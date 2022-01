Die meisten Menschen kennen Tics nur im Zusammenhang mit dem Tourette-Syndrom: Das unkontrollierte Zucken und Zappeln, Schnüffeln oder Schniefen hat jeder schon einmal gehört und gesehen. Doch nicht nur Menschen mit Tourette haben Tics, sondern sie sind für viele Menschen alltäglicher Begleiter. Bislang wusste die Wissenschaft nicht genau, wie Tics im Gehirn entstehen. Die Charité hat es herausgefunden.

Die gerade im Fachmagazin Brain publizierte Studie zur Entstehung von Tics wurde geleitet von Privatdozent Dr. Christos Ganos, Neurologe an der Charité in Mitte, sowie Dr. Andreas Horn, Neurowissenschaftler an der Harvard University. Das Team um die beiden Experten hat ein neuronales Netzwerk identifiziert, das für die Störungen verantwortlich ist. Zudem haben sie eine Möglichkeit gefunden, um die Tics zu mildern - und zwar, indem man Betroffenen, in diesem Fall: Tourette-Patientinnen und -Patienten, einen Hirnschrittmacher einsetzte.

Der Hirnschrittmacher sorgt für eine Reizung jenes neuronalen Netzwerkes, was zu einer Linderung der Symptomatik führte. Das wiederum gibt Anlass zur Hoffnung, dass die „veröffentlichten Erkenntnisse (...) die Basis für eine bessere Therapie von schweren Tic-Störungen legen“ könnten, schreibt die Charité in einer Pressemitteilung.

Was genau sind Tics?

Ganz einfach aus gedrückt: „Ein Entwicklungsphänomen des Gehirns sowie eine Abweichung vom normalen Bewegungsrepertoire“, wie Dr. Christos Ganos im Gespräch mit der Berliner Zeitung erklärt. „Und nicht immer sind Tics gleich eine Krankheit. Viele Menschen leben mit einem Tic, ohne dass es sie stört. Wenn sie darunter leiden, spricht man von einer chronischen Erkrankung.“

Generell seien Tics „meist kurze Bewegungen oder Lautäußerungen, die oft in rascher Abfolge und ohne ersichtlichen Bezug zur aktuellen Situation wiederholt werden“, definiert die Charité. „In vielen Fällen geht die Erkrankung mit weiteren Verhaltensauffälligkeiten wie Ängsten und Zwängen, ADHS oder einer Depression einher, die soziale Ausgrenzung der Betroffenen ist eine häufige Folge.“

Man unterscheidet zwischen motorischen und vokalen Tics. Erstere sind beispielsweise starkes Blinzeln, Naserümpfen, Kopfschleudern. Zu den vokalen Tics gehören unter anderem Räuspern, zwanghaftes Schlucken und Pfeifen. Sie können einzeln, aber auch geballt auftreten - so wie beim Tourette-Syndrom. Diagnostisch hat man das, wenn man vor dem 18. Lebensjahr und mehr als ein Jahr lang zwei motorische sowie einen vokalen Tic hat.

Meistens treten die ersten Tics bereits in der Kindheit auf. „Man geht davon aus, dass etwa vier Prozent aller Kinder zwischen sechs und 12 Jahren betroffen sind, sagt Dr. Christos Ganos. Meistens schwächen sich die Symptome im Laufe des Älterwerdens ab, jedoch nicht bei allen Betroffenen. Etwa jedes hundertste Kind erfülle die diagnostischen Kriterien eines Tourette-Syndroms, so der Mediziner.

Tics können kurzzeitig unterdrückt werden. „Aber das ist, als würde man sagen: Hör auf, dich zu bewegen“, so Dr. Christos Ganos. „Das hält man nicht lange aus.“ Gleichwohl könne man im Rahmen einer Verhaltenstherapie lernen, die vom Gehirn ausgesendeten Impulse zu ignorieren und somit das Vorkommen von Tics zu reduzieren. Bei etwa 50 Prozent der Betroffenen ist das erfolgreich. Das Problem: Es gibt nicht genügend Therapeutinnen und Therapeuten, die das anbieten.

Wo entstehen die Tics?

Bis ins letzte Detail weiß man das noch nicht, wobei die Wissenschaft in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht hat. Es wurden verschiedene Hirnareale identifiziert, die im Zusammenhang mit Tics stehen - aber welcher Bereich nun genau als Auslöser gelten kann, war unklar. Bis jetzt: „Wir konnten zeigen, dass es nicht eine einzelne Hirnregion ist, die die Verhaltensstörungen verursacht. Tics sind stattdessen auf Fehlfunktionen in einem Netzwerk verschiedener Areale im Gehirn zurückzuführen“, erklärt Dr. Andreas Horn, der für die Studie mitverantwortlich ist und mit dem Team zwei Jahre lang daran gearbeitet hat.

Herausgefunden hat das 17-köpfige Team das durch mehrere Untersuchungen. In einem ersten Schritt haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die entsprechende Weltliteratur der letzten 50 Jahre gesichtet. Dabei stießen sie auf 22 bereits veröffentlichte Fallbeschreibungen, bei denen Menschen aufgrund von Unfällen oder Schlaganfällen Tics entwickelt hatten. Das kommt äußerst selten vor, aber bei diesen Patientinnen und Patienten war eindeutig klar, dass die Tics entstanden waren, weil es zu einer Hirn-Schädigung gekommen war.

Die Charité-Forschenden kartierten dann, „wo sich die Verletzung der Hirnsubstanz befand und mit welchen anderen Hirnbereichen dieser Ort normalerweise über Nervenfasern verbunden wäre“, so das Unternehmen. „Für diese Konnektivitätsanalyse nutzten sie einen ‚Durchschnittsschaltplan‘ des menschlichen Gehirns, der an der Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie in Kooperation mit der Harvard Medical School in jahrelanger Arbeit auf Basis von Hirnscans von über 1000 gesunden Menschen erstellt worden war.“

Das Ergebnis: Obwohl bei allen Betroffenen unterschiedliche Hirnareale geschädigt worden waren, hatten sie Tics entwickelt. Aber sämtliche betroffenen Hirnregionen waren Teil eines gemeinsamen Nervengeflechts, das insgesamt sechs Bereiche im Gehirn umfasst, darunter die Inselrinde, die Basalganglien, der Thalamus und das Kleinhirn.

Die Inselrinde ist dafür verantwortlich, dass wir unsere Sinneseindrücke des Körpers wahrnehmen; die Basalganglien sortieren, was relevant ist und was nicht - sie sind wie ein Filter. Der Thalamus ist unser Sekretär; bei ihm kommt alles zusammen. Das Kleinhirn steuert unsere Feinmotorik und stimmt alles so ab, dass alles was wir ausführen, präzise ist.

Charité So sehen die Tic-Areale im Hirnscan aus: Das längliche Rote links und rechts ist die Inselrinde (sieht aus wie ein Golfschläger). Genau in der Mitte, die beiden rot-gelben Flecken, ist der Thalamus. Schräg darüber sind beidseitig nach unten spitz zulaufende dunkle Ovale, das sind die Basalganglien.

„Diese Strukturen sind praktisch über das gesamte Gehirn verteilt und haben unterschiedlichste Funktionen, von der Steuerung der Motorik bis zur Verarbeitung von Emotionen. Sie alle wurden in der Vergangenheit bereits als mögliche Auslöser für Tics diskutiert, ein eindeutiger Beweis ist jedoch bisher nicht gelungen und auch ein direkter Zusammenhang zwischen diesen Strukturen war nicht bekannt. Jetzt wissen wir, dass diese Hirnbereiche ein Netzwerk bilden und tatsächlich die Ursache für Tic-Störungen sein können“, sagt Bassam Al-Fatly, einer der beiden Erstautoren der Studie.

Im weiteren Studienverlauf untersuchte das Wissenschaftsteam 30 Patientinnen und Patienten mit Tourette-Syndrom, deren Tic-Symptomatik also nicht so selten ist wie bei den zuvor analysierten Menschen. Den Probandinnen und Probanden wurden an drei verschiedenen Behandlungszentren in Europa Hirnschrittmacher mit unterschiedlich platzierten Elektroden implantiert, die eine tiefe Hirnstimulation erzeugten.

Fortan wurde das durch Hirnscans überwacht. So konnten die Forschenden herausfinden, inwiefern die Elektroden das Tic-auslösende Neuronen-Netzwerk stimulieren oder nicht. Tatsächlich habe sich gezeigt, so die Charité, „dass die Symptome der Betroffenen am stärksten zurückgingen, je präziser die Elektroden das Tic-Netzwerk stimulierten.“

Studienleiter und Privatdozent Dr. Christos Ganos sagt: „Menschen mit schweren Tic-Störungen profitieren also offenbar am meisten, wenn die tiefe Hirnstimulation auf das Tic-Netzwerk abzielt.“ Nun gibt es die Hoffnung, dass Tics künftig positiv beeinflusst werden können, indem man beim Einsetzen der Hirnschrittmacher auf das verursachende neuronale Netzwerk Rücksicht nimmt. Hirnschrittmacher werden heutzutage eingesetzt, wenn klassische therapeutische Maßnahmen nicht ausreichen; in schweren Fällen also, in denen weder Medikamente noch verhaltenstherapeutische Ansätze den gewünschten Erfolg bringen.

Mit Hilfe des exakt platzierten Hirnschrittmachers könnten Tic-Betroffene eventuell wieder ein Leben ohne Stigmatisierung und Schmerzen führen. Denn vielfach werden sie angeglotzt, es wird mit dem Finger auf sie gezeigt, und manch einer kann sich auch einen blöden Spruch nicht verkneifen. Der Leidensdruck ist also teilweise sehr hoch, weshalb viele sich zurückziehen. Aber nicht nur im Alltag, sondern auch im beruflichen Leben können Tics hinderlich sein.

Hilfe für Betroffene

Seit 2017 gibt es an der Charité eine Ambulanz für Tic-Störungen, die zur Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie gehört. Wenn Sie unter Tics leiden, können Sie hier Beratung, Hilfe und Unterstützung finden. Neben einer medikamentösen und verhaltenstherapeutischen Behandlung wird auch die tiefe Hirnstimulation eingesetzt. Die Sprechstunde findet im Gebäude Luisenstr. 64 in Mitte statt. Geleitet wird die Ambulanz von Prof. Dr. Andrea Kühn und Dr. Christos Ganos. Darüber hinaus bietet die Charité eine gesonderte Tourette-Sprechstunde an.

Auch das evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge bietet eine Tic- und Tourette-Sprechstunde an. Weitere Infos und Angebote finden Sie unter anderem bei der Tourette-Gesellschaft oder beim Interessenverband Tic und Tourette Syndrom. Diese unterstützen beispielsweise auch Angehörige oder geben Lehrkräften Tipps zum Umgang mit Tic-Kindern.