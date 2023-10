Jetzt ist der Herbst da. Es ist kühler geworden, abends wird’s schneller dunkel und morgens später hell. Wir alle kommen ein bisschen schwerer aus dem Bett. Wie gut, dass nun Ferien sind. Zwei Wochen kein Weckerklingeln, zumindest für die Kinder. In jedem Fall aber keine Hausaufgaben, kein Lernstress.

Wer keinen Urlaub gebucht hat und zu Hause bleibt, steht vielleicht vor der Frage: Und jetzt? Was machen wir? Das Technische Museum hat ein paar spannende Experimente für zu Hause erstellt – mit PDF-Anleitung, Video und Bastelvorlagen. Zudem bietet das Museum die Möglichkeit, auf eine „virtuelle Zeitreise durch die Welt der Eisenbahn um 1900“ zu gehen.

Je nach Wetterlage können Sie auch Drachen steigen lassen, die Kinder durch die Pfützen jagen oder selbst mit reinspringen, Kastanien und Eicheln sammeln, um damit lustige Tiere oder Kränze zu basteln, die man auch anmalen kann. Aus bunten Blättern und Bastelkleber kann man sich eine hübsche DIY-Dekoschale machen.



Sie könnten auch töpfern – es gibt spezielle Kinderkurse. Auch das Bemalen von Keramik (Teelichter, Tassen, Schüsseln etc.) wird von verschiedenen Geschäften in und um Berlin angeboten, natürlich unabhängig von den Ferienzeiten. Im Haus Bastian (Am Kupfergraben 10, Mitte) können Familien mit Gips und Ton kreativ werden, Werkzeuge stehen dafür zur Verfügung, Techniken werden gezeigt.

Die Veranstaltung „Tonmonster und Gipsgeister“ findet am Mittwoch, 25. Oktober, Freitag, 27. Oktober, Mittwoch, 1. November sowie am Freitag, den 3. November, jeweils von 12 bis 14 Uhr statt und kostet pro Familie 10 Euro (zwei Personen) beziehungsweise 15 Euro (ab drei Personen). Sie müssen vorab online buchen.



Was sonst zum Beispiel noch möglich ist, haben wir mal für Sie zusammengesucht.

Museumsdorf Düppel: Ein Date mit der Märchenhexe

Bereits am Wochenende vor dem eigentlichen Ferienbeginn läutet das Museumsdorf Düppel die kunterbunte Herbstzeit ein. Am Sonntag, den 22. Oktober, um 10.30 Uhr begrüßt die Märchenhexe Silberzweig Kinder und Eltern im Freilichtmuseum. Begleitet wird sie von einer Gebärdensprachen-Dolmetscherin.



Die Hexe entführt in ihre magische Hexenschule, erzählt zauberhafte Geschichten und zeigt, wie man Zauberstäbe bastelt. Wer es an diesem Donnerstag nicht schafft: Die Hexe kommt am Mittwoch, den 25. Oktober, ebenfalls um 10.30 Uhr noch mal vorbei.

Jeden Tag gibt es Programm im Museumsdorf, das das Leben im Mittelalter zeigt und erlebbar macht. So kann man am Lagerfeuer sitzen und sich Stockbrot backen, Laternen basteln (2 Euro), historische Kinderspiele werden angeboten und ein Gaukler ist auch vor Ort.



Sie finden das Museumsdorf Düppel in der Clauertstraße 11. In den Ferien ist es täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet – und ein Besuch lohnt sich übrigens auch ohne Rahmenprogramm. Der Eintritt ist für Kinder umsonst, Erwachsene zahlen 5 Euro. Weitere Infos finden Sie hier.

Basteln für kleines Geld in Mitte: Das Museum für Kommunikation hat die besten Ideen

Fingerdruck, Windspiele, Traumfänger, Geheimtinte, Recyclingschmuck, Murmelbahn, Videoclip und Halloween-Masken – das Museum für Kommunikation hat sich wieder jede Menge einfallen lassen, damit Kindern nicht langweilig wird.



Immer dienstags bis donnerstags bietet das Museum Bastel- und Kreativworkshops an. Diese richten sich an Kinder zwischen 5 und 8 Jahren (14 bis 14.45 Uhr) sowie an Kinder zwischen 9 und 12 Jahren (15.30 bis 16.30 Uhr). Es gibt immer Platz für zehn Kinder, anmelden kann man sich über die Online-Buchung.

Kinder haben im Museum für Kommunikation freien Eintritt, die Materialkosten betragen 1,50 Euro. Sofern Ihr Kind jünger als 6 Jahre ist, müssen Sie es begleiten; der Eintritt für Erwachsene kostet 8 Euro. Das Museum befindet sich in der Leipziger Straße 16 in Mitte. Öffnungszeiten: dienstags von 9 bis 20 Uhr, mittwochs bis freitags von 9 bis 17 Uhr, am Wochenende sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr.

Kunstcamp in Prenzlauer Berg: Alle können kreativ sein

Jeden Tag ein anderes Thema; und entweder schicken Sie Ihr Kind an einzelnen Tagen oder buchen direkt von Montag bis Donnerstag, selbst Vor- und Nachmittage sind buchbar: Der Malsalon in der Knaackstraße 80 (Prenzlauer Berg) hat an alles gedacht und macht die erste Ferienwoche zu einem echten Highlight.

„Der Vormittag ist für kreatives Gestalten wie Porträt, detaillierte Körperstudien, Comic, Zeichnen, Acrylmalerei, Handlettering etc. reserviert. Nach dem Mittagessen geht es (je nach Wetterlage) nach draußen. Die einzelnen Themen hier sind Landart, Streetart und Action/ Spray-Painting“, heißt es auf der Website.

Und: „Für Verpflegung ist den ganzen Tag über gesorgt, wir kochen zu Mittag und es gibt gesunde Snacks zwischendurch.“ Das klingt nach einem Rundum-sorglos-Paket. Das Vier-Tage-Camp mit einer Betreuung von 9 bis 16.30 Uhr kostet 330 Euro, ein Einzeltag 82 Euro. Geeignet sind die Angebote für Kinder zwischen 7 und 13 Jahren, Materialkosten sind inkludiert.

Trampolinspringen in Reinickendorf: Das Jump House bietet (fast) endloses Toben

Es sei das „coolste Feriencamp der Stadt“, behauptet das Jump House selbstbewusst. Und auch wenn das im Auge des Betrachtenden liegt, könnte was Wahres dran sein. Denn für viele Kinder gibt es nichts Tolleres, als den ganzen Tag zu toben. Und das können sie in der Reinickendorfer Trampolinhalle auf jeden Fall.



Echte Profis zeigen, wie Tricks funktionieren, es gibt Spiele und Challenges. Und zwischendurch können die Kinder einfach nur springen, klettern und spielen. Für Verpflegung ist auch gesorgt, auch Getränke sowie Obst und Snacks gibt's.

Angeboten wird das Camp für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren in beiden Ferienwochen jeweils von montags bis mittwochs von 8.30 bis 15 Uhr. Es kostet 199 Euro pro Kind. Die hauseigenen Stoppersocken sind im Preis enthalten; andere Stoppersocken dürfen nicht benutzt werden. Das Jump House ist in der Miraustraße 38 in Reinickendorf. In den Herbstferien ist es täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet; Sprungzeiten kosten regulär ab 15,90 Euro für 60 Minuten.

Herbst im Grunewald: Das Ökowerk lädt in die Natur ein

Blätter, Kastanien und Stöckchen sammeln, daraus Kunstwerke basteln, Mandalas legen, Waldgeister erschaffen. Im Ökowerk wird in der Herbstferien die Natur gefeiert. Zusammen mit Fachkräften können Kinder den Wald mit allen Sinnen erleben und genießen. Auf dem Programm steht auch das Sammeln von genießbaren Früchten und Samen.



Es gibt Schnitzeljagden, Hütten werden gebaut. Und natürlich wird auch darüber gesprochen, wer im Wald lebt, gemeinsam wird nach Spuren gesucht. Das klingt alles so abenteuerlich und schön, dass man sich fast wünscht, selbst noch mal Kind zu sein.

Gebucht werden kann das Programm für Kinder zwischen 7 und 9 Jahren sowie für Kinder zwischen 9 und 12 Jahren. Es findet in beiden Ferienwochen statt, und es gibt in der ersten Ferienwoche noch Plätze für beide Altersgruppen. In der zweiten Woche ist das Programm für die jüngeren Kinder bereits ausgebucht, bei den älteren gibt es noch wenige Restplätze.



Das Naturschutzmuseum Ökowerk befindet sich in der Teufelsseechaussee 22 in Grunewald. Weitere Infos zum Ferienprogramm finden Sie hier. Das Gelände ist regulär von mittwochs bis freitags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr sowie am Wochenende und feiertags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.