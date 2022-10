Herbstferien in Berlin: Diese Indoor-Aktivitäten machen Kindern und Eltern Spaß

Tja, so schön Ferien auch sind: Irgendwann kommt immer der Moment, in dem das liebe Kind ruft: „Mir ist langweiliiig!“ Was tun? Wir hätten da ein paar Ideen. Und das gute daran: Sie müssen keine wetterfeste Kleidung einpacken, denn unsere Tipps spielen sich alle im Warmen ab.

Natürlich werden Sie Ihrem Kind immer eine Freude machen, wenn sie mit ihm in einen der vielen tollen Indoor-Spielplätze gehen, ein Kindertheater besuchen oder in ein tierisch gutes Erlebnisbad ins Brandenburgische fahren.

Falls Ihnen das zu alltäglich ist, haben wir ein paar Specials für Sie in petto. Das Berliner Herbstprogramm für Kinder ist nämlich üppig und abwechslungsreich. Lassen Sie sich inspirieren und mitreißen!

Sternengucker: Planetarium und Sternwarte

Ein echter Blick in den Himmel, die Sterne und Planeten ganz nah – das kann nur die Sternwarte im Treptower Park. Mit dem 500-Millimeter-Spiegelteleskop kann man ganz weit ins All blicken, beispielsweise am 29. Oktober Jupiter bestaunen und tags zuvor, am 28. Oktober die „Gasplaneten am Herbsthimmel“ visuell erkunden. Geeignet ist das für Kinder ab zwölf Jahren. Bei schlechtem Wetter gibt es drinnen eine entsprechende Vorführung.

Im Zeiss-Großplanetarium wartet ebenso wie in der Wilhelm-Foerster-Sternwarte ein üppiges Kinoprogramm von „Petterson & Findus“ über eine bezaubernde Maus namens Armstrong, die zum Mond reist, bis hin zur Erkundung all unserer Nachbarplaneten. Nach wie vor gibt es auch das Hörspielkino und Führungen in den verschiedenen Standorten. Hier ist jeden Tag was Tolles los.

Wo? Archenhold-Sternwarte, Alt-Treptow 1 in 12435 Treptow. Vom S-Bahnhof Plänterwald (S8, S9) sind es etwa 12 Minuten zu Fuß, von der Station Treptower Park (Ringbahn). Zeiss-Großplanetarium, Prenzlauer Allee 80, 10405 Prenzlauer Berg, etwa fünf Minuten Fußweg vom S-Bahnhof Prenzlauer Allee (Ringbahn, S8, S85) entfernt.

Planetarium am Insulaner (Wilhelm-Foerster Sternwarte), Munsterdamm 90, 12169 Schöneberg. Vom S-Bahnhof Priesterweg (S2, S25, S26) läuft man gute zehn Minuten.

Was kostet’s? Der Blick in den Himmel kostet 5,50 Euro bzw. 7,50 Euro. Kinofilme variieren, Preise siehe Website. Ansonsten ist der Eintritt in der Regel frei.

Wichtig zu wissen: Tickets können, müssen aber nicht vorher gebucht werden. Achten Sie auf die Altersbeschränkungen und Öffnungszeiten. Seien Sie pünktlich, denn in der Regel wird man nach Beginn der Vorstellung nicht mehr in den Saal gelassen.

Mitte: Selber Theater machen

Eine Woche lang üben die Kinder tanzen, singen und schauspielern, um am Ende ein richtiges, eigenes Theaterstück im bezaubernden Galli-Theater mitten in Mitte aufzuführen. Grundlage hierfür ist ein Märchen oder eine andere bekannte Geschichte. Bei der Umsetzung wird vor allem auf die Ideen der Kinder gesetzt.

Der Kurs findet in der zweiten Ferienwoche statt, von Montag, den 31.10, bis Freitag, den 4.11., jeweils von 10 bis 14 Uhr. In der ersten Ferienwoche (24.-28.10, 10 bis 14 Uhr) findet der Workshop im Jagdschloss Grunewald statt. Beide Kurse werden geleitet von Schauspieler und Trainer Thomas Matuszewski.

Wo? Galli Theater in den Heckmann-Höfen, Oranienburger Str. 32, 10117 Mitte, wenige Fußminuten entfernt vom S-Bahnhof Oranienburger Straße (S1, S2, S25, S26, auch Tram M1). Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100, 14193 Grunewald. Vom S-Bahnhof Grunewald (S3, S5, S7) ist es eine gute halbe Stunde zu Fuß.

Was kostet’s? 150 Euro pro Kind, 120 Euro für ein Geschwisterkind.

Wichtig zu wissen: Geeignet für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren. Bitte geben Sie Essen, Trinken, Malsachen und Stoppersocken mit. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Charlottenburg: Ballett-Feriencamp und Fechtkunst

Eine Woche lang nichts anderes machen als Ballett tanzen, üben, perfektionieren. Möglich macht das das Staatsballett der Deutschen Oper, wo Kinder mit Vorkenntnissen in der ersten Ferienwoche (24.-28.10.) jeden Tag von 9.30 Uhr bis 13 Uhr intensiv trainieren können. Angeleitet werden sie von der Tanzpädagogin Elinor Jagodnik.

In der zweiten Ferienwoche (25.-28.10.) dreht sich dann zwischen 16 und 18 Uhr alles ums Fechten. Die Kinder lernen Grundschritte und Haltungen, am Ende der Woche dürfen sie das Gelernte ihren Familien im Rahmen einer Präsentation vorführen.

Wo? Staatsballett/Deutsche Oper, Richard-Wagner-Straße 10 in 10585 Charlottenburg, direkt am U-Bahnhof Deutsche Oper (U2).

Was kostet’s? 75 Euro fürs Ballettcamp, 50 Euro für den Fechtkurs.

Wichtig zu wissen: Der Ballettkurs ist für Kinder zwischen 11 und 14 Jahren geeignet, das Fechten für 10- bis 12-jährige Kinder.

Treptow: Mega-Herbstferien im FEZ

Das FEZ denkt auch an Kinder ab vier Jahren – somit also an die jüngeren Geschwisterkinder, die man ja mitnehmen möchte, wenn man Ferienspaß für die größeren Kinder plant. Also auf ins FEZ, wo die ganze Familie bestens versorgt wird mit allem, was nötig ist für einen gelungenen Tag.

So gibt es beispielsweise das verrückte Labor, in dem unter anderem mit Magneten und Spiegeln experimentiert wird; die dazugehörige Bühnenshow lädt zum Mitmachen ein (dienstags bis freitags 11 Uhr, am Wochenende um 13 Uhr). In einem speziellen Workshop kann ein Roboter auch programmiert und zum Fahren gebracht werden (ab 5 Jahren, 22./23.10, 13 und 16 Uhr).

Oder aber Sie besuchen das Schwarzlichtlabor oder das Klanglabor oder das Kriminallabor – die Angebote sind schier endlos. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich selbst VR-Brillen zu basteln, an Archäologie-Grabungen teilzunehmen oder Glibberschleim herzustellen. Es gibt Seifenblasenzauber und ein Staunometer. Und wie immer laufen auch Filme im Kino sowie Stücke im Theater.

Wo? FEZ in der Wuhlheide, Straße zum FEZ 2, 12459 Treptow.

Was kostet’s? Grundsätzlich nichts. Für Kino, Theater und ähnliches muss aber Eintritt bezahlt werden. Die Kosten variieren, können aber auch der FEZ-Homepage bei der jeweiligen Veranstaltung nachgeschaut werden.

Wichtig zu wissen: Einige Angebote finden nur zu bestimmten Zeiten statt, andere werden ganztägig angeboten.

Charlottenburg: Fotografie lernen

Im Museum für Fotografie läuft gerade die Ausstellung „Vogelschau und Froschperspektive. Fotografie für Kinder“. Anlehnend daran bietet das Haus nun Ferienkindern die Möglichkeit, selbst Kulissen und Hintergründe zu bauen, um diese dann fotografisch in Szene zu setzen. So wie es viele große Fotografinnen und Fotografen auch getan haben: die Welt zu Hause nachbilden und mit der Kamera bereisen.

Wo? Museum für Fotografie, Jebensstraße 2, 10623 Charlottenburg, direkt hinterm Bahnhof Zoo.

Was kostet’s? 36 Euro pro Kind.

Wichtig zu wissen: Der Workshop geht vom 25. bis 27.10. (Dienstag bis Donnerstag) und dauert jeweils von 10 bis 13 Uhr. Geeignet ist er für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren. Eine Online-Buchung ist erforderlich.

Mitte: Zaubertricks und Comics selber zeichnen

Das Museum für Kommunikation, das sowieso eines der tollsten der Stadt ist, hat sich für die Ferien etwas ganz Besonderes für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren ausgedacht. Für die kleineren gibt es beispielsweise Fingerabdruck-Stempeln, Traumfänger basteln, Zaubern lernen oder sie können eine Flaschenpost auf die Reise schicken, die größeren dürfen am Tablet eigenständig Comics erstellen, mit Geheimtinte schreiben oder ein Murmellabyrinth aus Papprollen basteln.

Tipp: Samstags findet im Museum für Kommunikation die Taschenlampentour „Was machen Roboter nachts im Museum?“ statt. Geeignet ist das für Kinder ab 5 Jahren, Start ist 18.30 Uhr.

Wo? Museum für Kommunikation, Leipziger Str. 16 in 10117 Mitte. Von der Bushaltestelle Leipziger Straße/Wilhelmstraße (Bus 200, 300, M48) sind es vier Minuten zu Fuß, vom U-Bahnhof Stadtmitte (U2, U6) fünf Minuten.

Was kostet’s? Der Museumseintritt ist für Kinder bis 17 Jahre frei, Erwachsene zahlen 6 Euro (ermäßigt 3 Euro). Pro Veranstaltung fällt in der Regel eine Gebühr von 1,50 Euro pro Person an, hinzu kommen Materialkosten.

Wichtig zu wissen: Die Angebote finden immer dienstags und donnerstags statt. Die Zeiten variieren je nach Angebot. Sie müssen Ihr Kind vorab anmelden.

Kreuzberg: Theater-Workshop

Aus der Fantasie heraus oder abgeleitet aus dem eigenen Alltag werden Szenen und Figuren entwickelt, zusammen mit anderen Kindern Tanz und Schauspiel geübt – im Exploratorium können Kinder unter professioneller Anleitung in einem fünftägigen Workshop Theater spielen.

Der Kurs findet in der zweiten Ferienwoche (31.10. bis 4.11.) täglich zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr statt. Er ist geeignet für 6- bis 10-Jährige. Am Ende des Workshops ist eine Präsentation geplant.

Wo? Exploratorium, Mehringdamm 55 (Sarotti-Höfe), 10961 Kreuzberg, vier Fußminuten vom U-Bahnhof Mehringdamm (U6, U7).

Was kostet’s? 25 bis 50 Euro, je nach Selbsteinschätzung, steht auf der Homepage.

Wichtig zu wissen: Die Anmeldefrist endet am 24.10.22.