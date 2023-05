Fitnessstudio mit Schwimmbad: Hier können Sie in Berlin trainieren und schwimmen

In den Berliner Studios von Fitness First, Holmes Places und Elixia gehören Pools eigentlich zum Standard, ebenso wie Saunen und ein Ruhebereich. Und es ist ja auch echt toll, nach dem Sport noch ein paar Bahnen zu ziehen oder seine Ausdauer statt auf dem Crosstrainer im angenehm warmen Wasser zu trainieren. Die Gelenke schont das allemal.



Allerdings kann sich nicht jedes Fitnessstudio ein Schwimmbecken leisten. Es fehlt oft am Platz, und auch die laufenden Kosten sind nicht ganz unerheblich. So ist es nicht verwunderlich, wenn man ein bisschen suchen muss, um ein gutes Sportstudio zu finden, in dem man auch schwimmen kann. Bei den zuvor genannten großen Ketten sind Sie mit Sicherheit gut aufgehoben. Falls Sie aber auf der Suche nach etwas anderem sind, hätten wir ein paar Vorschläge für Sie.



Übrigens: Man kann sich in Berlin auch fürs Schwimmen einen Personal Trainer mieten. Falls Sie also ihr Training – im Wasser und im Studio – auf ein neues Level heben wollen, wäre die Interstützung eines Profis vielleicht sinnvoll. Kosten: ab 70 Euro.

Treptow: Aviva Airfitness

So ein Fitnessstudio gibt es wohl kein zweites in ganz Berlin: Aviva Airfitness bietet nicht nur die Möglichkeit, in Höhenluft zu trainieren – weniger Sauerstoff spornt den Körper zu Höchstleistungen an –, sondern hat auch Rehasport, verschiedenste Fitnesskurse (Trampolinspringen!), moderne Geräte mit digitaler Rückmeldung zur korrekten Ausführung, eine Boulder-Wand, aber eben auch Wassersport im Angebot. Und damit ist richtiges Work-out gemeint!

Natürlich können Sie ganz klassisch Aqua-Gymnastik (für Einsteiger) machen, aber bei Aqua-Fitness (Mittelstufe) und Aqua-Power (Fortgeschrittene) trainieren Sie mit speziellen Wasser-Trainingsgeräten und stählen sich im brusttiefen Wasser: Bauch, Beine, Po, Arme, Ausdauer, Koordination, Gleichgewicht. Die Kurse werden mehrmals pro Tag und zu unterschiedlichen Zeiten zwischen 8 und 20 Uhr angeboten.

Wo finde ich das, was kostet es? Aviva Airfitness, Pfarrer-Goosmann-Str. 11 in 12489 Berlin, sieben Minuten zu Fuß vom S-Bahnhof Adlershof (u.a. S8, S9). Man kann verschiedene Pakete wählen, je nachdem, was man möchte und braucht. Die Wasserkurs-Preise beginnen bei 15,90 Euro pro Woche (68,90 Euro pro Monat; Laufzeit drei Monate, eine Teilnahme pro Woche), eine Zehnerkarte kostet 199 Euro. Klassische Sportkurse gibt es ab 6,90 Euro, Fitness ab 7,90 Euro (29,90 bzw. 33,90 Euro pro Monat), die Komponenten sind miteinander kombinierbar und dann günstiger. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 20 Uhr.

Dahlem: Clays Berlin

Pilates, Girls Boxing, Faszientraining, HIIT-Kurse, Zumba – wer Sport liebt, wird im Clays ganz sicher glücklich. Von frühmorgens bis spätabends werden Kurse angeboten, darunter auch Aqua-Fit und Schwimmtechnik im 25 Meter langen Pool; eine Bahn ist für Schwimmer reserviert.

Die verschiedenen Sportgeräte für Kraft-, Ausdauer- und Functionaltraining verteilen sich auf zwei Etagen, teilweise mit Blick auf die Clayallee. Profis stehen für Nachfragen zur Verfügung, erarbeiten einen individuellen Trainingsplan und erklären, wie man die Übungen richtig ausführt. Ein Personal Training lässt sich natürlich auch buchen. Im Wellnessbereich warten eine Finnische und eine Dampfsauna, je einmal als reine Frauensaunen und einmal gemischt.

Wo finde ich das, was kostet es? Clays, Clayallee 171, 14195 Berlin, vom U-Bahnhof Oskar-Helen-Heim (U) nur drei Fußminuten entfernt. Es gibt monatlich kündbare Mitgliedschaften (129 Euro), aber zum Beispiel auch Jahresabos (109 Euro pro Monat, ermäßigt 79 Euro). Öffnungszeiten: montags bis freitags von 6 bis 23 Uhr, am Wochenende von 8 bis 21 Uhr, feiertags von 10 bis 18 Uhr.

Spandau: David Lloyd Meridian Spa

Der Pool im Meridian Spa oberhalb der Spandau Arcaden ist zwar kein klassischer Sportpool mit langen Bahnen, sondern eher einer zum gemächlichen Schwimmen, Runden drehen und Runterkommen. Die geschwungenen Formen, die irisierenden Fliesen, die üppigen Pflanzen rundherum – all das lädt zum Entspannen nach dem Work-out ein. Man kann sogar bis ins Freie schwimmen, denn ein Teil des Pools befindet sich unter freiem Himmel.

Sportlich kommt in dem Club jeder auf seine Kosten. Egal, ob Sie boxen wollen (bitte eigene Boxhandschuhe mitbringen!), lieber einen der zahlreichen Kurse besuchen, sich an speziellen Dehngeräten stretchen oder das Treppensteigen-Gerät rocken. Eigentlich möchte man gar nicht mehr aufhören; so viel gibt es auszuprobieren. Für Clubmitglieder wird sogar eine Kinderbetreuung angeboten.

Schön auch, dass hier so viel Wert auf Details gelegt wird: Bei den Fitnessgeräten stehen Feuchttuchspender zum Desinfizieren der Griffe (keine nervigen Sprühflaschen und Zupftücher). Im Wellnessbereich gibt es Holzständer, an denen man seine Badekleidung aufhängen kann. In den Saunen hängen Uhren, sodass man immer die Zeit im Blick hat.



Wo finde ich das, was kostet es? David Lloyd Meridian Spa, Klosterstraße 3, 13581 Berlin, ungefähr fünf Minuten vom U-Bahnhof Rathaus Spandau (U7) bzw. vom S-Bahnhof Spandau (S3, S9; auch Regio) entfernt. Eine Tageskarte für Fitness und Wellness kostet 50 Euro. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7 bis 23 Uhr, am Wochenende von 9 bis 22 Uhr.

Charlottenburg: Aspria

10.000 Quadratmeter Trainingsfläche, 170 Kurse pro Woche, eine riesige Sonnenterrasse und ein 25 Meter langer Pool mit toller Beleuchtung. Im Aspria, unweit vom Kudamm, macht Sport so richtig Spaß. Die modernen Geräte bringen einen zu Höchstleistungen, aber auch die Kurse sorgen für ein wunderbares Körpergefühl – und die Aussicht, danach in den schönen Wellnessbereich zu gehen, lockt dann umso mehr.

Aber hier lohnt sich auch der Besuch einfach nur, um ein bisschen zu schwimmen. Perfekt: Von den Umkleiden zum Pool gibt es eine spezielle Nass-Treppe, wo man mit seinen Badelatschen lang geht. Das ist sehr praktisch. Zum einen, weil so niemand mit seinen Straßenschuhen die gleiche Treppe benutzt und alles schmutzig wird; zum anderen kann von den Nicht-Schwimmern niemand auf den nassen Stellen ausrutschen und stürzen.

Wo finde ich das, was kostet es? Aspria, Karlsruher Straße 20, 10711 Berlin, neun Fußminuten vom S-Bahnhof Charlottenburg (u.a. Regio, Ringbahn, S5, S7, S9, U7), von der Bushaltestelle Agathe-Lasch-Platz (Bus M19, M29) sind es nur sieben Minuten. Die Tageskarte kostet 60 Euro. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 6 bis 23 Uhr, am Wochenende von 8 bis 22 Uhr.

Wilhelmshagen: Fit & Feminin

In dem Frauensportstudio geht es ganz familiär zu, es herrscht eine fröhliche, zugewandte Atmosphäre. Jeden Tag stehen mindestens sieben Kurse (u.a. Fatburner, Stretch&Relax, Zirkeltraining) auf dem Plan, darunter auch Outdoor-Sport, Aqua-Fit und Schwangerenschwimmen. Für Kinder gibt es außerdem eigene Schwimmkurse sowie ein liebevoll eingerichtetes Spielzimmer.



Der überdachte, beheizte Außenpool ist etwa 13 mal 9 Meter groß. Zudem gibt es drei Saunen, eine Kaltwassergrotte und verschiedene Duschen, beispielsweise eine Nebeldusche.

Wo finde ich das, was kostet es? Fit & Feminin, Fürstenwalder Allee 318, 1259 Berlin, nur zwei Minuten zu Fuß von der Bushaltestelle Fahlenbergstraße (Bus 161). Eine Tageskarte kostet 20 Euro, die Mitgliedschaft zwischen 68 und 78 Euro pro Monat. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 15 bis 21 Uhr, zusätzlich von 8 bis 13 Uhr, mittwochs von 9 bis 1.30 Uhr, freitags durchgängig von 9 bis 21 Uhr, sonntags von 10 bis 16 Uhr, samstags geschlossen.

Grunewald: Tennisclub TC 1899

Die gute Nachricht: Sie können in dem Verein TC 1899 nicht nur Tennis und Hockey spielen, sondern auch die Fitnessgeräte nutzen, im Pool schwimmen und in die Sauna gehen. Allerdings gilt das nur für Mitglieder und deren Gäste, womit wir auch schon bei der schlechten Nachricht wären: Man muss hier einen schriftlichen Antrag auf Mitgliedschaft stellen, einen Bewerbungsprozess durchlaufen und gut zwei Jahre warten, denn die Mitgliederzahl ist streng begrenzt.



Das Warten lohnt sich: Alles ist sehr gepflegt, das Personal freundlich, die Anlage wirklich schön. Fitness, Sauna und Schwimmbad kosten nicht extra, und sind jeden Tag von morgens bis abends geöffnet.

Wo finde ich das, was kostet es? TC 1899 e.V. Blau-Weiss, Waldmeisterstraße 10–20, 14193 Berlin, zwei Fußminuten von der Bushaltestelle Hubertusbader Straße (Bus 186). Gäste von Mitgliedern zahlen 15 Euro Eintritt. Öffnungszeiten: Fitness täglich von 7 bis 21 Uhr; Schwimmbad montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 20.30 Uhr, am Wochenende von 7 bis 20.30 Uhr.