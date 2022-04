Eigentlich sei es absolut nicht tolerierbar, findet Sexologin Jana Welch. Und doch passiert es jeden Tag: Frauen empfinden Sex als unangenehm oder gar schmerzhaft. Und sie sagen: nichts. „Ich höre das immer wieder, dass Frauen Schmerzen hinnehmen oder teilweise herunterspielen. Meist haben sie sich sogar an den Schmerz gewöhnt. Jeder kann sich vorstellen, dass das alles andere als lustvoll ist. Männer hätten wahrscheinlich gar keinen Sex, wenn sie die gleichen Schmerzen erleben würden“, sagt die Paarberaterin. „Frauen erdulden vielfach stillschweigend, dass der Sex ihnen wehtut. Meist aus Scham oder aus einem falschen Verständnis heraus, dass sie den Mann nicht ‚verschrecken‘ wollen.“

2017 hieß es in einer britischen Studie, dass nahezu jede zehnte Frau in Großbritannien Schmerzen beim Sex hat, ein Viertel von ihnen dauerhaft oder oft. Und auch hierzulande sehen die Zahlen nicht besser aus, wie der Berufsverband der Frauenärzte schreibt: Demnach würden „Befragungen belegen, dass sexuelle Probleme zumindest vorübergehend bei etwa 43 Prozent der Frauen auftreten“. Und weiter heißt es dort: „Fast jede dritte Frau berichtet, dass sie zumindest für eine gewisse Zeit kein Verlangen nach sexueller Aktivität hat. Bei circa elf Prozent der Frauen treten Störungen der sexuellen Erregung auf. Etwa jede vierte Frau hat Orgasmushemmungen, fünf Prozent geben an, noch nie einen Orgasmus erlebt zu haben. Um die zehn Prozent der Frauen empfinden Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs, und ein noch größerer Anteil gibt an, den Sex als unangenehm zu empfinden.“

Besonders leiden sogenannte vaginistische Frauen, wie Jana Welch berichtet: „Diese Frauen haben eine extrem hohe Beckenbodenspannung, sodass der Zugang zur Vagina sozusagen versperrt ist. Eine Penetration ist nur unter Schmerzen möglich. Die Ursachen sind körperlicher, geistiger oder emotionaler Natur, in dessen Folge der Körper sich verschließt. Dabei unterscheidet man zwischen primären und sekundären Vaginismus. Bei der ersten Gruppe war es noch nie möglich, etwas schmerzfrei in die Vagina einzuführen. Der sekundären Vaginismus wurde meist durch ein bestimmtes Ereignis ausgelöst. Die Therapie beinhaltet ein umfassendes Programm, welches individuell auf die Geschichte der Frau abgestimmt wird.“

Warum haben Frauen Schmerzen beim Sex?

Es gibt viele Gründe, weshalb Sex weh tun kann. Davon ausgehend, dass Sie gesund sind und keine Unterleibs-Erkrankung, Entzündungen, hormonelle Probleme oder ähnliches haben, hängen die Schmerzen manchmal damit zusammen, dass das Vorspiel einfach zu kurz ist und die Vagina nicht feucht genug. Auch hier schweigen Frauen – manchmal auch, weil sie glauben, dass für den Mann eine trockene Vagina angenehmer sei, weil er dadurch mehr Reibung erleben kann. Oder aber sie spannen ihren Beckenbogen zu sehr an, um den Mann das Gefühl der Enge zu vermitteln. „Ich würde mir von Herzen wünschen, dass Frauen auch hier ihre Scham überwinden würden und die Männer ihrerseits etwas mehr nachfragen“, so die Sexologin.

Man müsse jedoch als erstes verstehen, sagt Jana Welch, dass Lust und Erregung zweierlei seien: „Wenn eine Frau feucht ist, bedeutet das noch lange nicht, dass sie auch Lust hat, den Penis in sich aufzunehmen. Das ist ein echter Irrglaube. Das Feuchttwerden ist ein rein physiologischer Prozess, der unabhängig von der Lust abläuft. Je entspannter eine Frau ist, je mehr sie sich bewegt, je präsenter und sicherer sie sich fühlt, desto mehr spannt sich ihre Vagina auf – ähnlich wie ein Zelt. Das sorgt für mehr Feuchte, zu weniger Reibung und zu mehr Empfinden.“

Die Lust geschieht im Kopf. Feucht zu sein ist nicht gleichbedeutend damit, dass eine Frau Sex haben will, was sogar wissenschaftlich belegt ist, wie Jana Welch weiß: „Man hat Frauen, die Pornos deutlich ablehnend gegenüber standen, einige Videos gezeigt. Und obwohl sie den Inhalt abtörnend fanden, wurden sie feucht.“

Hinzu kommt, dass Männer vielfach zu schnell bei der Sache sind. „Der Zeitpunkt des Eindringens wird meistens willkürlich gewählt und geschieht häufig zu früh“, weiß die Expertin. „Männer wie Frauen denken: ‚Aha, feucht, jetzt kann es losgehen.‘ Aber das stimmt nicht. Also lieber mal fragen, ob man den Tempel der Lust schon betreten darf. Eine gute Idee kann es auch sein, wenn die Frau aktiv den Zeitpunkt des Eindringens mitbestimmt. Generell hilft es immer, im kommunikativen Austausch zu bleiben.“

Spannend sind auch die Sex-Moves der Männer.„ Meine Empfehlung: Bitte mehr aus dem Becken stoßen und nicht aus den Oberschenkeln – und dann lieber langsam und kreisend als wild hämmernd“, so die Expertin. „Manche Männer haben einfach zu viel Porno angesehen und imitieren dieses Verhalten. Schnelle, harte Bewegungen können jedoch in der Realität sehr schmerzhaft für den Muttermund sein. Die Folge: Die Frau spannt den Beckenboden an, um sich vor Schmerzen zu schützen, was dann wiederum dafür sorgt, dass die Vagina sich nicht aufspannen will und wenig feucht wird.“

Wie sorge ich dafür, dass ich keine Schmerzen habe?

Eigentlich ist die Antwort ganz einfach: Haben Sie keinen Sex, der weh tut. Falls sie ihren Schmerzen ein Ende setzen wollen, sprechen Sie mit ihrem Partner. „Viele Frauen sagen nichts, weil sie befürchten, die Gefühle des Mannes zu verletzen oder aber sie haben Sorge, dass er sich dann eben eine andere Frau sucht“, weiß die Sexologin. „Dabei möchte kein normaler Mann, dass seine Partnerin den Sex mit ihm als unangenehm empfindet. Männer wünschen sich meist eine lustvolle Frau. Wenn sie wüssten, dass die Frau den Sex sozusagen nur aushält, würde er keine Freude mehr daran haben.“

Außerdem sollten Sie in Erwägung ziehen, zu einem Arzt oder einer Ärztin zu gehen. Erstellen Sie zuvor eine Schmerzlandkarte. Wo genau tut es weh? Immer oder nur manchmal? Wie lange tut es weh, die ganze Zeit oder bei bestimmten Bewegungen? Auch bei der Masturbation? „So lernen Sie Ihren Körper besser kennen und können, sofern Sie es für nötig erachten, Ihre Beschwerden in einer gynäkologischen Praxis konkreter schildern“, sagt Jana Welch.

Vier Schritte zu schmerzfreiem Sex

Erstens: Lernen Sie auch, Stop zu sagen. Egal, was es ist: Sobald Ihnen im Bett etwas unangenehm ist, sollten Sie das umgehend kommunizieren. Das ist der erste und wichtigste Schritt, um gemeinsam erregende Stunden zu verleben. „Auch wenn Ihr Partner kurz vorm Kommen ist, sagen Sie, dass es Ihnen weh tut“, sagt Jana Welch. „Schmerzen beim Sex sind immer ein No Go. Er muss ja nicht sofort ganz aufhören, aber zumindest erstmal das Tempo rausnehmen, damit Sie sich wieder entspannen können. Möglicherweise versuchen Sie es in einer anderen Stellung oder investieren noch ein bisschen Zeit in Zärtlichkeiten. Und wenn es gar nicht geht – hören Sie bitte auf“.

Zweitens: Varieeren Sie bereits beim Vorspiel. Ein routiniertes Vorspiel sorgt oft vor Langeweile und verhindert eine lustvolle Begegnung. Zeigen oder sagen Sie Ihrem Partner, was und wie Sie etwas mögen, wie ihre Vulva angefasst werden möchte. „Frauen können auch aktiv entscheiden, wann sie den Penis aufnehmen möchten. Entweder indem sie ihn führt oder indem sie es ihrem Partner sagt“, empfiehlt Jana Welch. „Hier dürfen und müssen Frauen viel klarer sagen oder zeigen, wann sie wirklich bereit sind, den Penis aufzunehmen.

Drittens: Erkunden Sie ihre Lustzentren. „Eine Frau, die ihre Vulva und Vagina gut kennt und diese liebend akzeptiert und erotisiert hat, wird diese auch wie einen Tempel hüten. Dieser Frau, wird es viel einfacher fallen, nicht nur zum Orgasmus zu kommen, sondern eben auch selbstbewusst Sexualität zu leben“, so die Expertin.

Viertens: Schaffen Sie eine entspannte Atmosphäre. Manchmal, wenn man besonders viel zu erledigen hat, sich krank oder gestresst fühlt, ist es wichtig, seinem Partner dies auch zu kommunizieren. Denn nur dann können wir auch wirklich präsente Sexualität erleben. Je weniger Lust und je mehr Dinge ich im Kopf habe, desto weniger entspannt ist auch mein Körper. Gerne zeigt sich das auch im Kiefer: Wer beim Sex die Zähne zusammen beißt, ist auch oft im Beckenraum sehr angespannt. Und je höher die Beckenbodenanspannung, desto weniger gut durchblutet ist die Vagina, was wiederum zu weniger Lust und Erregung führen kann.

Der Kontakt zum Beckenraum lohnt sich für Männer und Frauen. Denn dieser ist das Zentrum unserer Lust und möchte beweglich sein, damit er gut durchblutet ist. Dies sorgt für stärkerer Erektionen und besser durchblutete Vaginen. Es gibt für den Beckenboden viele Übungen, die man im Alltag wunderbar durchführen kann. Auch ein Hula Hoop Reifen trainiert unseren Schoßraum, wobei man das Kreisen ebenso gut ohne Hilfsmittel üben kann. Im Internet findet man viele Übungen zu diesem Thema. Wichtig ist, dass man die Übungen nicht nur mechanisch durchführt, sondern mit Gefühl.

Was sollten Männer wissen?

Jana Welch rät: „Jeder Mann sollte seine Partnerin einmal fragen, ob sie den Sex manchmal als schmerzhaft empfindet. Frauen, die in ihrem Leben bereits Schmerzen beim Sex hatten, fürchten sich oft vor dem männlichen Genital und dessen Eindringen. Daher kann es für die Frau durchaus Sinn machen, wenn sie Ihren Penis erst einmal unerigiert betrachten und anfassen kann. Penetrativen Sex erst einmal weglassen und sich lieber langsam kennenlernen – so als wäre man wieder 14 Jahre.“

Darüber hinaus sollte das Motto lauten: „Macht langsam! Tempo raus und fühlen. Den eigenen Penis und nicht die Reibung der Vagina. Je langsamer, desto besser und einfacher ist es, mit der Partnerin im Kontakt zu bleiben“, so die Sexologin.„ Frauen lieben kreativen und abwechslungsreichen Sex. Sie lieben es, wenn nicht immer das volle Penetrations-Programm abgespult wird. Sie wollen Sex spielen und nicht Sex machen und wünschen sich meist einen sinnlichen Weg und keinen schnellen Orgasmus. Je überraschender, desto erregender. Denn das, was wir kennen, finden wir eben schnell langweilig.“

Es gibt aber auch Frauen, die kein langes Vorspiel mögen. Eine erhöhte Körperspannung sorgt dafür, dass sanfte Berührungen als unangenehm empfunden werden können. „Ich rate zu viel mehr Experimentierfreudigkeit. Der weibliche Körper hat so viele erogene Zonen, die man erkunden kann und die mitunter auch individuell verschieden sind“, so die Expertin. „Viele Frauen lieben es, wenn die Brüste sinnlich im Vorspiel berührt werden. Diese Berührungen können ein wunderbarer Anfang sein, für welche intime Begegnung auch immer.“

Versuchen Sie auch mal ein paar andere Bewegungen, wenn Sie mit Ihrer Partnerin schlafen. Nicht hämmern, sondern kreisen – beim Sex sollte es weniger ums Rein und Raus, sondern vielmehr ums spielerische Erkunden gehen. Die Vagina liebt es, an den Wänden berührt zu werden. Ein Penis, der nur stößt, erreicht meist diese Zone nicht. „Bleiben Sie immer mit ihrer Partnerin in Kontakt. Sprechen Sie mit ihr und erfragen Sie sie, ob das, was Sie tun, gefällt“, rät die Sexologin. „Und vor allem: Fragen Sie, ob Sie eindringen dürfen, ob Ihre Partnerin tatsächlich soweit ist oder ob Sie noch mehr Vorspiel und Zärtlichkeit braucht.“