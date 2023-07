Dominik H. (33, Plänterwald): Da meine kabellosen Kopfhörer nach nur vier Monaten kaputt gegangen sind, wollte ich sie in dem Elektrofachgeschäft am Alexanderplatz, wo ich sie gekauft habe, umtauschen. Der Mitarbeiter beim Kundenservice war jedoch der Meinung, ich hätte kein Recht auf ein neues Paar; stattdessen sollten meine defekten Kopfhörer zur Begutachtung und Reparatur versendet werden, weil er nicht beurteilen könne, ob nicht ich den Defekt verursacht habe. Nach längerer Diskussion gab ich klein bei und ließ die Kopfhörer einschicken. Letzten Endes habe ich fast vier Wochen warten müssen und dann doch neue Kopfhörer bekommen. War der Mitarbeiter dann nicht im Unrecht?

Lieber Herr H, auch ich habe leider schon ähnliche Erfahrungen mit Reklamationen machen müssen. Meiner Erfahrung nach sind Kundenservicemitarbeiter im Umgang mit Gewährleistungsrechten nur sporadisch bis gar nicht geschult. Versucht man als Rechtskundiger die Rechtslage zu erklären, werden sie stur und man redet sprichwörtlich gegen Wände.



Grundsätzlich aber gilt: Ist eine Kaufsache mangelhaft, so kann nach §§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) der Käufer nach seiner Wahl Nacherfüllung in Form von Reparatur oder Lieferung einer neuen Sache verlangen. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Zeitpunkt des Kaufs ein Mangel vorgelegen hat. Nach den allgemeinen Beweislastregeln muss der Käufer das Vorliegen eines solchen Mangels beweisen. Da das für den Verbraucher nicht einfach ist, hat der Gesetzgeber für den Fall, dass ein Verbraucher von einem Unternehmer Ware kauft, eine Ausnahmeregelung geschaffen: Nach § 477 Abs. 1 BGB wird innerhalb des ersten Jahres nach dem Kauf vermutet, dass die Kaufsache mangelhaft war. Diese Vermutung kann der Verkäufer aber widerlegen, in dem er darlegt, der Verbraucher sei selbst am Defekt des Geräts schuld, etwa wegen eines Wasserschadens oder Fallenlassens. Hierfür muss er die mangelhafte Ware überprüfen können, und der Käufer muss dem Verkäufer die Möglichkeit dazu geben. Ob die Verpflichtung aber auch so weit geht, dass zum Zwecke der Prüfung ein Versenden der Ware an einen Gutachter oder eine Werkstatt zu dulden ist, ist höchstrichterlich noch nicht entschieden. Je komplexer die Kaufsache und je untypischer der Mangel, desto mehr dürfte der Verkäufer wohl auf Fachexpertise zurückgreifen dürfen.

In Ihrem Fall sollte es aber bei dem Grundsatz bleiben, wonach der Käufer dem Verkäufer lediglich die Möglichkeit geben muss, das Kaufobjekt an dessen Niederlassung zu untersuchen. Ein weiteres Versenden ist davon nicht erfasst. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn die Mitarbeiter des Verkäufers nicht die notwendige Sachkunde haben, denn dieses Problem fällt in den unternehmerischen Risikobereich des Verkäufers, insbesondere dann, wenn er Personal ausschließlich für die Reklamationsbearbeitung vorhält. Typische Mängel wie Sturz oder Wasserschaden sollte sich schnell klären lassen.

Weiter hätte der Mitarbeiter Sie auch dann auf eine Reparatur verweisen dürfen, wenn die Herausgabe neuer Kopfhörer mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden gewesen wäre (§ 439 Abs. 4 S.1 BGB). Dies war hier nicht der Fall, daher war der Kundenservicemitarbeiter nach meiner Auffassung durchaus verpflichtet, Ihnen sofort ein neues Paar Kopfhörer auszuhändigen. Er hätte nicht darauf bestehen dürfen, die Kopfhörer einzusenden. Im Ergebnis wären Sie daher sogar berechtigt gewesen, ohne Fristsetzung vom Kaufvertrag zurückzutreten und den Kaufpreis zurückzuverlangen.