Mehr als drei Prozent Zinsen bieten manche Banken Neukunden im Moment für Tagesgeld an. Auch beim Festgeld sind die Zinsen stark gestiegen. Diese Angebote sind nach Jahren der Nullzinspolitik verlockend. Nicht wenige haben zurzeit ihre Ersparnisse auf dem Girokonto liegen, weil sie bisher nicht wussten, wie sie das Geld sicher anlegen können. Davor warnen Experten. „Sein Geld zumindest in Tagesgeld anzulegen, ist Schadensbegrenzung“, sagt Hendrik Buhrs, Bankenexperte bei Finanztip. Es gelte die Lücke zur Inflation zu verringern. Tages- und Festgeld sind eine Option, wie das – zumindest in begrenztem Umfang – gelingen kann.

Die Philosophie hinterm Tagesgeldkonto: Generell lautet die Empfehlung, zwei bis drei Monatsgehälter als stille Reserve für Notfälle auf einem Tagesgeldkonto zu parken. „Das Geld ist dort täglich verfügbar und wird verzinst“, sagt Uwe Döhler, Bankenexperte bei Stiftung Warentest. Allerdings dürfen keine laufenden Überweisungen von diesem Konto getätigt werden – üblicherweise nur ans und vom Girokonto. Tagesgeldkonten dienen dem Rücklagenaufbau, über den man schnell verfügen kann. „Mithilfe des Tagesgeldkontos kann man auch das Girokonto im Fluss halten“, sagt Döhler. Der Verbraucher könne vermeiden, ins Minus zu rutschen und die mittlerweile stark gestiegenen Dispozinsen zu zahlen. Zudem lasse sich mit den derzeit guten Angeboten gegen den Wertverlust des Geldes anarbeiten. Die großen Kundenbanken bieten aber häufig nur geringe Zinsen beim Tagesgeld von unter einem Prozent. „Da kann ich Kunden nur raten, sich zu informieren und ihre Schlüsse daraus zu ziehen“, sagt der Experte Hendrik Buhrs.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nach einem Crash müssen Kunden ausländischer Banken teils lange auf ihr Geld warten

Angebote sichten: Wer „Tagesgeld“ oder „Festgeld“ googelt, erhält viele Werbeangebote und Links zu Vergleichsportalen. Döhler wertet selbst regelmäßig Angebote der Banken aus, denn die Stiftung veröffentlicht laufend Zahlen zu Zinsangeboten für Tages- und Festgeld. Dabei werden strenge Kriterien angelegt: Berücksichtigt werden nur Banken aus EU-Staaten, dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sowie Großbritannien, sofern die Länder von den großen Ratingagenturen die Noten AA oder AAA bei der Bewertung der Wirtschaftskraft erhalten haben.

„Zinsportale listen häufig Banken aus Ländern, bei denen wir die Einlagensicherung für nicht 100 Prozent zuverlässig halten“, sagt Döhler. Generell gilt, dass EU-Länder Bankkunden eine Einlagensicherung von 100.000 Euro garantieren. Im Fall einer Bankpleite werden Guthaben bis zu dieser Höhe erstattet. „Das muss jedes Land individuell sicherstellen, eine gemeinsame europäische Einlagensicherung gibt es noch nicht“, erklärt Döhler. Bei vergangenen Krisen habe sich gezeigt, dass Bankkunden von ausländischen Banken nach einem Crash teilweise lange auf ihr Geld warten mussten. „Nach einer Pleite in Bulgarien hatten die Kunden mehr als ein halbes Jahr keinen Zugriff auf ihr Geld“, sagt er. Auch Finanztip schränkt seine Auswahl nach ähnlichen Kriterien ein.

Verbraucher sollten mindestens zwei Prozent Zinsen für Tagesgeld erhalten, rät Döhler. Es gibt auch Angebote mit einer Drei vorm Komma. Wichtig zu wissen: „Diese Angebote sind oft auf sechs Monate befristet“, sagt Buhrs, „danach sinkt der Tagesgeldzins wieder.“ Fleißige Anleger können sich dann das nächste Angebot suchen oder sie nehmen von Anfang an einen etwas niedrigeren Zinssatz, der dafür nicht befristet ist.



Tages- oder Festgeldkonto einrichten: Ist die Entscheidung getroffen, kann das Tagesgeldkonto eröffnet werden. „Es ist kein großer Aufwand, das Konto zu eröffnen und Geld dann aufs Zweitkonto zu schieben“, sagt Döhler. Die meisten Tagesgeldangebote finden sich bei Online-Banken. „Hier können Konten mit drei Verfahren eröffnet werden: Postident, also in einer Postfiliale, per Videotelefonat mit Smartphone oder mithilfe des elektronischen Personalausweises“, sagt Buhrs. Döhler weist darauf hin, dass das Girokonto nicht zur neuen Bank transferiert werden muss. Der alltägliche Zahlungsverkehr könne weiter bei der Hausbank abgewickelt werden. Er schlägt vor, am Monatsende zu gucken, wie viel Geld übrig ist und dieses dann aufs Tagesgeldkonto zu überweisen. Beim Festgeldkonto verläuft die Eröffnung vergleichbar.

Vermittlungsportale: Weltsparen und Zinspilot sind Vermittlungsportale, die Tages- und Festgeldangebote einer großen Anzahl in- und ausländischer Banken, teilweise auch ETFs oder andere Investments anbieten. „Der Verbraucher eröffnet beim Vermittlungsportal ein Konto und kann dann zwischen verschiedenen Angeboten auswählen“, sagt Döhler. Auch Buhrs hält das Prinzip für kundenfreundlich. „Es ist gut für jemanden, der sich häufiger gute Angebote sichern will“, sagt er. Die Vergleichsportale hätten den Wettbewerb zwischen den Banken erhöht. Inzwischen lassen sich auch einige Volksbanken bei den Portalen listen. Für die ausländischen Banken hätten die Portale ebenfalls Vorteile. „Sie müssen kein Vertriebsnetz in Deutschland aufbauen und müssen keine Webseite programmieren, sondern haben als Zwischendealer ein Zinsportal.“ Die Banken bezahlen eine Provision an die Vermittlungsportale, der Anleger zahlt nichts und profitiert vom besten Angebot.

Festgeld: Der Unterschied zwischen einem Tagesgeld- und einem Festgeldkonto ist, dass Geld auf dem Festgeldkonto auf längere Zeit festliegt und nicht für Anschaffungen oder Urlaube zur Verfügung steht. Die garantierten Festgeldzinsen liegen etwas höher als die Tagesgeldzinsen: Bei einer Laufzeit von einem Jahr liegen die Spitzenangebote im Bereich von drei bis etwas über vier Prozent zum Beispiel bei Zinspilot. Döhler empfiehlt Anlagen mit einem Zeithorizont von maximal ein bis zwei Jahren. „Anleger können sich einen guten Festgeldzins für ein Jahr sichern und dann wieder gucken, wie sich der Markt entwickelt hat.“

Festgeldanlagen sind eine wichtige Ergänzung des Portfolios

Für Buhrs sind Festgeldanlagen eine wichtige Ergänzung des Portfolios. „Sie haben eine ausgleichende Wirkung auf eine Gesamtgeldanlage“, sagt er. Investments in Aktien, Fonds oder ETFs unterlägen den Schwankungen des Kapitalmarkts und seien daher oft langfristig geplant – auf zehn oder 15 Jahre. „Parallel dazu tue ich einen Teil ins Festgeld, das ich alle zwei bis drei Jahre rausnehmen kann.“ Doch Vorsicht: Festgeldanlagen enden nicht immer nach Ende der Anlagefrist. Je nach Angebot kann sich dieses automatisch verlängern, wenn man nicht kündigt. „Darauf sollten Anleger beim Abschluss des Festgeldvertrags achten“, rät Buhrs.



Steuern: Auf Tages- oder Festgeld müssen Steuern gezahlt werden. 1000 Euro Zinserträge haben Anleger jährlich steuerfrei. „Darüber müssen sie der Bank entweder einen Freistellungsauftrag erteilen oder die Bank führt in ihrem Namen Abgeltungssteuer ab“, sagt Buhrs. Bei Anlagen bei ausländischen Banken erhalten die Anleger üblicherweise eine Jahressteuerbescheinigung, die sie dann selbstständig in der Steuererklärung deklarieren müssen.