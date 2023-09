Heißer Spätsommer: Tipps, wie Sie Berlin bei Hitze richtig genießen können

Temperaturen um die 30 Grad, flirrende Hitze, kein Wölkchen am Himmel, Sonnenschein von früh bis spät. Dass der Sommer noch mal derartig zurückkehrt, hätte wohl niemand gedacht. Zwischenzeitlich war man gedanklich ja eher schon bei den Übergangsjacken und beim Heizunganmachen.

Jetzt also Hochsommer im September. Berlin glüht, kaum ein Windhauch geht. Was tun, um sich abzukühlen? Wir hätten ein paar Ideen, wo man sich derzeit gut erfrischen kann. Aber egal, was Sie tun oder lassen: Denken Sie immer daran, ausreichend zu trinken und sich möglichst viel im Schatten aufzuhalten, um keinen Sonnenstich, zum Beispiel, zu riskieren. Auch eine Kopfbedeckung und Sonnencreme sind ratsam.

Wenn Sie kein Geld ausgeben, aber mal in Ruhe im Schatten spazieren gehen und etwas Natur genießen möchten, empfehlen wir Ihnen die zahlreichen Friedhöfe der Stadt. Viele Bäume und Bänke warten, angenehme Ruhe – und manchmal spannende Entdeckungen, denn auf vielen Friedhöfen gibt es nicht nur wunderschöne, prunkvolle Grabstätten, sondern es liegen dort auch bekannte Persönlichkeiten begraben, zum Beispiel Vicco von Bülow alias Loriot, der auf dem Waldfriedhof an der Heerstraße beerdigt wurde.

Milchshakes, Eis und Abkühlung von innen

Egal, ob Sie sich ein Eis am Stiel im Supermarkt kaufen, zu Ihrer Lieblingseisdiele um die Ecke gehen oder aber noch eigene Vorräte im Tiefkühlfach haben: Jetzt ist die beste Gelegenheit, noch mal richtig ausgiebig Eis zu essen.

Darüber, wo es das beste Eis gibt, wo sich das Anstehen am meisten lohnt, kann man nun trefflich streiten. Unbestritten jedoch ist die Tatsache, dass das Eiscafé Monheim in Wilmersdorf (Blissestr. 12) die älteste Eisdiele Berlins ist. Gegründet wurde das Café 1928 von Erna Monheim; man kann sowohl an der Straße, als auch im Hof draußen sitzen.

Täglich sind 18 verschiedene Sorten im Angebot, davon standardmäßig unter anderem Rum-Traube, geröstete Mandel und Zimt, aber auch Spezial-Variationen wie Grüner Apfel oder dunkle Schokolade. Eine Kugel Eis kostet 1,80 Euro; geöffnet ist das Café täglich von 11 bis 19 Uhr, bei gutem Wetter auch mal bis 20 Uhr.

Von dort ist es übrigens nur ein Katzensprung zum gut 100 Jahre alten Volkspark Wilmersdorf, durch den man herrlich flanieren kann, entlang eines wild-romantischen Sees, durch einen Staudengarten hindurch, vorbei an verschiedensten Laubbäumen. Eine Liegewiese gibt es auch. Ausruhen ist dieser Tage sowieso das allerbeste!

Falls Sie lieber zu Hause bleiben oder zum Spaziergang was Kühles trinken wollen, können Sie sich ja einen Milchshake mixen. Geben Sie etwa 100 Milliliter Eis und 250 Milliliter kalte Milch in einen Standmixer und stellen für etwa 30 Sekunden die höchste Stufe ein. Wenn Sie mögen, können Sie auch frische Früchte oder etwas Sahne dazu geben – dann müssen Sie aber noch etwas länger pürieren, damit der Shake eine gute Konsistenz hat.

Öffentliche Brunnen, Wasserspielplätze: Schön nass hier

Wirklich erlaubt ist es nicht, toleriert wird es aber trotzdem – immerhin sind wir ja in Berlin, wo vieles geht, was anderswo undenkbar wäre. Also: Schuhe aus und Füße rein ins kühle Nass. Mehr als 270 sogenannter Zierbrunnen haben wir in der Stadt, und ganz sicher ist auch eine Wasserstelle in Ihrer Nähe.

Sollte Ihnen der Sinn nach einem Ausflug stehen, könnten Sie ja der Museumsinsel mal wieder einen Besuch abstatten. Direkt am Lustgarten ist der große Springbrunnen, bei dem man sich mit einem feinen Sprühnebel auf der Haut abkühlen lassen kann – je nachdem, wie weit man sich nähert. Die Museen selbst sind klimatisiert.

Sofern Sie Kinder haben, bietet es sich natürlich an, einen Wasserspielplatz zu besuchen. Dort kann man sich – quasi ganz offiziell – mit nass machen lassen. Die Abkühlung ist herrlich, und das gegenseitige Nassspritzen macht Spaß. Aber selbst wenn Sie sich nur an den Rand stellen, wo das Wasser abläuft, ist das ja schon eine willkommene Abwechslung für die Füße.

Sollte Ihnen all das zu viel Action, zu viel Bewegung, zu viele Menschen sein, hilft nur eins: Vorhänge zu, damit die Sonne nicht in die Wohnung knallt, eine große Schüssel voll Wasser, ein paar Eiswürfel dazu, Füße rein und was Schönes lesen oder gucken.

Unterwelten: Abkühlen im historischen Fluchttunnel

Das Gewölbe der ehemaligen Oswald-Brauerei liegt tief unter der Erde der Stadt. Hier ist es mit etwa 10 Grad ziemlich frisch. Aber auch die an dieser Stelle vom Verein Berliner Unterwelten präsentierten Geschichten sorgen für Gänsehaut, denn bei der Tour „Unterirdisch in die Freiheit“, die auch an diesem Wochenende stattfindet, wird von Tunnelfluchten zu Mauerzeiten erzählt – geglückten wie gescheiterten.

Unterwegs im historischen Gewölbe der einstigen „Oswald-Berliner-Weizenbier-Brauerei“. epd/Imago

Die Tour M dauert zwei Stunden und findet in Wedding statt (Karten kosten regulär 16 Euro). Die Tour 2 (19 Euro) ist temperaturmäßig ebenso kühl, hat aber nur noch für diesen Sonntag freie Plätze. Treffpunkt ist der Flakturm im Humboldthain, wo Sie 90 Minuten lang durch die Ruine geführt werden.

„Bei diesem etwas abenteuerlichen Rundgang werden drei von insgesamt sieben Geschossen der größten Bunkeranlage Berlins gezeigt. Freitragende Abdeckungen und Brücken bieten schwindelerregende Blicke in die Tiefe“, schreibt der Unterwelten-Verein auf seiner Website. Einstmals war der Bunker 40 Meter hoch und maß 70 mal 70 Meter in der Fläche. „Unter den meterdicken Stahlbetondecken fanden Tausende Zivilisten bei den Bombenangriffen Schutz. In der Nachkriegszeit wurden die Flaktürme von den Alliierten gesprengt“, heißt es dort weiter. Die Überreste können seit 2004 besichtigt werden.

Rooftopbar, Strandbar, Open-Air-Kino und Theater

Falls Sie zur Sonnenfan-Fraktion gehören und sich nicht zurückziehen wollen, hat Berlin natürlich auch so einiges in petto. Besonders angenehm ist der Sommer in einer der Rooftopbars, wo Sie nicht nur die Vogelperspektive hinunter auf die Stadt genießen können, sondern (sofern Sie nicht eine der klimatisierten Indoor-Varianten wählen) sich auch ein Lüftchen um die Nase wehen lassen können. Näher kommen Sie der Sonne nur selten, also einfach zurücklehnen, einen Drink genießen und tief durchatmen.

Klassiker unter den Dachterrassenbars sind der Klunkerkranich in Neukölln (Karl-Marx-Str. 66) sowie das Deck 5 auf den Schönhauser Allee Arcaden in Prenzlauer Berg. Letztere gilt zugleich als „höchste Strandbar Berlins“, weil es dort oben, im siebten Stock, tonnenweise feinen Sand gibt.

Apropos Strandfeeling. Sand, Wasserblick und Sonnenstrahlen haben ja immer was von Urlaub – auch wenn man weiß, dass es eigentlich nur der Feierabend ist, den man gerade ausklingen lässt. Vielleicht sogar das letzte richtig schöne, warme Wochenende des Jahres, wer weiß!?

Besonders schön geht das am Havel Beach an der Heerstraße (Spandau), wo es vom Palmen-Strand zum Wasser nur wenige Meter über einen Grasstreifen sind. Und dann kann man mit elektrischen Wasserfahrzeugen oder einem Stand-up-Paddle (SUP) die Havel erobern. Auch Wasserfahrräder gibt’s – ein gänzlich außergewöhnlicher Spaß! Falls Sie also erst auf dem Waldfriedhof spazieren waren (siehe oben), ist ein Ausflug zum Havelstrand im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend.

Und so wie sich der Sommer dem Ende neigt, sind auch die Tage der Open-Air-Saison gezählt. Viele Freiluftkinos haben bereits geschlossen, die übrigen spielen nur noch kurze Zeit. Dafür geben sie aber noch mal alles. So läuft im Kino Rehberge beispielsweise „Oppenheimer“ (Samstag, 19.45 Uhr), ebenso im Friedrichshainer Freiluftkino Pompeji (Laskerstr. 5; Samstag, 20.15 Uhr). Dort wird im Anschluss für alle Nachtschwärmer gleich auch noch „Barbie“ gezeigt (23.45 Uhr).

Die Open-Air-Saison nähert sich langsam dem Ende. In Friedrichshagen laufen jetzt die letzten Filme der Saison. Dagmar Schwelle/Visit Berlin

Am Sonntag zeigt das Freiluftkino Friedrichshain an der Landsberger Allee unter anderem den Kino-Klassiker „The Big Lebowski“ (19.30 Uhr), und in der Hasenheide läuft das Kult-Musical „Mamma Mia“ (18 Uhr). Schon nächstes Wochenende, also am 15. und 16., sieht das Programm deutlich magerer aus. Ein warmer Abschied ist daher umso schöner. Nächstes Jahr im Mai geht’s weiter.

Etwas kürzer verabschiedet sich das Sommerprojekt des Atze-Musiktheaters in die Winterpause. Das Luftschloss auf dem Tempelhofer Feld, also die Open-Air-Bühne spielt noch bis zum 17. September. Dann wird das hölzerne Amphitheater abgebaut und eingelagert. Im April 2024 geht’s weiter mit den fantasievollen, klangreichen Stücken für Erwachsene und Kinder.

An diesem Wochenende laufen noch mal „Rotkäppchen und der Wolf im Nachthemd“ (Samstag, 11 Uhr) sowie der „Hauptmann von Köpenick“ (19.30 Uhr). Und womöglich haben Sie Lust, wenn Sie schon vor Ort sind, das Tempelhofer Feld zu erkunden, Inlineskates zu fahren oder mit Freunden gemeinsam zu grillen. Wann, wenn nicht jetzt?