Für Erwachsene, Teenies und Kinder: Hier feiert man in Berlin Halloween

Die einen halten es für einen blöden US-Import, die anderen erfreuen sich an der grusligsten Nacht des Jahres: Am 31. Oktober ist wieder Halloween, die Nacht vor Allerheiligen. Dieses Jahr fällt der Tag auf einen Montag, liegt aber immerhin in den Ferien. Das heißt: Kinder können frohgemut und gespenstisch verkleidet von Tür zu Tür ziehen, um Süßes zu fordern und Saures anzudrohen.

Viele Berlinerinnen und Berliner haben ihre Häuser, Wohnungen, Gärten und Treppenhäuser mit Kürbissen oder Skeletten, mit Fledermäusen, Blinklichtern oder künstlichen Spinnenweben dekoriert. Die Stadt scheint ein halloween-Stimmung zu sein, was man auch an den vielen kulturellen Angeboten merkt. Falls Sie wissen wollen, was wo los ist, haben wir da was für Sie vorbereitet

Halloween für die Kleinen: Zaubershow, Basteln und Kinderfete

Theater: Das Galli-Theater in den Heckmannhöfen in Mitte (Oranienburger Str. 32) spielt am Sonntag, den 30.10., um 14 Uhr ein bezauberndes Theaterstück für Kinder ab vier Jahren: Lora und der Vampir. Der ist leider böse, und Lora will ihn mit Hilfe der Kinder im Saal bekämpfen. Da wird viel dazwischen gerufen und gelacht. Der Eintritt kostet zwischen 5 Euro (Kind mit Berlin Pass) und 12 Euro (Normalpreis Erwachsene).

Masken basteln: Im Museum für Kommunikation (Leipziger Straße 16, Mitte) können Kinder bereits am Donnerstag, den 27.10., zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr Gruselmasken basteln – damit sie an Halloween dann auch wirklich schaurig-schön aussehen.

Der Bastelspaß kostet 1,50 Euro plus Materialkosten, der Eintritt ist für Kinder frei. Geeignet ist die Aktion für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren, eine Online-Anmeldung ist erforderlich.

Zaubershow: Staunen Sie um die Wette! Bei der Illusionsshow von Ben Blu (Meinekestr. 24, Charlottenburg) werden Sie viele leuchtende Augen und offen stehende Münder sehen. Am Samstag und am Sonntag (29./30.10.) zeigt der Künstler mit ‚SimsalaBUUH‘ eine Kinder-Grusel-Zaubershow.

Diese finden auch an anderen Tagen statt, am Halloween-Wochenende starten die Vorführungen jeweils um 15 Uhr, Tickets gibt’s ab 20 Euro. Die Show dauert 60 Minuten und ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Laternen bekleben: Kreativ geht es im Kindermuseum unterm Dach (Steinstraße 41, Tempelhof) zu. Kinder ab fünf Jahren können hier Laternen ganz halloweenmäßig bekleben und gestalten. Das Angebot ist kostenlos. Sowohl die Laternen, als auch die Dekomaterialien sind vorhanden. Sie müssen nichts mitbringen und können am Donnerstag, den 27.10., einfach zwischen 14 und 17 Uhr vorbeikommen.

Party: Auch eine echte Kinderfete darf nicht fehlen im Hauptstadt-Halloween-Repertoire. Das Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel (Berliner Alee 125, Weißensee) veranstaltet am Sonntag, den 30.10., ab 15 Uhr eine kindgerecht gruslige Party.

Mit dabei sind die Hexe Estrella und Grusel Bambusel. Es wird im Nebel und zur Lichteffekten getanzt, vielleicht geht auch mal das Licht ganz aus! Der Eintritt kostet acht Euro. Geeignet ist das Event für Kinder zwischen vier und acht Jahren. Die Party dauert eine Stunde.

P.S. Die große Halloween-Sause im FEZ in der Wuhlheide ist leider restlos ausverkauft. Weder online, noch vor Ort gibt es Tickets. Vielleicht merken Sie sich das schon mal fürs nächste Jahr vor? Denn Geisterspiele, Stockbrot am Lagerfeuer, LED-Lichterzirkus oder eine Fahrt mit dem Halloween-Express durch den Gruselwald sind auch im nächsten Jahr toll. Der Vorverkauf beginnt etwa vier Wochen vor Halloween.

Halloween für die Großen: Party, Escape Games und Horror-Kino

Live-Grusel: Neue Spezialeffekte, andere Gruselsounds, eine gruslige Zusatzshow. Der Oktober steht im Berliner Dungeon (Spandauer Straße 2, Mitte), wo Berlins dunkle Vergangenheit lebendig wird, ganz im Zeichen von Halloween. Kunstblut, echte Schauspielerinnen und Schauspieler, 800 Jahre Berliner Horror.

Bis zum 31.10. kann man jeden Tag kann man vorbei kommen, die Halloween-Shows dauern jeweils eine gute Stunde und laufen zwischen 14 und 18 Uhr. Tickets kosten 29,50 Euro, Kinder zwischen 10 und 14 Jahren zahlen 22,50 Euro. Ein Besuch für Kinder unter 10 Jahren wird nicht empfohlen.

Kino: Das Rollberg-Kino (Rollbergstraße 70, Neukölln) spielt am 31.10. ein Double-Feature von zwei der kultigsten Gruselfilme aller Zeiten. Zunächst läuft The Lost Boys, und danach Poltergeist (beide FSK 16). 291 Minuten feinster Thrill, um 20 Uhr geht’s los, die Tickets kosten 15 Euro. Wer verkleidet kommt, kriegt eine Tüte Popcorn gratis.

Rocky Horror: Na, klar, kein Halloween ohne die Rocky Horror Picture Show. Bereits im 15. Jahr zeigt das Kino Babylon (Rosa-Luxemburg-Straße 30, Mitte) den Siebziger-Jahre-Streifen – und wie immer wird es nicht beim bloßen Zugucken bleiben, sondern zu einem wilden Event ausarten. Wie es sich gehört! Zwei Termine bietet das Babylon an: Samstag, 29.10., 21.30 Uhr sowie Montag, 31.10., 23 Uhr.

Party: Die Berliner Clubs sind bestens gewapnnet für die grusligste Nacht des Jahres. Tagelang wird schaurig-schön gefeiert, so zum Beispiel am Freitag, den 28.10., in der Kulturbrauerei (Schönhauser Allee 36, Prenzlauer Berg). Acht Floors mit opulenter Gruseldeko warten auf Sie, ebenso wie 17 DJs. Wem das heimische Gesicht-Anmalen nicht so liegt, kann sich vor Ort von einem professionellen Maskenbilder kostenlos schminken lassen. Um 21 Uhr beginnt die Halloweennacht, Tickets kosten ab 12 Euro.

Das Maxxim (Joachimsthaler Str. 15, Charlottenburg) feiert drei Nächte lang, vom 29.10. bis zum 31.10. mit wechselnden Motto-Partys, vom Nightmare bis zu den Dancing Dead. Es gibt blutige Shows, ausgefallene Kostüme, fette Beats. Beginn ist jeweils um 22 Uhr, Tickets gibt es ab 15 Euro. Achtung: Bei einigen Veranstaltungen gilt 2G, Sie müssen also nachweisen, dass Sie entweder geimpft oder genesen sind.

Auch im Weekend (Alexanderstraße 7, Mitte) wird Halloween richtig zelebriert. Am Freitag, den 28.10., findet ein Halloween-Special der beliebten Purple Juice Reihe statt, und am Samstag, den 29.10., jeweils ab 22 Uhr, wird unter dem Motto House of Horror oben im 15. Stock mir Rundumblick gefeiert. Natürlich hängt alles voller Spinnweben und überall kleben Blutspritzer. Eintritt nur an der Abendkasse, 20 Euro am Freitag, 25 Euro am Samstag.

Ab in den Untergrund: Ganz kryptisch klingt die Beschreibung von ‚Halloween Underground‘ (Greifswalder Str. 23a, Prenzlauer Berg). Am 28.10. sowie am 29.10. geht‘s um jeweils 23 Uhr los: „Erkundet in den weitläufigen Gewölben einer verlassen Brauerei verschiedene Horror Settings und trefft auf vergessene Gestalten die euch nicht mehr los lassen werden“, schreiben die Veranstalter von Parallelwelt. Tickets ab 11,50 Euro.

Überlebenskampf: Beim Live Escape Game ‚Kidnapped‘ (Escape Berlin, Landsberger Allee 117a, Lichtenberg) werden Sie Blut und Wasser schwitzen! Laut Vorgabe sind Sie nämlich in der Hand eines Psychopathen und müssen verrückte Experimente und Aufgaben bewältigen, um ihm zu entkommen.

Eine Stunde Nervenkitzel! Richtig authentisch wirkt das Ganze durch etliche Film- und TV-Requisiten. Geeignet ist dieses Escape Game für zwei bis sieben Personen, die jedoch nicht jünger als 16 Jahre alt sein dürfen. Kosten: 19 Euro pro Person, Termine sind über ein Buchungsportal wählbar, ebenso wie andere Escape Games.