das somatisierte Depressionen, also körperliche Beschwerden, die durch das seelische Leiden ausgelöst werden, wobei organisch aber alles in Ordnung ist“, fasst der Psychotherapeut zusammen.

Die meisten Menschen würden „die körpermedizinischen Symptome abklären lassen. Und wenn nichts gefunden wird, endet die Diagnostik meistens, weil oftmals nicht an eine Depression gedacht wird“, so Häfner. „Für solche Fälle ist der Selbsttest der WHO ideal.“

Die Weltgesundheitsorganisation hat diesen kurzen Schnelltest konzipiert, damit man selbst überprüfen kann, ob es Anzeichen für eine Depression gibt. „Das ersetzt letztlich nicht den Besuch bei Fachleuten, kann aber einen Verdacht erhärten und so in die richtige Richtung weisen“, sagt der Experte.

Selbsttest der WHO: So finden Sie heraus, ob Sie depressiv sind

Viele Depressionen bleiben unentdeckt, unter anderem weil Betroffene nicht die Kraft aufbringen, sich medizinische Hilfe zu holen und vielleicht auch, weil sie gar nicht wissen, was sie haben und dass ihnen geholfen werden kann. „Der Test der WHO ist leicht und schnell zu beantworten. Ein gutes Instrument also, um bislang unerkannte Depressionen zu entdecken“, weiß Häfner.

Der Test funktioniert folgendermaßen: Es gibt fünf Aussagen, denen Sie eine der vorgegebenen Antworten zuteilen müssen. Die Antworten sind jeweils mit Ziffern versehen, die Sie sodann addieren. Die Summe führt Sie zur Auswertung.

Zunächst die Zahlenwerte: 0 = Zu keinem Zeitpunkt // 1 = Ab und zu // 2 = Etwas weniger als die Hälfte // 3 = Etwas mehr als die Hälfte // 4 = Meistens // 5 = Die ganze Zeit

Die zu bewertenden Aussagen lauten: In den letzten zwei Wochen …

... war ich froh und guter Laune.

... habe ich mich ruhig und entspannt gefühlt.

... habe ich mich energisch und aktiv gefühlt.

... habe ich mich beim Aufwachen frisch und ausgeruht gefühlt.

... war mein Alltag voller Dinge, die mich interessieren.

Wenn Sie 12 oder weniger Punkte haben, gilt: „Bei einem solch geringen Wohlfühlwert kann eine Depression nicht sicher ausgeschlossen werden. Betroffene sollten auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen und die Symptome schildern, um weitere Schritte einzuleiten“, rät Steffen Häfner.

Bei 13 bis 25 Punkten „gibt es keinen Grund zur Sorge“, sagt der Psychotherapeut. „ In diesem Fall steht es um das Wohlbefinden gut und eine behandlungsbedürftige Depression ist unwahrscheinlich.“ Sollten Sie dennoch das Gefühl haben, dass etwas nicht in Ordnung ist, gehen Sie ruhig zu Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

Wie werden Depressionen behandelt?

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man sehr lange und sehr starke Medikamente nehmen muss, wenn man Depressionen hat. Doch das stimmt nicht, wie Häfner erklärt: „Wir unterscheiden zwischen leichten, mittelgradigen und schweren Depressionen. Bei den leichten wird im Normalfall eine Gesprächstherapie verordnet, die auch in der Regel gute Erfolge bringt.“

Bei den mittelgradigen und schweren Depressionen werden zugleich Medikamente und Psychotherapie eingesetzt, weil man heutzutage weiß, dass vor allem die Kombination aus beiden zielführend ist; mehr als 80 Prozent der Betroffenen geht es damit langfristig besser. Ebenso sind Ergo- und Bewegungstherapie denkbar. „Nach etwa sechs bis spätestens neun Monaten muss man überprüfen, inwiefern die Therapie angeschlagen hat und angepasst werden kann. Vielfach kann man die Medikamente ganz ausschleichen oder in geringer Erhaltungsdosis weiter verschreiben“, sagt der Experte.

Durch die Therapie erfahren Patientinnen und Patienten viel über sich und ihre Krankheit, woher sie kommt, wie sie sich äußert und was sie selbst tun können, um sich längerfristig gut zu fühlen. „Hierbei lernt man auch, die Vorzeichen für einen Rückfall zu erkennen, sodass man sich zeitnah Hilfe suchen kann, also beispielsweise noch einmal zeitweise Medikamente einnimmt“, so Steffen Häfner.

Kaum jemand muss sein Leben lang Pillen gegen die Depression schlucken. Meistens sind es vergleichsweise kurze Zeiträume, in denen die akuten Phasen abgemildert werden sollen.

Woher kommen Depressionen?

Es gibt verschiedene Arten von Depressionen. Grob gesagt unterscheidet man zwischen jenen, die nur einmal im Leben auftreten und solchen, die chronisch sind und daher immer wieder aufflammen. Treffen kann es jede und jeden: „Bis zu 15 Prozent der Bevölkerung ist von Depressionen betroffen, und es gibt Berechnungen der WHO, wonach in Zukunft die Depressionen die weltweit häufigste Erkrankung sein werden“, so Häfner.

Ursächlich für eine Depression kann ein traumatisches Ereignis sein, aber auch Erfahrungen aus der Vergangenheit, die einen nicht loslassen, ebenso ein überaus fordernder Alltag. Diese Form nennen Fachleute reaktive Depression. Demgegenüber steht die endogene Depression. Das ist eine Verlaufsform, bei der es keinen konkreten Auslöser, keinen klar zu benennenden Grund gibt. „Man vermutet, dass hierbei hormonelle Störungen oder ein Ungleichgewicht des Hirnstoffwechsels eine Rolle spielen“, so der Arzt.

Zudem gibt es bei den endogenen Depressionen „auch eine erbliche Komponente“, ergänzt der Experte. „Sie tritt also familiär gehäuft auf.“ Behandelt wird auch hier je nach Schweregrad mit Gesprächstherapie und Medikamenten. Denn auch wenn man nicht weiß, warum die Depression einen heimsucht, so kann man doch lernen, mit ihr zu leben.

Was kann ich tun, um die Depression in den Griff zu kriegen?

„Sport und Bewegung sind immer Gold wert, ganz besonders für Menschen mit Depressionen“, sagt Steffen Häfner. „Das bringen wir auch den Betroffenen bei uns in der Klinik bei und ermuntern sie dazu, die Übungen wie Walking oder Wassergymnastik in ihren Alltag zu integrieren.“

Beim Sport werden Glückshormone ausgeschüttet, die Muskeln werden aktiviert, das Blut zirkuliert besser, die Zellen werden mit Sauerstoff versorgt, Giftstoffe effektiver abtransportiert. „Außerdem ist es wichtig, auf einen geregelten Tagesablauf zu achten, weil ein gewisser Rhythmus stabilisierend wirkt“, ergänzt der Mediziner.

Auch das Thema Schlaf ist wichtig. Sorgen Sie dafür, möglichst immer zur gleichen Zeit und nicht zu spät ins Bett zu gehen. Ein ausgeglichener Tag-Nacht-Rhythmus ist gut für die Gesundheit, vor allem weil nachts sowohl die körperlichen als auch die psychischen Regenerationsprozesse auf Hochtouren laufen.

Jedoch: „Schlafentzug ist bei Menschen mit Depression eine durchaus erfolgversprechende Therapieform, wenngleich nicht sehr nachhaltig“, sagt Steffen Häfner. „Hierbei verzichtet man eine halbe oder ganze Nacht aufs Schlafen, wodurch sich der Gesamtzustand für zwei, drei Tage verbessert, die Depression also in den Hintergrund rückt. Aber es hält eben leider nicht an.“

Dauerhafter wirkt hingegen die Lichttherapie, die man entweder kostenlos haben kann, indem man morgens die ersten Sonnenstrahlen draußen genießt. Oder aber man kauft sich eine Lampe mit hoher Luxzahl beziehungsweise eine Tageslichtlampe, die man sich vormittags anmacht. „Wenn Sie an einem hellen Tag vor zehn Uhr draußen eine Runde spazieren gehen, wirkt sich das positiv auf den ganzen Tag aus“, weiß der Arzt. Aber auch die Lichttherapie mit einer Lampe ist sinnvoll, insbesondere an bewölkten Tagen.

Vielleicht am wichtigsten jedoch ist: Scheuen Sie sich nicht, sich Hilfe zu suchen, wenn es Ihnen schlecht geht. Egal, ob Sie bei einem lieben Menschen Trost suchen oder medizinischen Rat brauchen – Hauptsache, Sie müssen sich nicht allein durch dieses Tal kämpfen.

Unterstützung finden Sie auch im Netz, über Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen, etwa der Robert-Enke-Stiftung oder der Deutschen Depressionshilfe.