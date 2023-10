Es heißt, frühes Erscheinen sichere gute Plätze. Heutzutage müsste man sagen: Frühes Buchen sichert überhaupt einen Platz. Denn meistens, wenn man eine tolle Veranstaltung entdeckt, ist die längst ausverkauft. Ärgerlich!



Und dann fragt man sich: Wann hätte ich denn bitteschön Karten kaufen sollen? Monate im Voraus? Viele Menschen gucken immer erst kurz vorher, was sie machen wollen. Das gilt für Feriencamps, deren Termine meist schon Wochen davor bekannt gegeben werden, aber eben auch für Halloween.



Immerhin fällt Letzteres jedes Jahr aufs gleiche Datum. Es ist stets der 31. Oktober. Man weiß also lange im Vorfeld, ob Ferien sind, und kann sich entsprechend Urlaub nehmen. Berlin bietet eine so große Fülle an Veranstaltungen, dass niemand, der es sich leisten kann, zu Hause sitzen bleiben muss.

Und das Losziehen und Süßigkeitensammeln geht ja sowieso immer – aber manchmal würde man doch gerne zu so einem richtigen Highlight gehen, den Kindern etwas Besonderes bieten.



Damit Sie im nächsten Jahr mehr Glück haben, sind wir für Sie in die Zukunftsrecherche eingestiegen: Wann werden Termine für tolle Halloween-Events bekannt gegeben? Ab wann kann man Karten kaufen?

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Halloween im Filmpark Babelsberg

Kürbisballwurf, Heuballen-Besenreiten, Augäpfellauf, Totenkopfkegeln: Der Filmpark Babelsberg gibt alles, um Grusel mit Kinderspaß zu verbinden. Dass sich das herumspricht und die Leute schnell zuschlagen, verwundert also nicht, denn Halloween ist hier „seit Jahren ein Dauerbrenner“, sagt die Pressesprecherin.



Es kämen viele treue Gäste, was auch daran liegen könnte, dass der 31. Oktober in Brandenburg ein Feiertag ist. Und damit ist ausnahmsweise mal nicht Halloween, sondern der Reformationstag gemeint. Die Brandenburger haben also praktischerweise frei; und wir Berliner meistens Ferien. Passt also.

Die verschiedenen Mitmachstationen im Filmpark werden von den Darstellerinnen und Darstellern betreut. Und am Ende gibt es Süßes zur Belohnung. Geeignet ist der Halloween-Besuch im Filmpark Babelsberg auch für kleine Kinder, denn die Parkangestellten wissen genau, wie man auf Kinder verschiedener Altersstufen eingeht.

Im Filmpark Babelsberg in Potsdam feiert man Halloween besonders stilecht. Budweth/Filmpark Babelsberg

Abgesehen von diesen sportlichen Aktivitäten wird aber noch mehr geboten. Auf der Website heißt es: „Wer besonders mutig ist, kann sich im Geisterhafen erschrecken lassen oder in der Snapshot Factory mit unsterblichen Filmfiguren posieren. Die Panama-Bootsfahrt ist mit Skeletten und Spinnennetzen dekoriert und die Boote mit Laternen für die Fahrt in der Dunkelheit ausgestattet. Kinderschminken und ein festliches Bühnenprogramm dürfen natürlich auch nicht fehlen.“

Kein Wunder also, dass die Karten schnell weg sind. Üblicherweise sind die Halloween-Tickets im Sommer, spätestens im Juli, verfügbar. „Im Idealfall schon ab April“, so die Pressesprecherin. Es lohnt sich, regelmäßig auf die Website des Filmparks zu gucken oder deren Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram) im Blick zu behalten. Dort werden auch Vorverkaufstermine gepostet.



Falls Sie es nicht schaffen, Karten zu ergattern, gibt es so was wie einen Trostpreis: Der Park ist nämlich nicht nur an Halloween, sondern auch schon vorher herbstlich-gruselig dekoriert. Sie können die tolle Atmosphäre genießen, sich die Shows angucken, müssen allerdings auf die vielen kleinen Besonderheiten verzichten. Dafür ist der Ticketkauf dann eben auch einfacher.

Halloween im FEZ in der Wuhlheide

Das FEZ gehörte schon zu DDR-Zeiten zur Freizeitplanung von (Ost-)Berliner Familien dazu. Es bietet bei jedem Wetter und für jedes Alter Spielmöglichkeiten; wechselnde Themenschwerpunkte sorgen für Abwechslung, sodass man im Prinzip jedes Wochenende hinfahren kann und es nicht langweilig wird. Aktuell ist quasi die ganze Wuhlheide im Kürbis-und-Geister-Modus.



Seit Jahren veranstaltet das FEZ eine riesige, fantasievolle, üppig beglückende Halloween-Party. Und immer ist sie rasend schnell ausverkauft. Schon in der Pressemitteilung, die das FEZ vor knapp zwei Wochen, am 18. Oktober, schickte, hieß es: „Schaurig schön und nachterhellend wird es am 31. Oktober zu Halloween. Tickets für das Abendprogramm im FEZ gibt es an diesem Tag leider keine mehr.“

Da Halloween häufig unter der Woche und ohnehin eine Extraveranstaltung sei, zudem von sehr vielen Planungen abhinge, könne man nichts zum Vorverkauf sagen, teilt die Pressesprecherin auf Nachfrage mit. Ebenso könne man nicht auf Erfahrungswerte der letzten Jahre zurückgreifen, also beispielsweise einen Zeitraum nennen, wann in den vergangenen Jahren mit dem Vorverkauf begonnen wurde.



So bleibt einem also nur, immer mal wieder auf die Website des FEZ zu gucken oder deren Social-Media-Auftritte im Blick zu behalten.

Halloween auf Karls Erdbeerhof

Und während man im FEZ noch überlegt, haben die Leute von Karls Erdbeerhof bereits Nägel mit Köpfen gemacht: Der Vorverkauf für die sogenannten Gruselnächte im nächsten Jahr hat bereits begonnen. Seit vergangener Woche kann man online schon Tickets für 2024 für das Erlebnis-Dorf in Elstal (Havelland; kurz hinter Spandau) kaufen.



Das Beste ist: Im kommenden Jahr findet das Elstaler Halloween-Special an vier (statt drei) Tagen statt, im Erdbeerhof Rövershagen (bei Rostock) einmalig am 19. Oktober, in den anderen Parks gar nicht. Was es aber überall gibt, ist die gruselige Deko mit einer hübschen Mischung aus Kürbissen, Fledermäusen und einer Prise Gänsehautmomenten.

Beste Halloween-Atmosphäre herrscht im Freizeitpark Karls Erlebnis-Dorf bei Elstal im Havelland. Karls Erlebnis-Dorf

Die besonderen Gruselnächte im Erlebnis-Dorf finden im kommenden Jahr am 26. und 27. Oktober, dem Wochenende vor Halloween, sowie am 30. und 31. Oktober statt. An diesen Tagen müssen „normale“ Gäste den Park bereits um 15.30 Uhr verlassen.



Auf alle anderen warten spektakuläre Highlights. In diesem Jahr gibt es beispielsweise eine Messerwerfer-Show, Trolle und Live-Erschrecker, ein Grusellabyrinth und eine fette Lichtershow. Was davon wiederkommt oder wie das Erdbeerhof-Team das noch toppen will, ist aber noch ein Geheimnis.

Halloween im Kulturzentrum Peter Edel

Wenn Sie nicht aus Weißensee sind oder aus dem Ost-Berlin der DDR kommen, kennen Sie das Kulturzentrum Peter Edel wahrscheinlich gar nicht. Das ist nicht schlimm, aber ein bisschen schade, denn das Haus bietet viele Veranstaltungen für Berlinerinnen und Berliner jeden Alters. Vom Kindertheater bis zum Tanztee.



Und jedes Jahr richtet das Kulturhaus auch eine kindgerechte Halloween-Party aus. Der Platz ist naturgemäß begrenzt, die Tickets deshalb immer schnell weg. Aber der Erfolg gibt recht: Zu Gast sind Grusel Bambusel und die Hexe Estrella, die Animateur und Spielbegleiterin sind. Gruseltänze, Quizze, Mutproben. Und natürlich Musik zum Mitsingen, Lichteffekte, Nebel.

Traditionell findet die Halloween-Party im Peter Edel immer kurz vor Halloween statt, an einem Wochenend-Nachmittag kurz zuvor, nachmittags für ein paar Stunden. Ideal also auch für kleinere Kinder.



Der Vorverkauf beginnt etwa zwei Monate vor Halloween, also ungefähr Ende August. Falls Sie sichergehen möchten, den Verkaufsstart nicht zu verpassen, empfiehlt das Kulturhaus, den Newsletter zu abonnieren. Dort wird als Erstes bekannt gegeben, wann und welche Veranstaltungen buchbar sind.