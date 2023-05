Ich bin schwanger - wie kann mein Freund zum Vater werden?

Unsere Leserin wurde während einer Beziehungspause schwanger. Nach einer Versöhnung fragt sie: Mein Freund ist nicht der Erzeuger, will aber Vater meines Kindes werden. Was ist zu tun?

Miriam S., 37: Mein Freund und ich sind seit fast zehn Jahren zusammen, lebten aber immer in zwei verschiedenen Wohnungen. Ich wünschte mir lange eine gemeinsame Wohnung und ein Kind; er wollte erst nicht, dann klappte es nicht mit der Schwangerschaft. Ich dachte, wir sind wohl zu alt dafür. Wir haben uns dann Ende des letzten Jahres getrennt. Ich hatte eine kurze Affäre und wurde prompt schwanger. Für mich stand fest, dass ich das Kind bekommen will, auch ohne Vater. Überraschend habe ich mich dann wieder mit meinem Freund versöhnt und auch er freut sich nun auf das Kind, das im August zur Welt kommen wird. Wir wollen jetzt in seiner Wohnung zusammenziehen und er möchte die Vaterrolle übernehmen. Wie sollen wir vorgehen?

Liebe Frau S., erst einmal meinen Glückwunsch und alles Gute für Ihre restliche Schwangerschaft. Ihr Freund kann auf verschiedenen Wegen zum Vater Ihres Wunschkindes werden. Zum einen könnten Sie versuchen, noch vor dem Geburtstermin zu heiraten. Nach § 1592 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ist Vater eines Kindes der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist. Diese gesetzliche Vaterschaftsvermutung gilt auch dann, wenn allen Beteiligten klar ist, dass der biologische Vater ein anderer ist – aber nicht für ein vor der Ehe geborenes Kind, auch wenn die Eltern später heiraten.

Da ich nicht annehme, dass Sie – zumindest in Berlin – so rasch die Formalien einer Eheschließung erledigen und einen freien Standesamtstermin ergattern könnten, kommt § 1592 Nr. 2 BGB in Frage: Danach ist Vater eines Kindes der Mann, der die Vaterschaft anerkannt hat. Ihr Freund kann mit Ihrer Zustimmung die Erklärung zur Anerkennung der Vaterschaft beim Jugend- oder Standesamt, bei einem Amtsgericht oder einem Notar abgeben. Termine sind hier regelmäßig in weniger als einem Monat zu bekommen. Von der Vaterschaftsanerkennung ist die elterliche Sorge zu unterscheiden. Bei nicht miteinander verheirateten Eltern steht diese zunächst nur der Mutter zu. Man kann aber eine gemeinsame Sorgerechtserklärung abgeben – auch schon vor der Geburt.

Ich entnehme Ihrer Frage, dass der Erzeuger Ihres Kindes in Ihrem Leben keine Rolle mehr spielt. Ich möchte Sie allerdings auf zwei Dinge hinweisen: Ein Kind hat erfahrungsgemäß immer ein großes Interesse, seinen „richtigen“ Vater zu kennen. Das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung ist ein Grundrecht, das sich aus Artikel 2 des Grundgesetzes (GG), dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, ableitet (zu einer anderen Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts siehe die letzte Kolumne von Ehssan Khazaeli). Im Interesse Ihres Kindes sollten Sie daher einige Informationen über Ihre Affäre aufbewahren. Ein Kind hat in der Regel sogar einen Anspruch darauf, von seiner Mutter den Namen seines biologischen Vaters zu erfahren. Zum anderen sollten Sie in Betracht ziehen, auch Ihre Affäre über die Schwangerschaft zu informieren. Eine gesetzliche Pflicht dazu besteht zwar nicht, vor allem dann nicht, wenn Ihr Freund als Vater die Unterhaltspflichten übernimmt. Allerdings kann Artikel 2 GG auch das Recht des Mannes auf Kenntnis darüber umfassen, ob ein Kind von ihm abstammt. Meiner persönlichen Meinung nach sollte ein Mann wissen, dass er Vater wird, und er sollte zumindest die Möglichkeit haben, sein Kind kennenzulernen und sich darum zu kümmern. Unser an moderne Lebensumstände leidlich angepasstes BGB sieht für solche Fälle sogar einen eigenen Anspruch vor: Nach § 1686a BGB hat der leibliche Vater, der ernsthaftes Interesse an dem Kind gezeigt hat, ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Kindeswohl dient.

Zuletzt noch ein Hinweis zum geplanten Zusammenziehen: Vergessen Sie nicht, den Vermieter zu informieren. Wenn Ihr Freund bislang alleiniger Mieter seiner Wohnung war, können Sie natürlich Ihre Aufnahme als weitere Mietpartei in den Vertrag erbitten. Normalerweise haben Vermieter damit kein Problem, denn zwei Schuldner sind besser als einer. Falls der Vermieter dies nicht will, so muss er doch einer Aufnahme von Lebensgefährten in die Wohnung regelmäßig zustimmen. Voraussetzung einer solchen „Gebrauchsüberlassung“ ist nach § 553 BGB, dass kein wichtiger Grund gegen den neuen Bewohner spricht und die Wohnung durch die Aufnahme des Dritten nicht überbelegt wird.