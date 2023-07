Große Blockbuster, ewige Klassiker, ausgewählte Arthouse-Perlen – Kino bietet Unterhaltung für jeden Geschmack. Es sind Reisen in eine andere Zeit, in eine andere Welt. Wir fiebern, lachen, weinen mit, lassen uns begeistern und staunen, was Mensch und Technik in der Lage sind zu leisten.

Nun ist es natürlich im heißen Sommer sehr angenehm, in einem klimatisierten Kino zu sitzen, ein bisschen was zu knuspern und sich ganz entspannt im Sessel zurückzulehnen. Aber das kann man letztlich ja immer haben, rund ums Jahr. Was jedoch nur im Sommer geht: Kino an der frischen Luft!

Auf der Picknickdecke, in Liegestühlen, bei sommerlichen Temperaturen und mit reichlich Beinfreiheit – Freiluftkinos sind ein ganz besonderes Erlebnis. Einziger Nachteil: Die Mücken riechen uns und wittern ihre Chance. Denken Sie darum an ein Mückenspray, damit Sie nicht zerstochen werden.



Wenn das Wetter nicht mitspielt, es also heftig regnet, gewittert oder der Wind sehr stark ist, finden die Vorführungen nicht statt oder müssen abgebrochen werden.

Tiergarten: Sommerkino am Kulturforum

„Jedes Jahr verwandeln wir das Kulturforum in unser Sommerkino mit Panoramablick. Bis zum 26. August zeigen wir täglich eine bunte Auswahl von Highlights der Saison über Klassikern bis hin zu unseren beliebten Filmreihen“, schreibt die Yorck-Kinogruppe auf ihrer Website.



Bereits seit 2002 (mit Unterbrechungen) werden hier, am Potsdamer Platz, Filme unter freiem Himmel gezeigt. Und das Programm ist jedes Mal aufs Neue ein Highlight. So läuft am 10. August Wim Wenders’ „Der Himmel über Berlin“, am 14. August „Chihiros Reise ins Zauberland“, und am 26. August wird die „Rocky Horror Picture Show“ gezeigt. Auch der Kultstreifen „Léon – der Profi“ läuft, und zwar am 27. Juli. Manche Filme werden in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt.



Kleines Problem: Je nachdem wie der Wind steht, hört man in den hinteren Reihen zum Teil nicht so gut. Versuchen Sie also sicherheitshalber, weiter vorne einen Platz zu ergattern, sofern Sie wissen, dass Ihr Gehör nicht das beste ist.



Sommerkino am Kulturforum, Matthäikirchplatz 6, 10785 Berlin. Eintritt: 11 Euro online, Abendkasse 12 Euro pro Person (Restkarten).

Wedding: Freiluftkino Rehberge

Wann haben Sie zuletzt in einem Amphitheater gesessen? Das Freiluftkino Rehberge bietet 1500 Plätze im Halbrund um die Leinwand – durch die Anhöhe so angelegt, dass man quasi von allen Plätzen gleich gut sieht. Erbaut wurde die Freilichtbühne bereits in den 1930er-Jahren; sie ist umgeben von meterhohen alten Douglasien, denn das Kino befindet sich mitten im Volkspark Rehberge.



Es gibt Sitzkissen, aber keine Decken. Deshalb rät das Kino, „wenigstens immer einen warmen Pullover o.ä. dabei zu haben, auch wenn Sie im Sonnenschein ankommen. Wir sind in Berlin, nahe am Polarkreis.“ Humor haben sie also auch. Es gibt einen Kiosk mit moderaten Preisen. Es ist aber auch nicht verboten, sich etwas zu essen und zu trinken mitzubringen.

Das Kino weist auf seiner Homepage explizit darauf hin, dass die Vorführungen bei jedem Wetter stattfinden. Sie können sich also auch mit Regenschirm und Gummistiefeln hier hinpflanzen.



Freiluftkino Rehberge, Windhuker Straße, Ecke Maji-Maji-Allee, 13351 Berlin. Die Karten kosten 9 Euro pro Person, mit Berlinpass 5 Euro; Kinder zahlen 7 Euro, Menschen mit offiziellem Ehrenamt nur 4,50 Euro (Ehrenamtskarte erforderlich). Das Kino öffnet 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

Kreuzberg/Neukölln: Freiluftkino Hasenheide

Die Hasenheide ist so ein Berlin-typisches Faszinosum. Ein Ort mit eigenen Regeln, eigenem Rhythmus und einer ganz speziellen Mischung an Leuten. Die Neuköllner Regisseurin Nana Rebhan hat dem Volkspark 2010 ein filmisches Denkmal gesetzt: „Hasenheide“ ist ein zauberhaftes, dokumentarisches Porträt über den Park und seine Menschen.

Das Freiluftkino kommt in der Doku zwar nicht vor, gehört aber längst zur DNA des Parks. Es ist im Übrigen das einzige Open-Air-Kino Berlins, das schon nachmittags Filme zeigt – das Kinderprogramm nämlich. So kommen auch Kinder in den Genuss, einen Film unter freiem Himmel zu sehen. Denken Sie aber unbedingt an eine Kopfbedeckung und Sonnencreme! Nett: Wenn es regnet, werden Regenschirme verteilt.



Insgesamt laufen pro Tag drei Filme, der erste in der Regel bereits um 16.30 Uhr, der nächste um 18.30 Uhr und der letzte dann ab 21.30 Uhr. Gezeigt wird unter anderem der bezaubernde Disneyfilm „Encanto“ (25. Juli) mit einer starken Geschichte, in der das Mädchen keinen Helden braucht, der es errettet, und Liedern, die man am liebsten in Dauerschleife hören will.



Das Kino gibt es bereits seit den 1980ern, wird aber seit 2001 von den Machern des Hackesche-Höfe-Kinos betrieben. Die haben dann endlich auch mal einen Toilettenwagen aufgestellt; vorher war das ein eher heikles Unterfangen, wenn man während der Vorstellung mal musste …



Freiluftkino Hasenheide, Hasenheide, 10967 Berlin. Der Eintritt kostet 10 Euro an der Abendkasse, online 9 Euro, mit Berlinpass 4,40 Euro bzw. 4 Euro, Kinder zahlen 5,50 Euro bzw. 5 Euro.

Friedrichshain/Prenzlauer Berg: Freiluftkino Friedrichshain

Egal ob Sie sich auf die Wiese setzen und picknicken möchten, im Amphitheater auf Bänken mit Rückenlehne Platz nehmen oder doch lieber an einem Bistrotisch sitzen wollen – hier ist all das kein Problem. Platz ist genug, die Sicht ist auch prima, die Atmosphäre sehr entspannt, bisweilen sogar familiär. Wie in Open-Air-Kinos üblich, kann man sich seinen Platz frei wählen; der Einlass beginnt eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn.



Zum Ferienende wartet ein großes Event auf Familien: Das Mondlichtfest für alle ab neun Jahren. „Mit einem bunten Jubiläumsprogramm und sommerlichen Spielaktionen, Livemusik, Beatbox, Breakdance, Stunt- und Feuershow, Filmgästen und einem spannenden Ferienfilm nach Sonnenuntergang“, steht auf der Website. Gezeigt wird der Film „Der Sommer, als ich fliegen lernte“ (Einlass ab 17.30 Uhr).



Freiluftkino Friedrichshain, im Volkspark Friedrichshain, 10249 Berlin. Tickets gibt’s ab 9 Euro, fürs Mondlichtfestival zahlt man 7 Euro pro Person (mit Berlinpass 5 Euro).

Köpenick: Freiluftkino Friedrichshagen

714 Sitzplätze, davon knapp 80 überdacht, alle mit Lehne und Sitzplatzreservierung beim Kartenkauf. Das 1998 eröffnete Freiluftkino in Friedrichshagen ist ein Ort, an dem man sich entspannt zurücklehnen kann.



Zum 50. Jubiläum zeigt das Freiluftkino am 5. August „Die Legende von Paul und Paula“, und es ist angekündigt, dass Hauptdarsteller Winfried Glatzeder vor Ort sein wird. Ab 19.45 Uhr gibt es ein Filmgespräch, der Film selbst startet um 20.45 Uhr. Und am 29. Juli sowie am 19. August wird „Dirty Dancing“ gezeigt – ein Muss für alle Freundinnen des Liebes- und Tanzfilms.



Doch nicht nur Filme werden hier präsentiert, sondern auch Konzerte. Und zwar ganz besondere: Am Abend des 1. September ist Gerhard Schöne zu Gast, den wohl jedes DDR-Kind aus den Achtzigern kennt (Konzertdauer: ca. 135 Minuten, Karten 27 Euro).

Und eine Woche später spielt Renft, wie das Kino verkündet: „Nachdem inzwischen sechs frühere Bandmitglieder verstorben (sind) und zwei aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr live auftreten können, ist Leadsänger Thomas Monster Schoppe der letzte Überlebende einer Band, die für die Entwicklung der Rockmusik der DDR prägend war. (…) Ihm zur Seite stehen drei Urgesteine der DDR-Rockmusikszene: der beliebte Gitarrist Gisbert ‚Pitti‘ Piatkowski, (…) der Ex-Puhdys- Bassist Peter Rasym, sowie (…) der ebenfalls bekannte Schlagzeuger Olli Becker.“



Freiluftkino Friedrichshagen, Hinter dem Kurpark 13, 12587 Berlin. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Mitte: Freiluftkino im Rosengarten

Klein, aber fein. Immer dienstags wird (bei gutem Wetter!) im Kulturpavillon des sehr hübschen Rosengartens im Weinbergspark ein Kinofilm gezeigt. An den anderen Tagen gibt es Workshops, Yoga-Events, es wird gemeinsam Müll gesammelt oder es legt ein DJ auf.



Da es in der Vergangenheit Lärmbeschwerden von Anwohnenden gab, hat das Betreiberteam aus der Not eine Tugend gemacht, kurzerhand Spezial-Kopfhörer angeschafft und bietet eigentlich laute Veranstaltungen nur noch als sogenannte Silent Events an: So bekommt man auch fürs Kino Kopfhörer (gegen Pfand), kann die Lautstärke selbst regulieren und den Film ohne Knabbergeräusche vom Sitznachbarn genießen.



Gezeigt werden hauptsächlich internationale Filme und Dokus von Amnesty International, weil der Kulturpavillon eine Kooperation mit diesem Verein hat.



Freiluftkino im Rosengarten, Volkspark am Weinbergsweg, gegenüber der Hausnummer 13, 10119 Berlin. Eintritt: frei. Man freut sich aber über Spenden.

Kreuzberg: Freiluftkino Kreuzberg

Echt lange nicht mehr gesehen: Das Freiluftkino Kreuzberg zeigt am 24. Juli „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“, am 4. August „Matrix“, am 3. September den Musical-Klassiker „Cabaret“ mit Liza Minelli, dazwischen aktuelle amerikanische Blockbuster, deutsches Erzählkino und auch Indie-Produktionen.

Zum Sitzen werden Liegestühle angeboten, die jedoch beliebt und im Zweifel schnell vergriffen sind. Alternativ stehen Stühle mit Sitzkissen, Armlehnen und hoher Rückenlehne bereit. Und Wolldecken gibt es auch, falls Ihnen kalt werden sollte.



Das Kino liegt im Hof des Kunstquartiers Bethanien – ein sehr schöner, urbaner und geschichtsträchtiger Ort direkt am Mariannenplatz, wo früher am 1. Mai noch Steine flogen und Autos brannten. Heute ist es ruhiger in SO36.



Früher, im 19. Jahrhundert, war das Bethanien ein Diakonissen-Krankenhaus. Nach der Stilllegung im Jahr 1970 sollte der Backsteinbau abgerissen werden, was Bürgerinitiativen verhindern konnten. Das Haus wurde mehrfach besetzt, bis es schließlich zu einem spannenden Ort für Kunstschaffende wurde. Das Künstlerhaus ist mittlerweile umgezogen; im Bethanien befinden sich heute unter anderem eine Musikschule und eine Druckwerkstatt.



Freiluftkino Kreuzberg im Kunstquartier Bethanien, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin. Eintritt: regulär 9 Euro, mit Berlinpass 5 Euro.