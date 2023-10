34,3 Prozent der erwachsenen Deutschen rauchen. Das ist der Stand im Juli 2023 und Ergebnis einer Befragungsstudie des Bundesgesundheitsministeriums. Zum Vergleich: In England rauchen nur 14 Prozent der Erwachsenen.



Und das liegt nicht daran, dass die Briten per se gesundheitsbewusster wären. Vielmehr ist es so, dass „wir mit die schlechteste Tabakkontrollpolitik haben“, sagt Prof. Dr. Heino Stöver, Direktor des Instituts für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences. „Die Maßnahmen werden von der Weltgesundheitsorganisation überwacht und empfohlen. Vieles davon setzt Deutschland leider nicht um.“