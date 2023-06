Einzigartig, außergewöhnlich, unglaublich: Unsere Hoteltipps für den Berlin-Besuch

Wer Berlin besuchen möchte, ist schnell erschöpft von der Suche nach einer guten Unterkunft. Zentral sollte sie liegen, idealerweise nicht so laut sein. Ein bisschen Grün drumherum wäre schön, und natürlich bequeme Betten. Es sollte nicht so weit bis zur nächsten U- oder S-Bahn sein, und nicht zu teuer, der ganze Spaß. Klingt nach hohen Ansprüchen? Dann kennen Sie Berlin aber schlecht!

Die Hauptstadt hat vom kleinen Hinterhof-Hostel bis zum feinsten Sternehotel alles zu bieten, für jeden Geschmack, für jeden Geldbeutel. Dazwischen gibt es viel Raum für Kreativität. Wir haben ein paar der ganz besonderen Hotels für Sie herausgesucht. Wollen Sie luxuriös campen? Oder lieber in einem ehemaligen Gefängnis schlafen? Haben Sie Lust auf filmreife Übernachtungen? Oder steht Ihnen eher der Sinn nach einem historischen Schwimmbad? Alles kein Problem.

Neukölln: Loft-Camping

Wollten Sie schon immer mal in einem Wohnwagen übernachten, scheuen sich aber vor den wettertechnischen Unwägbarkeiten im Freien? Hierfür hat der Hüttenpalast die ideale Lösung gefunden: Sie haben einfach eine Hinterhoffabrik ausgebaut, alte Camper reingestellt und aus einem Fabrikloft ein Wohnwagenhotel gemacht.

„Auf mehr als 600 Quadratmetern liegen im Erdgeschoss einer Altberliner Hinterhoffabrik unsere drei Übernachtungsbereiche: Die Halle 1 mit drei Wohnwagen, drei Holzhütten und zwei geschlechtergetrennten Gemeinschaftsbädern, die Halle 2 mit fünf Wohnwagen, einer Hochebene, einem separaten Aufenthaltsraum und zwei geschlechtergetrennten Gemeinschaftsbädern und der dritte Bereich mit sechs Hotelzimmern im Fabrikloftstil mit ensuite Bädern. Alle Wagen und Hütten können einzeln gebucht werden. Gruppen können gerne eine ganze Halle für bis zu 14 Personen exklusiv mieten“, steht auf der Hüttenpalast-Homepage.

Die Oldtimer-Wohnwagen sind detailverliebt eingerichtet und sehen richtig cool aus. Einer hängt sogar in der Luft und ist über eine Treppe zu erreichen. Die Hütten haben Bergdorf-Charme, mit Sitzgruppen, die einladend vor den kleinen Türen drapiert sind. In den modernen Gemeinschaftsbädern gibt es Duschshampoos, Handtücher und Haartrockner. Einen Garten gibt’s auch.

Alle Wohnwagen und Hütten sind mit Doppelmatratzen ausgestattet. Die Preise variieren je nach Wochentag und sind abhängig von Veranstaltungen in Berlin. Pro Wohnwagen oder Hütte fallen 70 bis 100 Euro pro Nacht an (zuzüglich fünf Prozent City Tax), unabhängig davon ob man allein oder zu zweit darin schläft. Es gibt auch Hütten für drei bis vier Personen; pro Aufbettung werden 20 Euro extra berechnet. Die Hotelzimmer sind für eine bis vier Personen buchbar und kosten zwischen 70 und 160 Euro pro Nacht (zzgl. City Tax). Ein Kinderreisebett kostet 20 Euro, aber es gibt keine Kinderrabatte.

Prenzlauer Berg: Schlafen im alten Stadtbad

Ende des 19. Jahrhunderts entstand an der Oderberger Straße ein Stadtbad (Eröffnung: 1902), das auch zu DDR-Zeiten noch als Volksbadeanstalt im damaligen Arbeiterbezirk genutzt wurde. Ab 1986 war es geschlossen – bis sich ein Investor fand. Das denkmalgeschützte Haus wurde aufwendig saniert und eröffnete 2016 als Hotel Oderberger, ein Boutique-Hotel mit 70 Zimmern, zwei Apartments, fünf Turmsuiten sowie eigenem Neorenaissance-Schwimmbad, das auch von Berlinern genutzt wird.

Der Pool ist 20 Meter lang und 1,35 Meter tief; die Wassertemperatur beträgt 26 Grad. Manchmal wird er auch für Events trockengelegt. Deshalb muss man die Öffnungszeiten immer vorher auf der Website checken.



Die Zimmer (ab 20 Quadratmeter; Einzelzimmer 14 Quadratmeter) sind fast alle mit Parkettböden und Boxspringbetten oder vergleichbar bequemen Betten ausgestattet. Es gibt auch ein Familienzimmer im Dachgeschoss, die Turmzimmer sind mit Küchenzeilen ausgestattet, ebenso die kleinen Apartments unterm Dach, die zudem Balkone und bodentiefe Fenster haben.

Die Preise variieren je nach Monat, beginnen aber bei 252 Euro pro Nacht; Frühstück muss man extra hinzubuchen (ab 20 Euro). Ab drei Nächten gibt’s Rabatte (zwischen 12 und 27 Prozent).



Übrigens: Man kann die Schwimmhalle auch für sich allein haben. Den sogenannten Private Midnight Swim kann man von 22 Uhr bis Mitternacht buchen und sich sogar eine Wunschbeleuchtung aussuchen. Inklusive Handtüchern, Bademänteln und einer Flasche Sekt kostet der Aufenthalt für zwei Personen 299 Euro (mit Sauna 349 Euro).

Charlottenburg: Gefängnishotel Wilmina

Rote Backsteinmauern, ein üppig wuchernder Garten, Ruhe inmitten eines trubeligen Kiezes – und vergitterte Fenster, schwere Türen, schmale Balustradengänge. Das Hotel Wilmina ist in einem ehemaligen Frauengefängnis aus dem späten 19. Jahrhundert untergebracht; 1985 wurde es geschlossen und als Archiv des Grundbuchamtes genutzt. Nebenan war das Gerichtsgebäude, das heute als Kunst- und Kulturraum genutzt wird. Beide Gebäude sind über ineinander fließende Höfe miteinander verbunden.

Aus den einstigen Zellen wurden 44 Hotelzimmer, die zwischen elf und 30 Quadratmeter groß sind; einige Zellen wurden zusammengelegt. „Fünf Stockwerke mit Zimmern und das Penthouse mit vier Suiten werden von offenen Gängen erschlossen, die sich in einem 18 Meter hohen Innenraum übereinanderstapeln. Den flutet eine filigrane Installation aus Aberdutzenden Bocci-Kugelleuchten mit weichem Licht, das vom Glasdach hinabzufallen scheint und auch die gewaltige, nun hell geschlämmte Ziegelsteinwand inszeniert“, schrieb die Stil- und Architektur-Website ad-magazin.de im Juni letzten Jahres, also kurz nach der Eröffnung des Hotels im April 2022.

Es gibt auch eine Bibliothek mit bodentiefen Fenstern, einen Billardraum, eine Sauna, Fitnessgeräte, einen Dachterrassenpool und eine Kamin Lounge. Viel Holz, helle Farben, weiche Stoffe, Naturmaterialien dominieren das Hotel. Ideal zum Abschalten. Eine Übernachtung in einem Standardzimmer kostet je nach Saison zwischen 170 Euro 280 Euro inklusive Frühstück. Beachtlich: Bei Google hat das Wilmina-Hotel 4,8 von 5 möglichen Sternen bei knapp 100 Bewertungen.

Mitte: Kapselhotel

„Eine Nacht wie im Weltraum, aber mitten in Berlin. Hier übernachten Gäste in einer futuristischen Schlafkapsel“, schreiben die Hauptstadt-Kenner von visitberlin.de über das Space Night Kapselhotel an der Leipziger Straße. Dort schläft man in einer Kabine, entweder allein oder zu zweit. Die kleine Kabine ist ein Meter breit und kostet ab 35 Euro pro Nacht, die Zweierkabine ist 1,60 Meter breit und kostet ab 60 Euro.

Platzangst darf man hier aber nicht haben, denn es ist ziemlich eng. Matratze, kleiner Safe, Lüftung gibt’s in allen Kapseln, die LED-Beleuchtung kann man selbst steuern. Draußen gibt’s abschließbare Schränke, die Rezeption ist rund um die Uhr besetzt, und man bekommt für die Zeit des Aufenthalts ein Tablet. Selbstverständlich ist das Wlan im Preis enthalten.

Charlottenburg: Filmhotel

Direkt am Kudamm, aber dank Schallisolierung angenehm leise: Das Vier-Sterne-Hotel Hollywood Media ist schon seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Institution in Berlin, bietet einen kostenlosen Wellnessbereich (Sauna, Dampfbad, Fitness) im sechsten Stock. Eröffnet wurde es 1999.

Es gibt Zimmer, die für Allergiker geeignet sind, Familienzimmer sowie Suiten. „Jedes der 217 Zimmer ist einem Schauspieler, Regisseur oder einem der großen Kino Blockbuster gewidmet. So übernachten Sie bei Romy Schneider oder finden sich auf der ‚Titanic‘ oder in der ‚Herr der Ringe Suite‘ wieder. Jedes der Zimmer ist entweder mit dem Lebenslauf des entsprechenden Schauspielers oder Regisseurs oder einer Abhandlung des jeweiligen Films versehen“, steht auf der Hotel-Website.

Im ganzen Haus finden sich Filmplakate, Setfotos und Requisiten. Gegründet wurde das Hotel von Filmproduzentenlegende und Berliner Urgestein Artur Brauner, genannt Atze Brauner. Zu Gast waren schon Pierre Briece, Klaus Maria Brandauer, Jeanette Biedermann oder Kostja Ullmann.

Übernachtungen kosten ab 100 Euro; die Preise sind transparent und tagesgenau im Buchungskalender vermerkt, sodass man mit ein wenig Flexibilität auch Schnäppchen ergattern kann. Wer direkt auf der Website bucht, erhält 10 Prozent Rabatt.

Mitte: Telegraphenamt

Das ehemalige Haupttelegrafenamt an der Oranienburger Straße, in der Nähe der berühmten Synagoge und angrenzend an die Museumsinsel, wurde nach sechsjähriger Bauzeit 1916 eröffnet und war bis 1992 in Betrieb. Von hier aus wurden Rohrpostnachrichten in die halbe Stadt verschickt; Fragmente davon sind heute noch zu sehen. Es wurde aber, vor allem in den Anfangsjahren, auch telegrafiert.

In den 1990ern und auch in den Nullerjahren stand das denkmalgeschützte monumentale Neobarock-Gebäude leer, bis es schließlich durch einen Investor zehn Jahre lang ausgebaut wurde. Das Hotel Telegraphenamt wurde erst im November 2022 eröffnet, ist also eines der jüngsten Hotels der Stadt – zugleich aber auch eines der ganz besonderen, weil es ein echtes Stück Berliner Geschichte ist.

Der Stil des durchdesignten Hotels ist rustikal-gediegen, ein Großteil Backsteinwände wurde freigelegt, viel indirektes, warmes Licht, Parkettböden, jedes Zimmer einzigartig und individuell, hier eine Regenwalddusche, da ein französischer Balkon. Von den Zimmern, deren Fenster zum Monbijoupark zeigen, kann man den Fernsehturm sehen. In der luxuriösen 100 Quadratmeter großen Maisonette-Suite Mabel’s Place gibt es sogar eine freistehende Badewanne und ein Ankleidezimmer.



Insgesamt 97 Zimmer (zwischen 21 und 140 Quadratmeter groß) stehen zur Verfügung. Sie kosten pro Nacht ab 230 Euro, die Maisonette-Suiten ab 480 Euro.