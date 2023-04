Geschwister-Beziehung: So werden aus Ihren Kindern Freunde fürs Leben

Toben, spielen, streiten - zum gemeinsamen Großwerden gehört einiges an Action dazu.

Toben, spielen, streiten - zum gemeinsamen Großwerden gehört einiges an Action dazu. dpa/Mascha Brichta

Geschwister sind etwas tolles: Man hat immer jemanden zum Streiten. Und das ist kein Witz, sondern Realität. Mit keinem Menschen verbringen Kinder so viel Zeit wie mit ihren Geschwistern. Und das führt unweigerlich zu Reibereien. Wie in jeder menschlichen Beziehung gibt es auch unter Kindern Konflikte. Wir als Eltern wollen jedoch, dass die Kleinen sich immer gut verstehen, es weder Neid, noch Zank gibt, und schon gar keine Handgreiflichkeiten – was, Hand aufs Herz, manchmal leider ein Ding der Unmöglichkeit ist.