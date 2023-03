Sport und Wellness in Berlin: Diese Day Spas lohnen sich wirklich

Manchmal kann schon ein Tag Erholung Wunder wirken. Während wir durch unseren Alltag hetzen, kommt das Ausspannen vielfach zu kurz – oder wird aufs Sofa verschoben, wo man Serien guckt und Chips isst. Das macht zwar Spaß, ist aber für den Körper logischerweise nicht sehr gesund.

Also mal raus, sich mit Sport, Massagen und Sauna was Gutes tun, auspowern und entspannen im wohligen Wechsel. Klingt gut? Ist es auch, versprochen. Wir haben fünf feine Day Spas gefunden, für die es sich definitiv lohnt, durch die halbe Stadt zu fahren.

Charlottenburg: Aspria

Die einen nennen es Luxus, die anderen wohlverdienten Komfort. Wer ins Aspria am Kudamm geht, bekommt definitiv viel fürs Geld geboten – materiell, sozusagen, aber auch personell. Denn die Menschen, die im Aspria arbeiten, sind nicht nur gut gelaunt und nett, sondern sie verstehen auch alle wirklich etwas von ihrem Job.

Zum Trainieren stehen mehrere Fitnessräume zur Verfügung. Die Kardiogeräte sind mit einem Touchdisplay ausgestattet, sodass man fernsehen oder sich mit dem eigenen Account bei Netflix anmelden kann. Wer mag, kann sogar im Freien trainieren.

Zudem gibt es ein großes, angenehm warmes Schwimmbecken, einen eigenen Spinning-Raum, einen Whirlpool, täglich Dutzende Sportkurse (sogar am Wochenende), und auch Powerplate wird angeboten. Ganz oben befindet sich der Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen und einem Dampfbad sowie diversen teils abgedunkelten Ruheräumen mit Liegen und Kuscheldecken.

Zu jeder vollen Stunde gibt es einen zünftigen Aufguss mit wechselnden Düften in der finnischen Sauna. Danach kann man auf der riesigen Dachterrasse akklimatisieren oder sich im Kältetauchbecken abkühlen. Besonders toll ist das Kneippbecken, das auf einer Seite warmes Wasser führt und auf der anderen Seite kaltes – findet man in der Form auch nicht überall.

Aspria, Karlsruher Straße 20, 10711 Berlin, neun Fußminuten vom S-Bahnhof Charlottenburg (u.a. Regio, Ringbahn, S5, S7, S9, U7), von der Bushaltestelle Agathe-Lasch-Platz (Bus M19, M29) sind es nur sieben Minuten. Die Tageskarte kostet 60 Euro.

Tiergarten: Ono Spa

„Maximale Erholung in kürzester Zeit“, verspricht die Website des feinen Ono Spa am Potsdamer Platz. 600 Quadratmeter „Wellness-Refugium für Sinne“ würden einen erwarten. Und das ist nicht zu viel versprochen. Es gibt einen Fitnessbereich mit Laufbändern und Gewichten, eine herrliche Saunalandschaft mit vier Saunen, davon eine nur für Frauen, eine Kaminlounge und natürlich Massagen – aktivierend, entgiftend oder entspannend. Sie haben die Wahl. Die Aussicht über Berlin gibt’s gratis dazu.

Ono Spa im The Mandala Hotel, Potsdamer Straße 3, 10785 Berlin, vier Minuten zu Fuß vom Bahnhof Potsdamer Platz (u.a. Regio, S1, S2, U2). Ein zweistündiger Besuch unter der Woche kostet pro Person 38 Euro, ein achtstündiger Aufenthalt am Wochenende inklusive Anwendung und Zwei-Gänge-Menü kostet pro Person 168 Euro.

Spandau: David Lloyd Meridian

Ganz oben unterm gewölbten Dach, gesäumt von üppigen Grünpflanzen – darunter sogar Olivenbäumchen – zieht sich der geschwungene Pool durch den großzügigen Spa-Bereich bis nach draußen an die frische Luft. Das David Lloyds Meridian Spa ist im Dachgeschoss der Spandau Arcaden untergebracht – und ein Traum für alle Fitness- und Wellnessfans.

Der Sportbereich wirkt wie aus einem Guss: moderne Geräte, die beispielsweise digital und je nach Einstellung anzeigen, welche Muskelgruppe gerade trainiert wird. So kann man beim Crosstrainer einstellen, ob Waden, Oberschenkel und Po gestärkt werden sollen oder nur das Gesäß. Es gibt einen großen Langhantelbereich, Boxsäcke und ein Treppensteigegerät, auf dem man elektrisch Stufen erklimmen kann. Dazu läuft auf dem Display ein Wanderfilm, sodass man das Gefühl hat, einen Waldpfad emporzusteigen.

Im Wellnessbereich selbst gibt es gleich drei Whirlpools, der Boden des großen Kneippbeckens ist mit Steinchen ausgelegt – eine kleine Zusatzmassage für die Füße. In der finnischen Innensauna gibt es stündlich Aufgüsse. Wer keine Lust aufs Wedeln hat, seinen Atemwegen aber etwas Gutes tun möchte, geht entweder in die Eukalyptussauna (85 Grad) oder ins Dampfbad, das angenehm heiß und richtig gut dampfig ist.

Übrigens: Es gibt auch eine professionelle Kinderbetreuung, wenngleich nur für Mitglieder. Während Sie trainieren, können die Kinder zum Beispiel Scooter Challenges bewältigen oder anderweitig kreativ werden.

David Lloyd Meridian in den Spandau Arcaden, Klosterstraße 3, 13581 Berlin, vom Bahnhof Spandau (u.a. Regio, S3, S9) sind es fünf Minuten zu Fuß. Eine Tageskarte für Fitness und Wellness kostet 50 Euro.

Rummelsburg: Holmes Place

Insgesamt sechs Holmes-Place-Filialen gibt es in Berlin, allesamt in Toplagen wie dem Gendarmenmarkt, der Steglitzer Schloßstraße sowie am Potsdamer Platz – oder eben am Ostkreuz, allerdings auf der Rückseite sozusagen, Richtung Lichtenberg.

Pro Woche bietet der Fitnesstempel mehr als 100 Kurse an, auch im Freien. Für Eilige gibt es Expresskurse zum Muskelaufbau, mit Faszientraining oder zum Stretchen. Von der großzügigen Workout Area (Kardiogeräte, Hantel- und Zirkeltraining etc.) hat man zum Teil einen herrlichen Blick Richtung Sportpool, der 25 Meter lang und sechs Bahnen breit ist. Sie können auch ein kostenloses Probetraining vereinbaren.

Zudem sind diverse Kosmetikbehandlungen (Facials, Mani-, Pediküre) und Massagen buchbar, oder Sie entspannen in einer der drei Saunen (finnisch, Bio, Dampf).

Holmes Place, Hirschberger Straße 3, 10317 Berlin, acht Minuten zu Fuß vom Bahnhof Ostkreuz (u.a. Regio, Ringbahn, S3, S7, S9). Eine Tageskarte kostet 29 Euro.

Tiergarten: Club Olympus im Grand Hyatt

Hoch oben über den Dächern der City gibt es mehr als 250 Quadratmeter Rasen an der frischen Luft, tolle Aussicht inklusive.

Hinzu kommen Fitnessgeräte, Innenpool, Whirlpool, Sauna, Dampfbad, Solarium, Beauty-Anwendungen, freundliches Personal – kein Spa-Wunsch bleibt hier unerfüllt. Nach Feierabend (ab 21.30 Uhr) kann man Pool und Whirlpool sogar exklusiv für zwei Stunden buchen und vollkommen ungestört sein (499 Euro, dazu gibt’s Obst, Handtücher und Getränke).

Club Olympus Spa & Fitness im Grand Hyatt, Marlene-Dietrich-Platz 2, 10785 Berlin, rund fünf Minuten vom Bahnhof Potsdamer Platz (u.a. Regio, S1, S2, U2). Eine Tageskarte kostet 80 Euro.