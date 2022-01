Für viele Frauen ist die Aussicht, in die Wechseljahre zu kommen, ein Graus. Man hört und liest so viel: von Hitzewallungen, Schlafstörungen, Hormon-Schwankungen und Gewichtszunahme. Dass das nicht so sein muss, man im Gegenteil sogar sehr viel dafür tun kann, dass es einem trotz Menopause gut geht, weiß Gesundheitswissenschaftler und Buchautor* Prof. Dr. Ingo Froböse. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung erklärt er, wo die Beschwerden herkommen und was jede Frau dagegen tun kann.

„Der Motor für die Wechseljahre ist ganz klar der Verlust der Muskelmasse“, resümiert Prof. Dr. Ingo Froböse, Experte für Prävention und Rehabilitation an der Sporthochschule Köln. „Die Hälfte aller 40-jährigen Frauen hat bereits 50 Prozent ihrer Muskelmasse eingebüßt. Und das liegt an einem Mangel an Bewegung.“ Mit dem Gewicht hat das nur wenig zu tun. Natürlich ist es bei dicken Frauen offensichtlicher, dass sie mehr Fett als Muskeln haben, aber auch dünne können dick sein – es ist nur nicht sichtbar. „Sie haben eine schlechte Körperzusammensetzung, also zu viel Fett im Vergleich zur fettfreien Masse“, so der Gesundheitswissenschaftler.

In der Regel ist es so, dass der Körper Fett in den Muskeln einlagert, sofern diese nicht mehr ausreichend beansprucht werden. Stichwort Bewegungsmangel. Der Fachbegriff lautet Sarkopenie, zu deutsch: Verlust des Fleisches. Darstellbar ist das im Magnetresonanztomographen (MRT). „Da sehen die Muskeln dann aus wie Speck“, so Prof. Dr. Ingo Froböse.

Nimmt die Muskulatur ab, nehmen wir zu

Die Muskulatur ist unser größtes Stoffwechselorgan. Mit ihrem zunehmenden Verlust sterben auch die Mitochondrien ab, die Kraftwerke der Zellen, die uns Energie bringen. Je weniger Muskeln, desto weniger Mitochondrien und folglich umso weniger Energie. „Und wenn wir weniger Muskeln haben, die beansprucht werden können, verbrennen wir auch weniger der zugeführten Energie. Diese wird stattdessen eingelagert, wir werden dick“, fasst Prof. Dr. Ingo Froböse zusammen. Diesen Prozess kann man nur schwer umkehren, sofern er einmal in Gange ist. „Es ist nicht unmöglich, bedarf aber großer Disziplin.“

Falls Sie wissen wollen, wie es bei Ihnen mit der Fettmasse aussieht: Lassen Sie eine Bioimpedanzanalyse (BIA) vornehmen. Das können Sie beim Hausarzt oder bei der Hausärztin, in Physiotherapiepraxen oder in Zentren der Leistungsdiagnostik machen lassen. „Das Ganze dauert 20 Minuten und an Ihren Extremitäten wird Strom angeschlossen“, beschreibt der Experte das Procedere. „Muskeln sind aktive Zellen und somit wasserhaltig, weshalb sie Strom leiten. Fett jedoch ist Trockenmasse und leitet keinen Strom.“ Eine BIA wird in der Regel nicht von den Kassen übernommen, sondern muss selbst bezahlt werden. Die Kosten variieren je nach Anbieter zwischen ungefähr 20 und 50 Euro.

Übergewichtige, egal ob sichtbar oder nicht, haben eine schlechte Wasserversorgung der Zellen, die aufgrund dessen nicht optimal funktionieren. Das führt zu einem langsameren Erneuerungsprozess sowie einem gestörten Abtransport von Stoffwechselnebenprodukten. Die Folge: Man lagert Giftstoffe ein, es kommt zu stillen Entzündungen im Körper, die verschiedene Krankheiten hervorrufen oder begünstigen. Zudem ist die Immunabwehr geschwächt.

Der Gesundheitswissenschaftler appelliert daher: „Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit. Erhalten Sie Ihre Muskelmasse oder bauen Sie sie wieder auf. So können Sie die Wechseljahre deutlich nach hinten verschieben oder die Folgen günstig beeinflussen.“ Joggen allein reicht nicht, weil bei Ausdauersportarten – dazu gehört auch das Radfahren – keine oder nicht genügend Muskelmasse aufgebaut wird. „Solcherlei Sport trainiert die roten Muskelfasern. Darum sehen Ausdauersportler auch immer sehr sehnig aus. Wichtiger jedoch sind die weißen Muskelfasern. Das sind die großen, schnellen, kräftigen. Und die werden bei Nichtgebrauch abgebaut und durch eingelagertes Fett ersetzt. Um das zu verhindern, hilft nur Sport, der weh tut.“

Treppensteigen, bis die Muskeln brennen

Sie müssen dafür nicht einmal ins Fitnessstudio gehen. Nutzen Sie Ihr Treppenhaus! Steigen Sie die Treppen hoch, nehmen Sie jede zweite Stufe. Und zwar so lange, bis die Muskeln brennen, jeder Schritt sich wie tausend Tonnen anfühlt. Alternativ können Sie Kniebeugen machen. Aber Sie dürfen auf gar keinen Fall zu früh aufhören, weil die Muskeln sonst nicht wachsen. Mit zunehmendem Alter müssen Sie mehr Zeit und Kraft aufwenden, um gegen den Abbau anzutrainieren. „Ab dem 50. Lebensjahr verliert der Mensch ein bis zwei Prozent seiner Muskelmasse“ weiß Prof. Dr. Ingo Froböse. „Wer nicht dagegen ankämpft, muss mit dem Verfall und allen Begleiterscheinungen leben.“

Falls Sie es einrichten können und Lust haben, können Sie sich in einem Sportstudio beraten lassen. Die Expertinnen und Experten vor Ort zeigen Ihnen ganz gezielte Übungen und erklären, wie sie richtig ausgeführt werden, um einen effektiven Erfolg zu erreichen. Das kann sehr motivierend sein, weil man schnell Erfolge spürt und jemanden hat, der einen anleitet und überwacht. Weil, machen wir uns nichts vor, manchmal ist der innere Schweinehund zu groß. Daher ist es sinnvoll, sich feste Termine zu setzen und innerhalb einer vorgegebenen Struktur gezielt zu trainieren.

Was viele nicht wissen: Die Muskeln haben einen großen Einfluss auf den Hormonhaushalt. Wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, werden oft ihre Schilddrüsenwerte überprüft, ein Mangel festgestellt und Medikamente verschrieben. „Doch niemand fragt, wieso das Gaspedal das Körpers versiegt. Man sollte eher versuchen, die Ursachen zu verstehen“, so der Gesundheitswissenschaftler. „Dabei weiß man aus Studien, dass Sport und Muskelaufbau einen eindeutig positiven Einfluss auf die Hormonregulation haben. Sogar die Libido bleibt länger erhalten.“

Und noch ein weiteres Problem hängt mit dem Muskelabbau und der damit verbundenen Fetteinlagerung zusammen: „Weil die Körperzusammensetzung sich ändert, ändert sich auch der Hormonhaushalt. Fett ist östrogenbildend, und das fördert deutlich eher den Muskelschwund und führt auch zu einer nachhaltigen Reduktion der aufbauenden biochemischen Prozesse. Wir altern einfach schneller!“

Natürlich kann man die Wechseljahre nicht verhindern. Und das ist auch gut so. Denn blieben Frauen bis ins hohe Alter gebärfähig, könnten sie ihre Kinder nicht bis ins Erwachsenenalter begleiten. Sowieso sind Schwangerschaft und Geburt eine Extremleistung für den weiblichen Körper, die mit zunehmendem Alter schwieriger zu bewältigen sein kann. Und die klassische Oma-Phase fiele auch weg, was auf vielen Ebenen bedauerlich wäre. Insofern: Es ist okay, die Menopause durchzumachen. Allerdings möchte kaum eine Frau schon mit Mitte 40 in die Wechseljahre kommen. Und keine hat Lust, auf die vielen anstrengenden Nebeneffekte. „Beides lässt sich hervorragend durch vernünftigen Sport regulieren“, so Prof. Dr. Ingo Froböse.

Übrigens: Eine US-Studie mit 3000 Frauen hat herausgefunden, dass jene Frauen, die regelmäßig einmal pro Woche Sex haben, signifikant seltener früh in die Wechseljahre kommen als jene, die etwa einmal im Monat Sex haben. Toll! So kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.

*Prof. Dr. Ingo Froböse: Der Stoffwechselkompass. Was uns in der zweiten Lebenshälfte fit, schlank und wach hält, Ullstein Buchverlag, 304 Seiten, ca. 20 Euro.