Wer gerne näht, stöbert ebenso gern in Stoffläden oder auf einschlägigen Internetseiten, wo man eine schier endlose Produktvielfalt entdeckt – ein Gadget scheinbar sinnvoller und nötiger als das andere. Hier ein Helferlein, da ein Zubehörchen. Die Versuchungen sind riesig. „Dabei braucht man vor allem am Anfang kaum mehr als Schere, Stoff, Maschine und Faden“, sagt Nastasia Mohren, die als DIY Eule auf Youtube erfolgreich ist.

Den Kanal, dessen Name aus zwei Akronymen besteht, gibt es seit mehr als acht Jahren. DIY steht fürs Selbstmachen, im Englischen do it yourself. Und Eule meint nicht nur den Vogel, sondern ist eine Abkürzung für ‚eigene und liebevolle Einzelstücke‘. Mittlerweile ist der Kanal, auf dem die Lichtenberger Youtuberin sich Nastja nennt, eine eigene Marke mit mehr als 189.000 Abonnenten und über 540 Videos, die jeweils tausendfach angesehen werden.

Meistens geht es bei Nastasia Mohren ums Nähen. Weil es ihr Spaß macht und weil es ihre Leidenschaft ist. Die Abo- und Klickzahlen wachsen kontinuierlich. Sie selbst hat vor rund neun Jahren mit dem Nähen angefangen und weiß, dass man manchmal zu Impulskäufen neigt, weil man sich nur zu gern überzeugen lässt. „Und hinterher ärgert man sich“, sagt die gebürtige Prenzlauer Bergerin.

Um andere Näh-Anfängerinnen und -Anfänger vor ähnlichen Fehlkäufen zu bewahren, berichtet Nastasia Mohren hier von jenen Produkten, die man – entgegen aller Werbeversprechen – nicht wirklich zum Nähen braucht.

1. Handnähmaschine

Kleine Nähmaschinen, die in (fast) jede Handtasche passen, scheinen eine sinnvolle Sache zu sein: So kann man beispielsweise schnell eine gerissene Naht flicken, im Urlaub vielleicht. Sie kosten etwa zehn bis 20 Euro, sind aufgrund ihrer Größe sehr handlich und versprechen schnelle Hilfe.

Jedoch: „Wer näht schon im Urlaub oder unterwegs?“, fragt Nastasia Mohren. „Da greift man dann doch eher klassisch zu Nadel und Faden, zumal so eine Handnähmaschine auch keinen Unterfaden hat, vom Nahtbild her also nicht mit einer richtigen Nähmaschine mithalten kann“, fasst die Influencerin zusammen.

2. Schere mit Laserpointer

Die Idee ist super: Beim Schneiden des Stoffes wird ein Laserlicht erzeugt, sodass man nur darauf entlangschneiden muss und am Ende eine gerade Kante hat. Das nennt sich Laser-Schnittführung. „Aber sobald man auch nur ein bisschen wackelt, wackelt die Linie auch“, weiß Nastasia Mohren. „Und wer kann schon einen Stoff schneiden, ohne dabei zu wackeln?“ Eben. Insofern kann man sich die paar Euro ruhigen Gewissens sparen und zeichnet einfach wie gewohnt mit Lineal und Kreide oder Trickmarker an.

3. Flicken-Puder

Kleben statt nähen, lautet das Motto der Hersteller von sogenannten Flicken-Pudern (je nach Größe zwischen fünf und 20 Euro). Dieses Puder müsse man nur auf die zu flickende Stelle streuen, ein Stück Stoff dazu, dann darüberbügeln – schon klebt der Flicken fest am Kleidungsstück und alles ist ruckizucki quasi wie neu. Nastasia Mohren hat das getestet: „Aber es funktioniert nicht, zumindest nicht bei mir. Das Puder war überall auf dem Bügelbrett und klebte, auch am Bügeleisen. Das war wirklich nicht optimal.“

Die Expertin rät eher, Stoffkleber zu benutzen, wenn man ein Loch in einem Kleidungsstück mit einem Flicken ausbessern will. Diesen müsse man nur dünn auftragen, die Stoffe aneinanderdrücken, gegebenenfalls mit einer Klemme fixieren und das Ganze trocknen lassen. „Das ist deutlich einfacher“, sagt Nastasia Mohren.

4. Spezielle Nähfüßchen

Für nahezu jede Naht gibt es ein eigenes Nähfüßchen, das man an seiner Nähmaschine einsetzen kann. Das Ergebnis sei dann besser, heißt es. „Und das stimmt vielfach auch“, sagt Nastasia Mohren. „Allerdings braucht man dafür einiges an Erfahrung. Fürs Schrägband oder auch eine Kräuselnaht finde ich die Nähfüßchen durchaus sinnvoll, aber als Anfängerin ist das eine totale Überforderung.“

Um also verschiedene Nähfüßchen nutzen zu können, sollte man gut mit seiner Nähmaschine vertraut sein und wissen, wie sie funktioniert. Das Tauschen eines Nähfußes ist mitunter etwas fummelig, und auch für das richtige Tempo, die Fadenspannung und all das Drumherum braucht man ein Gefühl – und das hat man am Anfang für gewöhnlich noch nicht.

„Ich selbst nutze meine exotischen Nähfüßchen auch nur selten, einfach weil das Standardfüßchen für die meisten Projekte richtig gut geeignet ist“, sagt die Youtuberin. „Und falls ich doch mal ein spezielles brauche, gucke ich sehr genau auf den Preis, denn am billigsten Zubehör hat man beim Nähen nicht sehr lange Freude.“

5. Elektrischer Stoffschneider

Nicht jeder Näh-Fan schneidet auch gerne die Stoffe zu. Für viele ist es eher lästiges Beiwerk, denn eigentlich will man ja die Maschine rattern hören und das Kleidungsstück zusammennähen. Aber das – gewissenhafte! – Zuschneiden der benötigten Stoffe ist nun einmal elementarer Bestandteil des Nähens. Nun gibt es diverse Gadgets, die ein schnelles Schneiden in Aussicht stellen, und zwar mithilfe der Elektrizität.

Es gibt Aufsätze für den Akkuschrauber, mit denen man dann den Stoff zuschneiden kann, ebenso wie spezielle Rotationsschneider und Akkuscheren. Je nach Modell und Hersteller kann so ein Teil auch dreistellig kosten, andere gibt es für unter 20 Euro. Wirklich sinnvoll sind sie alle nicht: „Die Zeitersparnis beläuft sich auf wenige Sekunden“, sagt Nastasia Mohren. „Natürlich funktionieren die super, aber für Hobby-Näherinnen sind sie im Alltag Quatsch.“

Elektrisch betriebene Schneideutensilien lohnen sich nur, wenn man wirklich große, lange Bahnen schneiden muss, etwa für Vorhänge oder Bettwäsche. Aber selbst da ist es eine Frage, wie viel Zeit und Mühe man tatsächlich spart, denn um das Zurechtzuppeln des Stoffes und das Geradehalten des Schneidwerkzeuges muss man sich ja ohnehin kümmern.

6. Garnrollenhalter und Spulenclips

Es sind kleine Klemmen, die verhindern sollen, dass sich das Garn von selbst abrollt, oder dafür sorgen, dass Garnrolle und Unterfadenspule beieinander bleiben (Kosten: weniger als zehn Euro für Sets von 50 bis 100 Stück). Klingt absolut sinnvoll. Allerdings: „Es ist ein ziemliches Durcheinander, wenn man seine Garnrollen samt Halterung in der Schublade aufbewahrt. Diese Clips machen eine andere Form der Aufbewahrung unmöglich. Das ist unübersichtlich“, so die Expertin. „Viel sinnvoller ist es, sich einen Garnkoffer anzuschaffen oder sich mithilfe von Lochbrettern eine Aufhängung zu basteln, woran man die Garnrollen steckt.“

Wenn die Garnrollen nämlich ordentlich aufgereiht oder aufgestellt sind, können sie sich auch nicht so stark abrollen und verheddern. Die Klemmen verhindern kein Chaos, auch wenn genau das das Verkaufsversprechen ist.