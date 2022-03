Ob man sein Frühstücksei weich oder hart gekocht mag, ist Geschmackssache. Aus rein medizinischer Sicht jedoch gilt: Je weicher, desto besser. Und: Je besser das Huhn gehalten wurde, desto gesünder das Ei. Warum also Bio-Freilandhaltung so viel sinnvoller – auch für uns! – ist, welche Nährstoffe im Ei stecken und was ein Getreidekorn mit unserem Cholesterinwert zu tun hat, erklärt die Präventiv- und Ernährungsmedizinerin Dr. Anne Fleck.