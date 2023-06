Robert, 24: Lieber Herr Lenné, schon bevor ich wusste, was das Wort Fußfetisch bedeutet, fand ich Füße erotisch. Allerdings habe ich mich noch nie getraut, diese Neigung mit einer festen Partnerin auszuleben. Jetzt, da ich zum ersten Mal in einer glücklichen Beziehung bin, von der ich mir vorstellen kann, dass sie wirklich lange halten wird, sollte sich das eigentlich ändern. Ich hatte das Gespräch schon geplant, als wir durch Zufall in einer großen Runde auf das Thema kamen und sich meine Freundin sehr darüber lustig machte. Nun bin ich völlig verunsichert. Was meinen Sie: Sollte ich mich einfach von dem Vorhaben verabschieden, meinen Fetisch zu offenbaren? Ich habe Angst, dass am Ende die ganze Beziehung daran scheitert.