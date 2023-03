Essen und trinken wie in der DDR: Zeitreise in Berliner Gaststätten

In Berlin gibt es wohl nichts, was es nicht gibt. Und dazu gehört auch, dass die DDR ein bisschen weiterlebt, obwohl es sie ja seit mehr als 30 Jahren nicht mehr gibt. Für Touristen sind das skurrile Erlebnisse. Für all jene jedoch, die in der DDR gelebt haben, sind Ostalgie-Orte entweder ein rotes Tuch oder aber eine schöne Reise in die Vergangenheit.

Aber bloß weil man DDR-mäßig speist und trinkt, heißt das ja nicht, dass man geschichtsvergessen ist oder Unrecht gutheißt. Insofern wollen wir Sie auf eine kleine, gänzlich unpolitische Reise ins eigentlich längst vergangene Ostdeutschland mitnehmen.

Was immer geht: Konnopke an der Schönhauser, Ecke Eberswalder. Currywurst wie eh und je, mit Anstehen und allem Drum und Dran, ein bisschen Berliner Höflichkeit gibt’s gratis dazu. Gourmets mögen monieren, dass der Kartoffelsalat zu DDR-Zeiten besser geschmeckt habe. Aber mal im Ernst: Damals gab’s auch keine vegane Currywurst, und trotzdem ist sie heute lecker!

Wer stattdessen auf die gute alte Ketwurst beziehungsweise Kettwurst – die einen sagen so, die anderen so – schwört, fährt oder läuft einen Kilometer weiter Richtung Pankow. Dort, gegenüber den Schönhauser-Allee-Arcaden, steht ein Imbiss namens Alain Snack. Und die Ostvariante des Hotdogs schmeckt hier genau wie früher, auch wenn der Verkaufspavillon eher voll 90er ist.

Falls Sie nicht im Stehen und sowieso auch lieber drinnen essen wollen, hier eine Übersicht zu DDR-Gaststätten im heutigen Berlin.

Friedrichshain: Volkskammer

Von der Einrichtung über die Speisekarte bis hin zum HO-Schild „Sie werden platziert“: In der Volkskammer ist alles original DDR, hier leben die 70er und 80er fort. Gekocht wird authentisch, denn das Essen wird „von erfahrenen Köchen aus der ehemaligen DDR zubereitet“, steht auf der Homepage.

Die Preise sind zwar nicht mehr ganz so sozialistisch, aber immer noch sehr sozialverträglich. So kostet das Würzfleisch 5,90 Euro, eine Soljanka 4,80 Euro und Spirelli mit Jagdwurst-Gulasch 11,50 Euro. Sogar an Vegetarier und Veganer ist gedacht, obwohl es so was ja gar nicht gab, damals in der DDR.

Serviert wird manches im Emaille-Geschirr, aber es kommt auch HO-Geschirr und Zwiebelmuster auf den Tisch. An der einen Wand hängt ein riesiges Bild, auf dem man den Fernsehturm und den Palast der Republik sehen kann. Und auch sonst gibt es viel zu entdecken: vom obligatorischen Honecker-Porträt über die Schallplatten bis hin zum Jungpionier-Abzeichen.

Volkskammer, Straße der Pariser Kommune 18b, 10243 Berlin, drei Fußminuten vom Ostbahnhof (u.a. Regio, S3, S5, S7, S9). Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags von 11 bis 22 Uhr, sonntags bis 17 Uhr. Montags Ruhetag – oder wie es hier heißt: Haushaltstag.

Prenzlauer Berg: Pionierlager

Das PiLa, wie die Gaststätte Pionierlager sich selbst nennt, ist DDR-Restaurant und Museum in einem. Ein Drei-Gänge-Menü – bestehend beispielsweise aus Kesselgulasch, Jägerschnitzel und Ananaskompott – kostet 24,90 Euro.

Draußen auf der Terrasse kann man sozusagen unter der große PiLa-Fahne speisen. Drinnen gibt es noch mal 50 Plätze und dazu jede Menge Devotionalien: Fernseher, Zeitungen, das Sandmännchen, Wimpel, Fahnen, Uniformen, Wandzeitungen, Kleiderbügel, Nummernschilder, Porträts, Kleidung und Urkunden.

Ab und zu finden auch DDR-Partys statt, das nächste Mal am 29. Juli. Dann tritt ein Helga-Hahnemann-Double auf, man kriegt ein rotes Pioniertuch geschenkt und es wird Tele-Lotto gespielt. Natürlich gibt’s auch DDR-Musik sowie Speisen und Getränke. Kosten: 59,90 Euro pro Person.

Pionierlager, Prenzlauer Allee 26, 10405 Berlin, vier Minuten zu Fuß von der Straßenbahnhaltestelle Marienburger Straße (Tram M2) oder zehn Minuten vom U-Bahnhof Senefelderplatz (U2). Öffnungszeiten: Dienstags bis samstags von 15 bis 22 Uhr, sonntags und montags geschlossen.

Mitte: Gaststätte Prassnik

Schöner und treffender können wir es auch nicht formulieren, weshalb wir die Kneipen-Poesie von der Gaststätten-Homepage zitieren müssen: „An einer Ecke in Berlin, dort, wo die stille Angermünder in die laut anbrandende Torstraße mündet und wo die Mitte vom Prenzlauer Berg geschieden wird, befindet sich die Gaststätte W. Prassnik“, heißt es dort.

Und weiter: „Erst am frühen Abend, wenn viele Leute nach Hause gehen und auf ihrem Weg denen begegnen, die jetzt ihre Wohnungen verlassen, öffnet sich ein schmuckloser Rollladen und gibt nur zögerlich den Eingang ins Innere frei, wo sich eine zurückhaltend, aber präzise-detailliert mit dezentem Wie-früher-Schick eingerichtete Kneipe als perfekte Emulation einer HO-Gastwirtschaft erweist, also eines Lokals aus der verblichenen DDR.“

Die DDR-Kneipe sei „zentraler Lebensmittelpunkt für die Intelligenzija der Berliner Mitte. Hier treffen sich die Neunmalklugen und Blitzgescheiten, die Bescheidwisser und die Meinungslektoren, die Künstler und die Kunstmacher, die Kleinen und die Großen, weder Oben noch Unten, eben die Mitte, und geben sich ihrem sozialen Drang hin, angeregt durch das süffige Bier aus der Hausbrauerei, welches Herr Prassnik in heller und in dunkler Sorte ausschenkt.“ Es gibt auch selbstgebrautes Bier!

Alles andere auf der Website, die sinnigerweise mangelwirtschaft.de lautet, ist eher ruppig formuliert: „Ihr kommt, wenn wir geöffnet haben. Keine telefonischen Tischreservierungen. Keine schriftlichen Reservierungen.“ Und auch als Nichtraucher darf man nicht zimperlich sein, denn „Rauchen ist bis auf Widerruf gestattet“, kündet ein altes Schild an der Wand an. Bier gibt’s ab 2,50 Euro, ein Caromilchkaffee kostet auch nur 2,50 Euro. Sitzen, quatschen und trinken wie früher.

Gaststätte Prassnik, Torstraße 65, 10119 Berlin, drei Fußminuten vom U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz (U2) entfernt. Öffnungszeiten: Täglich ab 17 Uhr.

Tipp: Rezepte aus dem DDR-Museum

Falls Sie gern zu Hause mal wieder so kochen wollen, wie es früher in der DDR üblich war, hat das DDR-Museum in Mitte ein paar Rezepte für Sie zusammengetragen: Kasslerbraten mit Sauerkraut, Jägerschnitzel mit Tomatensoße, Broiler mit Pommes.

Das interaktive DDR-Museum, wo Sie sich mal in einen Trabi setzen oder eine Plattenbauwohnung erkunden können, war durch den zerborstenen Aqua-Dom schwer beschädigt worden und musste monatelang schließen. Jetzt wird es am 1. April wieder eröffnet.