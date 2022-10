Hunde, Schlangen, Spinnen: Darf ich meinem Kind zeigen, dass ich Angst habe?

Natürlich will man seinem Kind ein gutes Vorbild sein, immer die richtigen Antworten parat haben, Zusammenhänge erklären können, Empathie vorleben – und immer mutig sein, selbst wenn uns selbst die Angst packt. Und genau das ist so eine Sache!

Wenn wir nämlich mit unseren eigenen Ängsten konfrontiert sind, ist es schwer, die Kontrolle zu behalten. Aber macht man damit dem eigenen Kind nicht auch Angst? Impft man ihm die Phobie sozusagen ein? Ist das Kind erschrocken, wenn es uns hilflos erlebt?

Die Diplom-Psychologin Annette Willand weiß es. Sie arbeitet als Kindertherapeutin, ist Elternberaterin und Dozentin für pädagogische Fachkräfte. „Man darf mit seinen eigenen Ängsten ruhig authentisch sein“, sagt die Expertin.

Woher kommt meine Angst?

Einige Menschen haben Angst vor (großen) Hunden, andere vor Schlangen oder Spinnen und Insekten. Es gibt auch Menschen, die Angst vor Vögeln haben, die das Flattern nicht ertragen können. Sie alle eint, je nach Ausprägung, das Gefühl, nicht in der Nähe des Tieres sein zu können, vielmehr die Flucht ergreifen zu wollen. Und natürlich gibt es die Angst vor großer Höhe, engen Räumen, Menschenansammlungen, dem Fliegen.

Es kann sein, dass Sie Herzrasen bekommen, schwitzen, feuchte Hände bekommen. All das ist normal und hängt mit dem Impuls zusammen, fliehen zu wollen: Der Körper versetzt sich in den Modus, schnell reagieren zu können. Die Durchblutung wird angekurbelt, die Muskeln angespannt.

In den meisten Fällen sind Phobien erlernt und gründen auf bestimmten Erlebnissen, die prägend waren. Wurden Sie von einem Hund gebissen, von einer Wespe gestochen? Anders verhält es sich bei Schlangen, die man bei uns in freier Wildbahn kaum zu Gesicht bekommt, oder mit Spinnen, die hierzulande in der Regel nicht giftig sind.

In solchen Fällen ist es häufig so, dass der Ekel oder die Angst vor diesen Tieren antrainiert sind – etwa durch das Vorleben eines Erwachsenen. Es gibt aber auch Studien, die nahelegen, dass uns Menschen eine gewisse Phobie in die Wiege gelegt ist. So hat beispielsweise die Uni Wien kleinen Babys Fotos von Spinnen vors Gesicht gehalten, und die Säuglinge zeigten Stressreaktionen. Warum, ist unklar.

Fest steht aber: Angst passiert uns einfach. Es ist nichts, was wir steuern können. Und das ist evolutionär auch sinnvoll. Angst sorgt für die Ausschüttung von Stresshormonen, die uns wiederum in Alarmbereitschaft versetzen und so handlungsfähig machen: Kämpfen oder fliehen sind die beiden Modi, die uns die Natur für Gefahrensituationen mitgegeben hat.

Allerdings steht uns dieser Mechanismus im Weg, wenn die Gefahr gar nicht real ist, sondern sie sozusagen nur in unserem Kopf existiert. Die körperlichen Reaktionen sind die gleichen, unser Hirn unterscheidet da nicht.

Darf ich meinem Kind zeigen, dass ich Angst habe?

„Grundsätzlich ist es in Ordnung, die eigenen Ängste zu zeigen und zu kommunizieren“, sagt die Psychologin Annette Willand. „Jedoch sollte man sich überlegen, wie man das tut.“ Sinnvoll ist es, einen Mittelweg zu finden zwischen „Ich hab total Angst und lass das zu“ und „Ich tue so, als ob nichts wäre und beiße die Zähne zusammen“. Beides sind Extreme, die verständlich, aber nicht zielführend sind.

Die Kinder spüren unbewusst die Angst und sind dann verwirrt, wenn wir nach außen hin so tun, als wäre nichts. Außerdem ist es für Kinder eine durchaus positive Erfahrung, wenn Eltern auch Schwächen eingestehen, Fehler machen und eben nicht so perfekt sind, wie sie aus Kindersicht immer scheinen. Für ein Kind, das ja längst noch nicht alles kann und das weiß, dass die Größen stärker, klüger, schneller sind, kann das erleichternd sein. Nach dem Motto: Ach, die haben auch Angst, so wie ich. Dann bin ich damit nicht alleine …

Des Weiteren könnten Sie Ihre Angst tatsächlich an Ihr Kind weitergeben, wenn Sie sie unkontrolliert ausleben. Insofern ist es ratsam, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wie Sie damit umgehen, wenn Sie mit einer entsprechenden Situation konfrontiert sind. „Fragen Sie sich: Wie sinnvoll ist es, wenn mein Kind meine Angst übernimmt?“, rät Annette Willand.

Die Expertin empfiehlt zudem, Orte aufzusuchen, an denen Sie nicht mit Ihrer Phobie konfrontiert werden beziehungsweise sich Worte zurechtzulegen, die Ihnen über den ersten Moment hinweghelfen: „Huch, jetzt hab ich mich aber wirklich erschreckt. Ist nicht schlimm, aber du hast das gemerkt, nicht wahr!?“

Danach wäre ein guter Augenblick, mit Ihrem Kind über die Angst zu sprechen. Erklären Sie kurz, was genau Ihnen Angst macht, vermeiden Sie jedoch Wertungen. Natürlich dürfen Sie Spinnen eklig finden, aber damit legen sie die Sichtweise Ihres Kindes ein Stück weit fest. Dabei soll es sich doch seine eigene Meinung bilden, die Tiere vielleicht sogar faszinierend finden dürfen. Besser: „Ich fühle mich unwohl, wenn ich eine Spinne sehe. Wie findest du sie?“

Anderes Beispiel: Wenn Sie Angst vor Bienen und Wespen haben, schlagen Sie nicht nach ihnen und rennen hektisch davon. Vielmehr sollten Sie versuchen, ruhig zu bleiben und einfach wegzugehen. Sie können Ihrem Kind erklären, dass die Stiche wehtun und Sie sich davor fürchten. Das jedoch ist, rein rational betrachtet, kein Grund, in Panik zu verfallen.

Abgesehen von all dem: Sie dürfen darauf vertrauen, dass Ihr Kind auch bei anderen Erwachsenen schaut, wie diese sich in gleichen Situationen verhalten. „Die meisten Kinder können sich gut ein eigenes Bild machen und verstehen, dass jeder Mensch anders ist“, so die Psychologin Annette Willand. „Bloß weil Sie also Ihre Angst zeigen, heißt das nicht, dass Ihr Kind sie automatisch übernehmen wird.“

Annette Willand: Babys und Kleinkinder. Die 6 Grundbedürfnisse kennen und achten: So unterstützen Sie die frühkindliche Entwicklung. Trias-Verlag, 152 Seiten, ca. 17 Euro.