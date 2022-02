Noch nie haben wir so sehnsüchtig auf den Frühling gewartet: Endlich wieder raus an die frische Luft und sich mit Leuten treffen, ohne Angst vor einer Corona-Infektion zu haben. Die letzten Monate – und, ja, Jahre – waren hart und stecken uns allen in den Knochen, beeinflussen aber auch unser Denken. Egal, ob geimpft oder nicht, die Pandemie hat uns verändert. Gemeinsam ist uns allen: Wir wollen endlich wieder normal miteinander leben.