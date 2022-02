Wenn es in der Lendenwirbelsäule oder im Schulter-Nackenbereich schmerzt, stresst uns das ungemein. Bewegungsschmerz und Verspannungen, ein Ziehen oder Stechen – all das will man schnell wieder loswerden. Nur wie? Das sei ganz leicht, verspricht Sportpädagoge Ulrich Kuhnt, der in Hannover eine Rückenschule betreibt. Man müsse lediglich die Ursachen kennen und aktiv an ihnen arbeiten. Klingt zu einfach, um wahr zu sein? Dann sollten Sie es vielleicht auf einen Versuch ankommen lassen.