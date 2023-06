Durchfall, Harnwegsinfekt, Bauchweh, Erkältung: Diese Hausmittel helfen!

Es sind oft harmlose Erkrankungen, die uns schachmatt setzen. Nichts, wofür man sich lange in ein volles Wartezimmer setzen möchte. Und dennoch will man schnell wieder gesund werden, kramt in der Hausapotheke, googelt nach Hausmitteln – und ist am Ende doch unsicher, was wirklich hilft.

Die Ernährungswissenschaftlerin Karin Buchart hat sich bereits vor 20 Jahren mit sogenannten biogenen Arzneimitteln beschäftigt, wie sie erzählt: „Ich wollte immer schon wissen, was in unseren Pflanzen steckt und wie sie uns helfen können, gesund zu werden und zu bleiben.“ Also verglich die Expertin bekannte Hausrezepte mit den vorliegenden Forschungsdaten.

„Ich habe zuerst geguckt, was wie wirkt und worin es enthalten ist. Man spricht in der Fachliteratur von Nutrazeutika, also Funktionsarzneien. Das sind Lebensmittel, die pharmakologisch wirken können. Bekannt sind etwa Holunder, Salbei und Thymian“, so Buchart, die über ihre Erkenntnisse auch ein Buch* geschrieben hat.

Welche Hausmittel helfen gegen Durchfall?

Etwa gegen Durchfall gebe es zwei sehr gute Anwendungen, die wohl vor allem Eltern kleiner Kinder kennen: „Ein fein geriebener Apfel hilft nachweislich, den Durchfall zu stoppen“, sagt die Ernährungswissenschaftlerin. „Die Ballaststoffe des Apfels binden im Darm das Wasser, das für die Verflüssigung des Stuhls verantwortlich ist. Und durch das Reiben des Apfels quillt das enthaltene Pektin auf und wird bräunlich.“

Wer den braunen Apfelrieb isst, sorgt dafür, dass das Pektin „pathogene Keime im Verdauungstrakt bindet. Das bremst den Durchfall und minimiert die Keimzahl“, so Buchart. Denn in der Regel wird Durchfall durch Bakterien hervorgerufen.

Eine weitere Möglichkeit, Durchfall zu bekämpfen, ist eine lang gekochte Karottensuppe. „Das ist sehr mild und vor allem für kleine Kinder und alte Menschen gut geeignet“, sagt die Expertin. „Kochen Sie ein halbes Kilo klein geschnittener Karotten in einem Liter Wasser für etwa eine Stunde und pürieren Sie es zum Schluss. Die Kohlenhydrate werden beim Kochen umgewandelt, sodass die Suppe eine hohe Wasserbindungskapazität hat. Zudem werden Keime reduziert.“

Darüber hinaus sei warme Suppe „wie ein Pflaster für die Seele. Und sie gibt uns Energie, die wir durch den zehrenden Durchfall dringend benötigen“, weiß Buchart. Um die Wirkung der Suppe zu verstärken, können Sie ein bisschen Salz für die Elektrolyte, Butter zur Stärkung der Darmflora sowie Honig hinzugeben, der wiederum dafür sorgt, dass die Nährstoffe besser aufgenommen werden können.

Sowohl vom geriebenen Apfel als auch von der Karottensuppe können Sie so viel essen, wie Sie mögen. Aber: Wenn die Beschwerden nach drei Tagen nicht besser geworden sind, sollten Sie zum Arzt gehen.

Wie kann man einen Harnwegsinfekt natürlich loswerden?

Eine Blasenentzündung kann extrem schmerzhaft sein. Bevor Sie sich etwa im schlimmsten Fall auf Nieren und Harnleiter ausweitet, sollte man in Absprache mit dem Arzt ein Antibiotikum nehmen, wenn die Beschwerden allzu heftig sind. Damit es aber gar nicht so weit kommt, sollten Sie bereits bei den ersten Anzeichen – Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang – schnell reagieren und möglichst viel Wasser trinken, um die Keime aus den Harnwegen zu spülen.

„Unterstützend haben sich auch Senföle bewährt, weil diese schnell ins Blut gehen, nach fünf bis sechs Stunden die Harnwege erreichen und dort antimikrobiell wirken“, sagt Karin Buchart. Vieles, was scharf schmeckt, enthält Senföle: Radieschen, Kresse, Meerrettich. „Schon zwei Esslöffel Kapuzinerkresse, die man im Übrigen auch problemlos im Garten oder auf dem Balkon anbauen kann, haben eine antibiotische Wirkung. Die Blüten der Kapuzinerkresse sind essbar, sie schmecken würzig.“

Sie können aus den Blüten der Kapuzinerkresse und etwas Meerrettich eine Tinktur ansetzen – und zwar mit Alkohol, wie die Expertin beschreibt: „Nehmen Sie eine frische Meerrettich-Wurzel, Kapuzinerkresseblüten und -blätter und übergießen diese mit einem Glas klaren Schnaps, Vodka zum Beispiel, und verschließen Sie das Glas. Das lassen Sie dann zwei Wochen lang ziehen, seihen es ab und füllen es in eine Flasche. Bei Bedarf nehmen Sie zehn Tropfen davon, bei akuten Beschwerden bis zu fünf Mal am Tag. Derartige Tinkturen gibt es übrigens auch zu kaufen, sie sind dann aber deutlich teurer, als wenn man sie selbst herstellt.“

Husten, Schnupfen: Das hilft tatsächlich

„Wenn der Kopf richtig dicht ist und die Erkältung Sie quält, sollten Sie sich einen Zwiebeltee kochen und inhalieren“, rät die Expertin. „Die Zwiebel ist ein altes Heilmittel. In ihrer Schale steckt Quercetin, das ist ein Farbstoff, der – ausgekocht – entzündungshemmend wirkt. Kochen Sie eine gelbe Zwiebel mitsamt der Schale für 45 bis 60 Minuten, das ergibt einen leicht süßlichen Tee.“

Außerdem ist es ratsam, bei Schnupfen und Husten zu inhalieren. „Geben Sie hierfür je einen Teelöffel Salz und Thymian in eine Schale und übergießen Sie das mit kochendem Wasser. Inhalieren Sie sowohl durch Mund und Nase“, empfiehlt Dr. Karin Buchart. „Für die Atemwege sind die Wirkstoffe optimal. Sie wirken antiviral und antibakteriell, also sowohl gegen Viren als auch gegen Bakterien.“

So lindern Sie Bauchschmerzen ganz natürlich

Bauchschmerzen äußern sich häufig in schmerzhaften Krämpfen. Dagegen gibt es in der Apotheke allerhand Arzneien. Es geht aber auch ganz natürlich. „Kümmel wirkt erwiesenermaßen krampflösend“, sagt Buchart. „Er sieht körnig aus, botanisch sind es die Früchte, wir reden meistens von Samen. Sie lassen sich gut lagern. An die enthaltenen ätherischen Öle kommt man, indem die Samen gemörsert oder mit dem Messer zerquetscht werden.“

Die Samen lassen sich gut lagern und bei Bedarf verarbeiten, beispielsweise zu einem Tee. Der hilft bei akuten Beschwerden. Sollte Ihnen der Aufwand zu groß sein, kaufen Sie sich fertige Teebeutel mit Kümmel, Fenchel und Anis. „Die anderen beiden Wirkstoffe wirken auch krampflösend und sind selbst für Kinder geeignet“, so die Wissenschaftlerin.

Sofern Sie häufiger Bauchweh haben, können Sie Fenchel, Anis und vor allem auch Kümmel zum Würzen Ihrer Speisen verwenden. „Insofern wäre es gut, davon immer was zu Hause zu haben“, ergänzt Karin Buchart. „Sie können einige Kümmelkörner sogar nach dem Essen kauen, um Bauchschmerzen zu verhindern.“ Übrigens: In Fenchel steckt Cumarin. Das ist bekannt dafür, stimmungsaufhellend zu sein!

Mit Hausmitteln das Immunsystem stärken

Damit wir gesund bleiben und unser Immunsystem gut funktioniert, sollten wir uns gesund ernähren und beispielsweise viele Ballaststoffe essen. Diese stecken vor allem in Gemüse und Obst, sind für uns eigentlich unverdaulich, aber ein Festschmaus für unsere Darmbakterien, die ihrerseits ein Teil der Darmflora und somit des Immunsystems sind.

„Je größer die Vielfalt der Darmbakterien, desto besser können wir uns gegen Krankheitserreger wehren“, sagt die Ernährungswissenschaftlerin. Um diese Vielfalt zu unterstützen, muss man aber keine speziellen Produkte kaufen, die meist überteuert sind. „Es reicht schon, einen Naturjoghurt pro Tag zu essen oder andere fermentierte Milchprodukte wie Kefir, Buttermilch, Ayran oder Kombucha zu trinken. Am besten ist es, wenn Sie variieren, weil Sie so unterschiedliche Kulturen aufnehmen, die Ihre Darmbakterien stärken.“

Tipp: Sie können Naturjoghurt auch selbst herstellen. Es gibt sogenannte Joghurt-Maker zu kaufen. Dabei stellt man Gläser mit einem Klecks Naturjoghurt und Milch in einen Inkubator. Nach etwa 12 Stunden ist der Joghurt fertig. Derartige Produkte gibt es schon für rund 30 Euro.

Auch Apfelschalen und Vollkornprodukte gelten als äußerst gesund für die Darmflora. „Und resistente Stärke“, ergänzt Buchart. „Die steckt in gekochten, ausgekühlten und wieder erwärmten Kartoffeln, in Brot mit langer Teigführung und zum Beispiel auch in Sushi-Reis. Resistent bedeutet, dass die Stärke bis in den Darm gelangt und nicht schon weitgehend im Magen verdaut wird. So kommt sie den Darmbakterien zugute.“

*Dr. Karin Buchart: Nutrazeutika. Heilende Nahrungsmittel, Kräuter und Gewürze. 192 Seiten, Trias Verlag, ca. 25 Euro.