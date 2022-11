Das Mysterium ist gelüftet! Waschmaschinen können wirklich Socken fressen. Wie das geht und was Sie tun können, um das zu verhindern, verrät ein Fachmann.

Endlich geklärt: So verschwinden Socken in der Waschmaschine

Es klingt wie ein urbaner Mythos: Wenn man die Wäsche aus der Maschine holt, fehlt plötzlich eine Socke. Und sie bleibt auch für immer unauffindbar verschwunden. Einfach weg. Doch wie soll das möglich sein? Zauberei? Ein Waschmaschinen-Sockenmonster?

Zunächst zweifelt man an sich selbst, sucht die halbe Wohnung ab. Liegt sie vielleicht doch unterm Bett? Hinter dem Wäschesack? Neben der Waschmaschine? Und irgendwann, Wochen später, schreibt man das Sockenpaar schulterzuckend ab. Tja, wer weiß, weg ist weg. Egal.

Aber so egal ist es eigentlich gar nicht. Denn tatsächlich kann Ihre Waschmaschine Socken fressen. Oder andere kleine Wäschestücke, wie Joshua Jahn von der Verbraucherzentrale Brandenburg weiß: „Wenn man die Waschmaschine zu voll macht, sie also komplett belädt, kann es passieren, dass sich eine Socke an dem kleinen, schmalen Schlitz zwischen Trommel und Gummidichtung verfängt.“

So kann es also passieren, dass die Socke durch diesen schmalen Schlitz hindurch ins Innere der Maschine gezogen wird. „Dort verfängt sie sich dann an der Heizspule und löst sich aufgrund der Hitze und fortdauernder Reibung auf. Sie verschwindet also“, weiß Energieberater Joshua Jahn.

Die Heizspule ist im unteren hinteren Teil der Waschmaschine verbaut und mit Wasser gefüllt. Sie erhitzt das Wasser, das unsere Wäsche reinigen soll. „Und weil es eben die ganze Zeit nass ist, können die Socken auch kein Feuer fangen“, beruhigt der Verbraucherschützer.

Je nachdem, wie heiß Sie waschen, kann es kürzer oder länger dauern, dass die Socke sich in ihre Bestandteile auflöst. Aber die Reibung durch die sich drehende Trommel tut auch ihr Übriges.

Wie kann ich verhindern, dass die Waschmaschine meine Socken frisst?

Natürlich kommt es nicht wahnsinnig häufig vor, dass Socken oder andere kleine Wäschestücke in der Waschmaschine verschwinden. Aber wenn es dennoch passiert, ist es ärgerlich. Um dem vorzubeugen, hat Joshua Jahn drei Tipps parat.

Tipp 1: „Beladen Sie die Waschmaschine nicht zu voll“, sagt der Experte. „Oben in der Trommel sollte immer noch so viel Platz sein, dass Ihre Hand mit den ausgestreckten Fingern voraus hochkant hineinpasst, dass also etwa zehn bis 15 Zentimeter Luft zwischen der Wäsche und dem oberen Rand der Trommel sind.“

Ohnehin sollte die Waschmaschine nicht überladen werden, weil dann die Trommel buchstäblich nicht mehr rund laufen könnte, die Waschmaschine anfängt zu bollern. Und außerdem kann es sein, dass die Wäsche, die sich im Waschgang ja bewegen und so gereinigt werden soll, nicht richtig sauber wird.

Tipp 2: „Nutzen Sie ein Wäschenetz“, rät Joshua Jahn. Derartige Beutel gibt es unter anderem in Drogerien für kleines Geld zu kaufen. Dort hinein legt man die Socken oder aber auch Wäscheteile, die etwas empfindlicher sind, um sie zu schützen beziehungsweise – wie im Falle der Socken – vor einem etwaigen Verlust zu bewahren. Vorteil: Beim Aufhängen der Wäsche müssen Sie nachher nicht lange im Wäschekorb nach den zusammengehörigen Paaren suchen.

Tipp 3: Nehmen Sie Sockenklammern. „Es gibt spezielle Klammern, um Socken aneinander zu befestigen“, erklärt der Verbraucherschützer. Dann haben Sie vor dem Waschgang zwar eine gewisse Fummelarbeit, um die Sockenpaare aneinander zu klammern, können sie danach aber einfacher auf die Leine hängen.

Im Internet gibt es statt Klammern auch Sockenschnüre mit zusammenziehbaren Schlaufen, ebenso kann man Gummiclips kaufen. Die Produktpalette für das Beisammenhalten von Socken ist erstaunlich groß. Preismäßig liegen sie, je nach Menge, zwischen etwa 10 bis 20 Euro pro Packung.