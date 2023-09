Fast schwerelos in die Höhe schnellen, einen Salto in der Luft fabrizieren, hüpfen und fliegen. Das Springen auf einem Trampolin wird nie langweilig. Und je größer die Fläche, desto waghalsiger die Manöver und desto größer der Spaß.



Kein Wunder also, dass Kinder niemals genug davon bekommen können – aber auch auf Erwachsene üben Trampoline eine Faszination aus (zumindest dann, wenn man keine Probleme mit dem Beckenboden hat).

In vielen Berliner Gärten stehen Trampoline, ein Großteil der Hauptstadt-Spielplätze ist mit Hopsen ausgestattet, und wo immer eine Hüpfburg steht, ist der Andrang groß. Ganz ungefährlich ist das Springen nicht, selbst wenn es so viel Spaß macht. Prellungen, Knochenbrüche, Verstauchungen – die Liste der möglichen Verletzungen ist lang.

Professionelle Trampolinhallen-Betreiber wissen das und haben entsprechende Vorkehrungen getroffen und eindeutige Regeln aufgestellt, auf deren Einhaltung das Personal in der Regel genau achtet. Aber letztlich gilt: Aufpassen muss jeder selbst.



Rücksichtnahme ist das oberste Gebot in allen Trampolinhallen. Was Sie sonst noch beachten und wissen müssen, wo Sie was erwartet und wie Sie hinkommen – wir verraten es Ihnen.

Marzahn und Mitte: My Jump

Geschicklichkeit, Ausdauer, Mut. Wer im Trampolinpark My Jump vorwärtskommen will, braucht mehr als nur Lust, auf und ab zu springen. Es gibt Kletterwände, schwingende Plattformen, Balanciermöglichkeiten, Basketballkörbe und Trampoline, die quasi senkrecht an der Wand emporragen.

Außerdem warten noch jede Menge Special Effects auf Gäste, darunter die sogenannte Valo Arena, wo man sich sozusagen in einem Videospiel befindet, umherspringen, boxen und ausweichen muss. Außerdem gibt es einen Laserparcours, durch den man sich wie im Agententhriller bewegen muss, ohne die Laserstrahlen zu berühren. Beide Attraktionen kosten extra (2 Euro pro Person und Spiel).

My Jump gibt es zweimal in Berlin, nämlich in Marzahn und in Mitte. Empfohlen wird, die Zeitfenster vorab zu buchen. Wie in Trampolinhallen üblich werden Slots vergeben, in denen man alle Angebote nutzen kann. Hierfür bekommt man einen Aufkleber, den man an der Kleidung anbringt und auf dem die Sprungzeit vermerkt ist.

My Jump Ost, Allee der Kosmonauten 30, 12681 Berlin. Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 15 bis 19 Uhr, freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 10 bis 19 Uhr, montags geschlossen. Eintritt: 60 Minuten kosten 15,50 Euro, 90 Minuten 21,50 Euro und 120 Minuten 27,50 Euro pro Person.



My Jump Mitte, Caroline-Michaelis-Straße 8, 10115 Berlin. Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags von 15 bis 19 Uhr, am Wochenende von 10 bis 19 Uhr, montags und dienstags geschlossen. Eintritt: 60 Minuten 15 Euro, 90 Minuten 21 Euro und 120 Minuten 26 Euro.

Reinickendorf: Jump House

Von einem Superlativ zum nächsten: Das 4000 Quadratmeter große Jump House in Reinickendorf ist nach eigener Aussage die größte Trampolinhalle Berlins. Und es wartet mit elf Attraktionen auf, von denen die wohl spektakulärste der elf Meter hohe Kletterparcours namens Sky Ninja sein dürfte.

Auf ganz Mutige wartet der Tower Jump: Man springt aus zwei Metern Höhe in die Tiefe. Freier Fall, bis man auf einem Airbag genannten Riesenkissen landet. Wer hingegen Freude am Teamspiel und der Herausforderung hat, ist beim Reaction Jump richtig. Hier muss man eine Minute lang aufblinkende Lichter erreichen und drücken, indem man dorthin springt – dabei sollte man schneller sein als der Mitspieler oder die Mitspielerin.

Hoch oben: Sky Ninja ist ein Kletterparcours in elf Metern Höhe mit Zip-Lines durch die Halle. Tom Menz/Jump House

Besonders spaßig ist auch das Actionspiel Battle Box, wo man bei den ersten Versuchen binnen Sekunden vom Balancierbalken stürzt – und natürlich weich fällt. Bei dem Spiel geht es darum, sich mit einem gepolsterten XXL-Stab gegenseitig runterzuschubsen.



Wichtig: Um im Jump House springen zu dürfen, muss man spezielle Stoppersocken tragen. Diese kosten drei Euro, man kann sie vor Ort kaufen. Mitgebrachte Anti-Rutsch-Socken sind nicht erlaubt. Wer bereits Jump-House-Socken hat, kann diese mitbringen.

Jump House, Miraustraße 38, 13509 Berlin. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr, sonntags von 10 bis 20 Uhr. Eintritt: 60 Minuten kosten 15,90 Euro (ohne Sky Ninja), 90 Minuten 21,90 Euro und 120 Minuten 27,90 Euro pro Person (alles Online-Preise, vor Ort jeweils einen Euro teurer).

Tempelhof: Sprungraum

10.000 große Würfel, in die man vom Trampolin aus katapultiert wird – der Foam Jump wird auch Schnitzelgrube genannt und ist ein ganz besonderer Nervenkitzel. „Das Material der Schaumstoffwürfel stammt aus der medizinischen Forschung. Sie gewinnen nicht nur nach jeder beliebigen Druckeinwirkung in kürzester Zeit ihre Ausgangsform zurück, sondern sind darüber hinaus antibakteriell beschichtet“, erklärt Sprungraum.

Insgesamt stehen neun verschiedene Attraktionen auf 2400 Quadratmetern zur Auswahl, beispielsweise Dodgeball. Das ist wie Völkerball früher in der Schule, nur dass man die ganze Zeit springt und durch die Gegend flippt. Darüber hinaus kann man im 2016 eröffneten Sprungraum auch Geburtstag feiern und Trampolinkurse buchen.

Toll: Unter dem Schlagwort „Herzsprung“ bietet das Unternehmen „mehrmals im Jahr sozial benachteiligten Gruppen oder gemeinnützigen Initiativen eine tolle Zeit in seinen Trampolinhallen – zu günstigen Konditionen oder manchmal sogar kostenfrei“.



Sprungraum, Malteserstraße 139–142, 12277 Berlin. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 13.30 Uhr bis 19 Uhr, samstags von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr und sonntags von 10.30 Uhr bis 18 Uhr. Eintritt: 60 Minuten kosten 14,50 Euro, 90 Minuten 21 Euro und 120 Minuten 27,50 Euro pro Person.

Lichtenberg: Jump3000

Das Jump3000 ist nicht einfach nur ein Trampolin-, sondern zugleich auch ein Parkourpark, geeignet für verschiedene Niveaus und Konditionen. Überhaupt legt man großen Wert darauf, dass für alle etwas dabei ist. So gibt es Wandertagsangebote für Schulklassen (ab 10 Euro pro Person), Feriencamps und Sprungzeiten nur für kleine Kinder ab einem Jahr (sonntags, 9 bis 10 Uhr, 14 Euro).

Angeboten werden auch diverse Kurse, die von professionellen Trainerinnen und Trainern durchgeführt werden. Aber natürlich kann man auch einfach so zum Springen herkommen und das leichte Gefühl genießen. Vorbei kommt man kaum an Wall Jump, wo man beim Hochspringen versucht, an einer (natürlich gepolsterten) Wand entlangzulaufen. Das ist viel schwerer, als es klingt! Und egal, wie weit man es schafft: Man fällt immer weich. Und es macht tierischen Spaß.

Jump3000, Landsberger Straße 217–218, 12623 Berlin. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 9 bis 19 Uhr. Eintritt: 60 Minuten kosten 14 Euro, 90 Minuten 20 Euro und 120 Minuten 23 Euro. Vor Ort gibt es auch günstigere Familien- und Tagestickets.