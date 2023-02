In Berlin gibt es viele Orte, an denen sich mit Konzentrations- und Geschicklichkeitssport gut die Zeit vertreiben lässt. Lesen Sie hier einige Tipps.

Flippern, Dart, Billard, Kickern in Berlin: Hier gibt’s Kneipensport zum Bier

So schön ein Kneipenabend mit seinen bierseligen Momenten auch ist: Manchmal kann das Rumsitzen ganz schön nerven. Viel schöner ist es doch, sich bei einem Spielchen nebenbei zu unterhalten, die Konzentration mal auf etwas anderes zu richten, den Körper doch noch ein bisschen zu beanspruchen.

Nicht umsonst haben viele Kneipen, Bars und Event-Locations Flipper-Automaten, Billardtische, Dartscheiben und Kickertische aufgebaut. Der (nicht ausschließlich) abendliche Hobbysport ist nämlich beliebt und liegt wieder im Trend. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb es mittlerweile so viele Läden in Berlin gibt, die sich ausschließlich dem Spiel verschrieben haben, für das man Fingerfertigkeit braucht.

Vielleicht haben Sie ja schon eine Lieblingskneipe, in der Sie flippern oder kickern können, wo eine Dartscheibe hängt oder ein Billardtisch steht. Falls nicht oder falls Sie Lust haben, mal was Neues zu probieren, hätten wir hier ein paar Tipps für Sie parat: sieben coole Orte, an denen Sie zum Feierabendbier auch richtig gut spielen können.

Friedrichshain: Billard House

Billard, Dart und Poker – alles unter einem Dach. Hier ist das Bier (ab 3,60 Euro) Nebensache, denn das Billard House hat sich komplett dem Spiel verschrieben. Es gibt 18 Pool- und drei Snookertische, dazu fünf Dartscheiben sowie drei Pokertische. Das Ganze verteilt sich auf zwei Etagen, Raucher- und Nichtraucherbereich sind getrennt.

Jeden Dienstag findet ein Billardturnier für Freizeitspieler statt. Der Sieger oder die Siegerin gehen – je nach Anzahl der Mitspielenden – mit 15 oder 20 Euro Preisgeld nach Hause. Jeden Tag gibt es zwei Happy Hours, einmal am Vormittag sowie zwischen 18 und 19 Uhr (sonntags nur von 9 bis 12 Uhr).

Wo? Rudolfstraße 4, 10245 Berlin, keine fünf Minuten vom Bahnhof Warschauer Straße (unter anderem U1, S3, S5, S7, auch Tram und Bus).

Wann geöffnet? Rund um die Uhr

Kosten? Billard kann man ab 7,70 Euro pro Stunde spielen, Dart ab 5,60 Euro pro Stunde, Poker ab 9,80 Euro pro Stunde. Die Preise variieren je nach Wochentag und Uhrzeit; der Stundenhöchstpreis liegt bei 9,90 Euro (Dart) beziehungsweise zwölf Euro (Poker und Billard).

Treptow: Billard Company

Die Billard Company ist schon lange eine Institution im Kiez. Hier kommen Menschen jeden Alters her, um ganz entspannt und in gemütlicher Atmosphäre Billard oder Dart zu spielen. Auch die sogenannten Ladys Nights sind sehr beliebt. Unschlagbar: Eine Flasche Bier kriegt man hier schon für 2,30 Euro.

Wo? Bouchéstraße 12, 12435 Berlin, knapp 14 Minuten zu Fuß vom S-Bahnhof Treptower Park (unter anderem Ringbahn), von der Bushaltestelle Eichenstraße/Puschkinallee (Bus 165, 265, M43) sind es nur 600 Meter.

Wann geöffnet? Täglich ab 14 Uhr bis Mitternacht, gegebenenfalls auch länger (zum Beispiel freitags und samstags)

Kosten? Ein Billardtisch kostet ab 4,90 Euro pro Stunde.

Lichtenberg: Pool-Inn

Die große Halle mit Holzboden, Wandgemälde und den bodentiefen Fenstern und Terrasse ist schon ein echtes Highlight – die Aussicht ist herrlich urban. Neben den Billardtischen stehen kleine Hochtische mit Barhockern, und es gibt auch einen Lounge-Bereich mit gemütlichen Ledersofas.

Für zwischendurch stehen auch eine Dartscheibe sowie ein Kickertisch zur Verfügung, die Lautstärke in der Halle hält sich aufgrund des Raumkonzeptes angenehm in Grenzen. Das Personal ist freundlich und gut gelaunt.

Wo? Wönnichstraße 68–70, 10317 Berlin, neun Fußminuten vom Bahnhof Lichtenberg (unter anderem Regio, S5, S7, S9)

Wann geöffnet? Täglich von 17 Uhr bis 2 Uhr nachts

Kosten? Je nach Wochentag zahlt man zwischen fünf (montags) und zehn Euro (freitags, samstags) pro Stunde. Die Kosten werden minutengenau berechnet.

Kreuzberg: Kickerbar Platzwart

„Der Anspruch vom Platzwart ist von Anfang an, das Kickern aus der verwaisten Nebensächlichkeit einer Eckkneipe zu holen und in den Mittelpunkt einer gemütlichen Bar zu stellen“, schreiben die Macher auf ihrer Website.

Und weiter: „So konnten wir diesen Kneipensport einem größeren Publikum zugänglich machen: Zum einen den jüngeren Gelegenheitsspielern, zum anderen durch professionelle Kickertische auch der stetig wachsenden Zahl an Ligaspielern. So ist der Platzwart auch Heimspielstätte des 1. Tischfussball Clubs Berlins geworden.“

Die Kickerbar hat drei Tische zum Spielen und ist eine Raucherkneipe, donnerstags ist Nichtrauchertag. Eine Flasche Bier gibt’s schon ab 2,50 Euro, einen Cuba Libre für fünf Euro.

Wo? Manteuffelstraße 110, 10997 Berlin, gute neun Minuten zu Fuß vom U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof (U1), der Bus 140 hält quasi direkt vor der Tür (Haltestelle Wrangelstraße).

Wann geöffnet? Montags bis donnerstags von 18 bis 1 Uhr, freitags und samstags ab 18 Uhr bis open end, sonntags geschlossen

Kosten? Abends zwei Euro Kickerpauschale

Wedding: Tante Käthe

Der perfekte Ort für Fußall-Fans: Das gemütliche Sportlokal am Mauerpark hat nicht nur zehn Kickertische zur Auswahl, sondern zeigt auch auf fünf Leinwänden Live-Fußball, 1. und 2. Bundesliga, DFB-Pokal, Europapokal, andere europäische Ligen. In dem Nichtraucher-Laden finden auch regelmäßig Turniere statt, für Anfänger ebenso wie für Profis, und einmal pro Monat gibt’s ein sehr unterhaltsames Kneipenquiz.

Wo? Bernauer Straße 63–64, 13355 Berlin, von den Straßenbahnhaltestellen Wolliner Straße und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (Tram 10) sind es nur zwei, drei Minuten zu Fuß, vom U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2) dauert’s acht Minuten.

Wann geöffnet? Montags bis donnerstags von 18 Uhr bis 1 Uhr, freitags bis 3 Uhr, samstags von 13 bis 3 Uhr, sonntags von 13 bis 23 Uhr

Kosten? Fürs Kneipenquiz wird eine Vergnügungspauschale in Höhe von zwei Euro erhoben.

Zehlendorf: Flipperhalle Berlin

Mehr als zwei Dutzend Automaten warten darauf, bespielt zu werden und werben blinkend, piepend und klackernd für sich. Wo anfangen, wo aufhören? Am liebsten möchte man alle sofort ausprobieren. Dass die Flipperhalle am südwestlichen Stadtrand wirklich richtig gut ist, verraten auch die Google-Rezensionen: 4,9 von 5 möglichen Sternen bei mehr als 400 Bewertungen. Das ist sehr respektabel! Einer schreibt augenzwinkernd: „Geheimtipp, nicht weiter erzählen!“

Man kann hier alleine Spaß haben, aber auch zusammen als Familie oder mit den Enkelkindern. Die Automaten sind allesamt super in Schuss, was sicher daran liegt, dass die Betreiber Flipperautomaten auch reparieren und restaurieren. Die Zeit verfliegt hier viel zu schnell, und man fühlt sich jung und unbeschwert.

Wo? Kleinmachnower Weg 8, 14165 Berlin, zwei Minuten von der Bushaltestelle Beeskowdamm (Bus 285, X10) entfernt.

Wann geöffnet? Freitags und samstags von 14 bis 22 Uhr, sonntags von 13 bis 18 Uhr

Kosten? Der Eintritt kostet zehn Euro, danach kann man so lange spielen, wie man möchte. Die Automaten müssen nicht extra bezahlt werden.

Friedrichshain: Feuermelder

Was wäre der Boxi ohne den Feuermelder? Schon zu DDR-Zeiten war die Eckkneipe ebenso berühmt wie berüchtigt, und der Mythos hält sich bis heute. Wohl nirgends in Friedrichshain lässt sich der allerletzte Absacker eines langen Abends so schön trinken wie hier.

Für den Zeitvertreib gibt es unter anderem Flipperautomaten, die echt Spaß machen. Der Lärmpegel war und ist hier durchaus hoch, was auch daran liegt, dass es im Feuermelder eigentlich immer voll ist – obwohl oder gerade weil es eine der letzten Raucherkneipen im Kiez ist.

Wo? Krossener Str. 24, 10245 Berlin, von der Straßenbahnhaltestelle Wühlischstraße/Gärtnerstraße (Tram 16, M6, M13) sind es zur Fuß gerade mal zwei Minuten.

Wann geöffnet? Montags bis donnerstags zwischen 15 und 4 Uhr, freitags und samstags bis 6 Uhr, sonntags von 13 bis 2 Uhr

Kosten? Der Eintritt ist frei, fürs Flippern werden je nach Spieleinsatz ein paar Euro fällig.