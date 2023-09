Man muss – zum Glück – nicht gläubig sein, um ein Gotteshaus zu betreten. Im Gegenteil: In der Regel sind Gäste herzlich willkommen. Gerade die Dome (wobei es in der Hauptstadt eigentlich nur einen gibt, aber dazu später mehr!) und größeren Kirchen in Berlin sind meist täglich geöffnet und warten teilweise mit besonderen Ausstellungen oder anderen Highlights auf.

Besuchen kann man beispielsweise auch die Synagoge in der Oranienburger Straße im Stadtteil Mitte. Sogar einige Moscheen bieten Führungen an, obwohl diese nichtmuslimischen Menschen in der Regel nicht offenstehen. Jedes Jahr am 3. Oktober findet in Berlin aber der Tag der offenen Moschee statt, an dem etwa 20 Moscheen ihre Türen für Interessierte öffnen.

Alljährlich gibt es auch eine Lange Nacht der Synagoge, die dieses Jahr zeitgleich mit der Langen Nacht der Museen Anfang August stattfand. Darüber hinaus gibt es jedes Jahr die Lange Nacht der Religionen, zu der Anfang September an mehr als 100 Orten gefeiert, diskutiert und gebetet wurde.



Unabhängig von solchen Aktionstagen kann man in Berlin Dutzende Kirchen und Dome besichtigen. Was Sie dort erwartet, haben wir für Sie zusammengetragen. Dabei lohnt sich ein Besuch nicht nur an heißen oder regnerischen Tagen.

Berliner Dom

Die knapp 100 Meter hohe Kuppel mit dem goldenen Kreuz ist von weitem sichtbar und eines der Wahrzeichen der Berliner Innenstadt: Offiziell heißt der Berliner Dom Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin, er gilt als die größte Kirche der Hauptstadt.

Regelmäßig finden hier Gottesdienste, aber auch Konzerte statt. Die Hohenzollerngruft mit fast 100 Särgen aus fünf Jahrhunderten ist aufgrund von Sanierungsarbeiten noch bis Herbst 2024 geschlossen. Auf der Dom-Website heißt es, die Stätte sei „die wichtigste dynastische Grablege Deutschlands“, weshalb die Berlin-Experten von visitberlin.de ihr eine eigene Podcast-Folge gewidmet haben.

Dass die Hohenzollerngruft derzeit nicht besichtigt werden kann, ist zwar schade, tut der Faszination des Doms aber keinen Abbruch. Denn der reich verzierte Bau mit der wunderschönen Predigtkirche, einem goldenen Altar und dem kaiserlichen Treppenhaus ist ein echtes Highlight der Sakralarchitektur.

Ziemlich einzigartig ist außerdem die atemberaubende Rundum-Aussicht von der Kuppel. Der Aufstieg über die 270 Stufen ist recht mühselig, doch der Blick aus 50 Metern Höhe entlohnt. Man kann unter anderem das Stadtschloss, die Museumsinsel, den Fernsehturm und die Spree sehen: 360 Grad Berlin aus der Vogelperspektive.



Berliner Dom, Am Lustgarten, 10178 Berlin-Mitte. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 17 Uhr, sonntags von 12 bis 17 Uhr. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro, Familienticket 10 Euro.

Französischer Dom

Eigentlich ist der Französische Dom keine klassische Kirche, sondern das Wort bezeichnet die Kuppel des Gebäudes – abgeleitet aus dem Französischen: dôme. Zusammen mit dem Deutschen Dom, einem Zwillingsbau, flankiert er das Konzerthaus am Gendarmenmarkt, der als schönster Platz Berlins gilt. Mindestens!

Errichtet wurde der Französische Dom zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Er beherbergt heute das Hugenottenmuseum. Das kann man einzeln besichtigen oder im Kombiticket dann noch dem Dom buchstäblich aufs Dach steigen. Denn es gibt einen Aufstieg, sodass man die Aussicht auf den Gendarmenmarkt und darüber hinaus genießen kann.

Zu sehen gibt es auch ein riesiges Glockenspiel – genannt Carillon, das täglich zwischen 10 und 13 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr verschiedene Stücke spielt, am Wochenende um 9 Uhr, 9.25 Uhr und 10.55 Uhr sowie am Nachmittag. Das Carillon besteht aus 60 Glocken, von denen die größte 5700 Kilo wiegt.

Zum Dom gehört aber auch eine tatsächliche Kirche: die Französische Freistadtkirche. Sie ist über Seitenportale erreichbar und kann – sofern keine Gottesdienste oder andere Veranstaltungen stattfinden – kostenlos besichtigt werden.



Französischer Dom, Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin-Mitte. Öffnungszeiten Aussichtsplattform: täglich von 10 bis 19.30 Uhr, Eintritt: 6,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Öffnungszeiten Hugenottenmuseum: dienstags bis sonntags von 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr, montags geschlossen, Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Deutscher Dom

Vis-à-vis dem Französischen Dom steht der Deutsche Dom, der baugleich zum Französischen und ebenso wenig ein Dom im kirchlichen Sinne ist. Beide Bauten wurden im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und später wieder aufgebaut.



Auf vier Ebenen zeigt hier der Bundestag die Entstehung des Parlamentarismus in Deutschland: eine Historie der langen Entwicklung zur Demokratie – vom Kaiserreich bis heute. Für Gäste und Gruppen unter zehn Personen werden täglich zwischen 11 und 17 Uhr jede halbe Stunde knapp 30-minütige kostenlose Führungen zu ausgewählten Themen angeboten.

An den Öffnungstagen werden auf der vierten Ebene ab 14 Uhr zu bestimmten Uhrzeiten Filme gezeigt. Beispielsweise am Mittwoch über die Zeit des Nationalsozialismus (90 Minuten), am donnerstags und sonntags bekommt man einen Einblick in die Arbeit des Bundestages (15 Minuten).



Deutscher Dom, Gendarmenmarkt 1–2, 10117 Berlin-Mitte. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, von Mai bis September bis 19 Uhr, montags geschlossen. Eintritt: frei.

Nikolaikirche

Sie gibt dem Nikolaiviertel seinen Namen und ist zugleich dessen Mittelpunkt: Die Nikolaikirche ist die älteste Kirche der Hauptstadt. Errichtet wurde sie zwischen 1230 und 1250, im Laufe der Jahrhunderte wurde sie aber mehrfach umgebaut und verändert. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Kirche fast vollständig zerstört und dann erst wieder in den 1980er-Jahren aufgebaut.

„Der Bau der Nikolaikirche markiert die Stadtgründung um 1230. Die aus Feldsteinen gemauerten Untergeschosse des Doppelturms (Querhaus) gelten als die ältesten erhaltenen Räume Berlins. Die Nikolaikirche war nicht nur ein Ort des Glaubens und eine Begräbnisstätte bedeutender Berliner Familien. Sie war auch Ratskirche (Hauptkirche der Stadt) und Schauplatz historischer Ereignisse, etwa der protestantischen Reformation“, heißt es auf der Website des Stadtmuseums, zu dem die Nikolaikirche seit 1995 gehört.

Wie wechselhaft die Geschichte dieses besonderen Gotteshauses ist, kann man an Ort und Stelle erfahren. Die Nikolaikirche ist nämlich ein Museum, das über sich und den Wandel der Zeiten erzählt. Zu sehen gibt’s unter anderem ein Stadtmodell von Berlin, wie es 1750 ausgesehen hat. Ebenso befindet sich in der Nikolaikirche immer noch ein aus Zinnblech gefertigtes Taufbecken aus dem 16. Jahrhundert.

Überhaupt geht es in der Ausstellung vorrangig um die Stadt-, Kirchen- und Architekturgeschichte, die eng miteinander verwoben sind. „Nach dem Mauerfall konstituierte sich hier 1991 das neue Gesamtberliner Abgeordnetenhaus“, steht auf der Website.



Nikolaikirche, Nikolaikirchplatz, 10178 Berlin-Mitte. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Gethsemanekirche

Die Gethsemanekirche ist einer der wichtigsten Orte der deutsch-deutschen Geschichte des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Sie spielt – neben anderen Orten der Einheit – eine zentrale Rolle bei der friedlichen Revolution in der DDR, die letztlich zum Fall der Mauer führte.

Hier, im Helmholtzkiez, trafen sich Oppositionelle und die Friedensbewegung der DDR. Es gab Mahnwachen, Friedensgebete und Diskussionsveranstaltungen. Als es am 7. Oktober 1989, dem 40. Jahrestag der DDR, zu Ausschreitungen auf der nahe gelegenen Schönhauser Allee kam – Volkspolizei und Mitarbeiter der Staatssicherheit gingen auf Demonstrierende los –, flüchteten die Menschen sich in die Kirche.

Es ist eine atemberaubende Geschichte, die dieser Bau zu erzählen hat. Es gibt eine Dauerausstellung zur Rolle der Kirche während der friedlichen Revolution. Tafeln mit Fotos, Texten und Zeitzeugendokumenten berichten von jenem Herbst, der zur Wiedervereinigung Deutschlands führte.



Gethsemanekirche, Stargarder Straße 77, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr. Eintritt: frei.

Friedrichswerdersche Kirche

Zwar ist die zentral in Mitte gelegene Friedrichswerdersche Kirche fußläufig von Alex, Unter den Linden und vom Gendarmenmarkt erreichbar – und doch wird sie gern übersehen. Das ist einerseits schade, hat aber andererseits den Vorteil, dass die Ausstellung in den sakralen Räumlichkeiten nicht überlaufen ist. Man kann also im wahrsten Sinne des Wortes in Ruhe genießen.

Das Herzstück der mehr als 50 Skulpturen umfassenden Schau ist die Prinzessinnengruppe von Johann Gottfried Schadow, der den Schwestern Luise und Friederike von Mecklenburg-Strelitz ein lebensgroßes Denkmal setzte. Die beiden preußischen Kronprinzessinnen stehen in lieblicher Umarmung nebeneinander. Man könnte fast meinen, sie in einem privaten Moment zu stören.

Geplant und erbaut wurde die Friedrichswerdersche Kirche von Karl Friedrich Schinkel, einem Zeitgenossen Schadows, zwischen 1824 und 1830. Passend also, dass in dem Bau Skulpturen aus dem 19. Jahrhundert gezeigt werden. Bereits seit 1987 ist die Museumskirche eine Filiale der Alten Nationalgalerie.



Friedrichswerdersche Kirche, Werderscher Markt, 10117 Berlin-Mitte. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, montags geschlossen. Eintritt: frei.