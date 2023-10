Igelhaus, Vogelfutter, Nüsse für Eichhörnchen: Brauchen Wildtiere jetzt Hilfe?

Wenn es im Herbst sonnig und mild ist, freuen wir Menschen uns über eine Verlängerung des Spätsommers. Den Wildtieren jedoch entgeht nicht, dass es Zeit wird, sich für den Winter vorzubereiten, denn die Tage werden kürzer, die Lichtintensität nimmt ab – ein klares Signal, jetzt die letzten Tage und Wochen zu nutzen, um den Winter zu überstehen.

Singvögel und Wildgänse fliegen jetzt Richtung Süden, viele Säugetiere legen Vorräte an, suchen sich einen Unterschlupf und bereiten sich auf die anstehende Winterruhe vor. Viele heimische Wildtiere schlafen lange im Winter, halten aber keinen richtigen Winterschlaf, weil sie natürlicherweise zwischendurch immer mal wieder erwachen und fressen.

Tiere, die im Wald leben, bedürfen unserer Hilfe nicht. Sie sind optimal an ihre Umgebung und den Wechsel der Jahreszeiten angepasst. Zudem haben Jägerinnen und Jäger das Leben und Treiben im Wald im Blick. Es ist also nicht nötig, Waldtiere zu füttern.

Allerdings können viele Wildtiere, die in unserer Nähe leben, durchaus etwas Unterstützung gebrauchen. Mit ein paar einfachen Maßnahmen erleichtern wir es Igeln, Vögeln und Co., die kalten und kargen Monate zu überstehen. Denn naturgemäß ist das Nahrungsangebot im Winter ärmer als im Sommer. Und kälter ist es logischerweise hierzulande auch.

Igeln im Herbst helfen: Unterschlupf, Laub, Futter

„Jetzt beginnt für Igel die Zeit der Suche nach einem Winterquartier“, weiß Peter Höffken, Wildtierexperte von der Tierschutzorganisation Peta. „Mit einer naturnahen Gartengestaltung kann man dem Igel, aber auch vielen anderen Tieren helfen.“

Denn je ordentlicher und gepflegter ein Garten ist, desto weniger Rückzugsmöglichkeiten gibt es. Hohes, dichtes Gras beispielsweise lockt Insekten an, die unter anderem für Igel ein leckeres Futter sind. Zudem bestäuben die Insekten auch unsere Nutz- und Zierpflanzen. Ebenso sind Totholzecken ideal, um Nahrung, Versteck und Baumaterial für allerlei Tierarten zur Verfügung zu stellen.

Jetzt ist im Übrigen auch die beste Zeit, um Frühblüher-Zwiebeln zu setzen, die im Frühjahr dann Insekten anlocken und nähren – eine gute Investition in die Artenvielfalt und den Tierschutz. Am besten geeignet sind heimische Arten wie Krokusse, Blausternchen und Hyazinthen. Achten Sie darauf, dass die Blüten ungefüllt sind; zwar sehen gefüllte Blüten hübscher aus, doch die Insekten kommen kaum an den Nektar heran, mithin sind die Blumen für sie nutzlos. Und je weniger Insekten, desto schlechter das Nahrungsangebot für Igel.

„Gesunde, kräftige Igel benötigen normalerweise keine menschliche Hilfe bei der Überwinterung“, wird Peter Höffken in einer Peta-Pressemitteilung zitiert. „Doch ihr Lebensraum wird immer knapper und die Gefahren durch Autos oder Gifte immer größer. Deshalb bitten wir Menschen mit Garten, bei den herbstlichen Aufräumarbeiten auf ihren Grundstücken ein Herz für Igel zu zeigen.“

Viele von uns wissen, dass ein Laubhaufen ein guter Anfang ist, wenn man Igeln über den Winter helfen möchte. Allerdings reicht allein das Laub nicht aus. „Igel brauchen strukturierte Elemente, also feste Materialien, die eine Lücke inmitten eines geschützten großen Ganzen bieten“, erklärt der Experte im Gespräch mit der Berliner Zeitung.



So nisten Igel sich zum Beispiel gern in Komposthaufen ein, wo sie zudem in der Regel viele Regenwürmer und andere Leckerbissen finden. Auch ein Steinhaufen, der Gartenschuppen oder ein kleines Versteck unter einer Bank kann für Igel ein Zuhause sein. Wichtigste Voraussetzung: „Es muss einen kleinen Zugang geben und ansonsten rundum geschützt sein, damit es nicht zugig und nass wird“, so Peter Höffken.

Man kann so etwas auch leicht selbst bauen, indem man etwa ein bisschen altes, unbehandeltes Holz zu einer Höhle aufschichtet und dann mit Laub abdeckt. Der Boden darf frei bleiben, sodass der Igel gegebenenfalls die Erde noch etwas aufgraben kann, wenn er etwas mehr Platz benötigt.



Ebenso können Sie ein fertiges Igel-Holzhaus kaufen, wenn Sie eines im Baumarkt oder irgendwo anders entdecken. Wichtig ist, dass das Holz naturbelassen ist. In jedem Fall sollten Sie darauf achten, dass die Grundfläche circa 40 mal 40 Zentimeter groß ist. „Es sollte so positioniert sein, dass sich dort kein Wasser sammelt und auch kein Schimmel bildet“, sagt Peter Höffken.

Sofern sich ausreichend Laub in der Nähe befindet, kann der Igel den Boden selbst noch mit Laub auslegen, wenn ihm danach ist. Sie können aber auch das Häuschen oder den Unterschlupf auf einer nicht zu dicken Laubschicht errichten. Ein guter Standort ist in der Nähe von Hecken oder Büschen, nicht mitten auf dem Rasen oder auf freier Fläche.

Übrigens: Die kleinen Kothäufchen, die der Igel hinterlässt – gern auch auf dem Weg zu seinem Bau –, sind nicht besonders infektiös. Wie bei allen Wildtieren gilt, dass Sie sich nach Kontakt selbstverständlich ordentlich die Hände waschen und vorher die Finger nicht in den Mund stecken. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie ein Wildtier wie den Igel berühren.

Sollten Igel gefüttert werden?

Normalerweise sollten Igel durch uns Menschen nicht gefüttert werden. Allerdings deuten „Taumeln, Zittern, Husten und Röcheln, rasselnde Atmung, ein ‚Sich-nicht-Einrollen‘ und das Umherlaufen am hellen Tag“ laut Peta darauf hin, dass der Igel krank oder verletzt ist.

Igel sind dämmerungs- und nachtaktiv, weshalb wir sie normalerweise tagsüber nicht sehen. Im Winter, wenn es knackig kalt ist, schlafen sie. Falls Sie während der Frostmonate einen Igel sehen, heißt das meistens, dass er krank oder zu schwach ist. Möglicherweise ist er wach geworden, weil er sich zuvor kein ausreichendes Polster anfressen konnte. Ohne menschliche Hilfe überleben solche Tiere meistens nicht.

In diesem Fall rät die Tierschutzorganisation: „Personen, die einen hilfsbedürftigen Igel finden, sollten eine tierärztliche Praxis, das örtliche Tierheim oder eine Igelauffangstation kontaktieren, um Maßnahmen abzuklären. Dort bekommen Wildtiere professionelle Hilfe.“



Gesunde Igel sollten keinesfalls in Obhut genommen, schlafende Tiere niemals gestört werden. Wasser dürfen sie immer anbieten; eine flache, standfeste Schüssel in der Nähe des Unterschlupfes ist ideal.

Vor dem Füttern jedoch warnt Peta: „Ein zu großes Futterangebot kann sogar dazu führen, dass der Igel nicht in den Winterschlaf geht, denn dieser beginnt erst, wenn die Nahrung knapp wird. Auch eine falsche Ernährung kann für die stachligen Besucher sehr gefährlich sein. Stellen Sie daher niemals grundsätzlich Futter für Igel raus, sondern achten Sie darauf, ob der Igel wirklich eine Zufütterung braucht, wie beispielsweise in nahrungsarmen Zeiten.“



Geeignet sind unter anderem ungewürztes Rührei und fleischreiches Katzenfutter. Früchte hingegen vertragen Igel nicht, ebenso Milch.

„Wenn Sie im Oktober oder November einen Igel im Garten beobachten, achten Sie auf seine Größe. Wirkt der Igel gesund und gut genährt, benötigt er kein zusätzliches Futter“, so Peta weiter. „Hat er jedoch eine Einbuchtung hinter dem Kopf, eine birnenförmige Statur oder eingefallene Augen oder geht er tagsüber auf Futtersuche, benötigt er Ihre Hilfe. Kontaktieren Sie bitte die Igelhilfe und rufen Sie die Hotline von Pro-Igel an: 043 21/318 56.“

Brauchen Vögel Futter und Vogelhäuser?

Unsere heimischen Singvögel fressen gern Insekten, von denen es ab dem Herbst immer weniger gibt. Auch die Früchte am Holunder oder Gräser, Samen, Beeren werden von verschiedenen Arten gern gefressen, ebenso Sonnenblumenkerne, weshalb Sie gerade jetzt die langsam welk aussehenden Sonnenblumen ruhig stehen lassen sollten. Denn selbst wenn eine Sonnenblume schon verblüht ist, so enthält sie doch noch immer Kerne, die Vögel sich gern rauspicken.

Sie können aber auch Meisenknödel, Futterringe oder loses Futter aufhängen. Achten Sie nur möglichst darauf, dass das Futter nicht in Plastiknetzen verpackt ist, weil sich die Vögel darin verfangen könnten. Besonders gern genommen wird auch fettreiche Nahrung, also etwa gefüllte Kokosnusshälften, in denen neben Festfutter (z.B. Mehlwürmer, Rosinen) eben auch Fett ist.

Nist- und Brutkästen sind vor allem im Frühjahr wichtig, wenn die Vögel Eier legen und ihre Jungen geschützt aufziehen wollen. Aber auch jetzt haben die Holzunterschlupfe ihren Sinn: „Wenn es kälter wird, nutzen ihn einige Vögel oder auch andere Tiere manchmal als Schlafplatz oder als geschützten Winter-Ruheplatz“, weiß Peter Höffken.



Säubern Sie den Nistkästen aber zunächst. Entfernen Sie alles, was sich darin befindet und bürsten Sie den Kasten aus. Aber bitte keine Desinfektionsmittel! Sie sind unnötig und bringen für die Tiere keinen Vorteil; vielmehr besteht die Gefahr, dass die Chemie Schaden anrichtet.

Sollte man den Eichhörnchen Nüsse und Eicheln hinlegen?

Besonders die putzigen Eichhörnchen haben es uns Menschen angetan. Sie sehen einfach zu niedlich aus. Doch unsere Hilfe brauchen sie eigentlich nicht. Mit einer Ausnahme: „Wenn es sehr lange kalt und schneebedeckt ist, wenn der Boden also über längere Zeit zugefroren oder sehr nass ist, kommen die Eichhörnchen an ihre Verstecke nicht mehr heran“, sagt Höffken.

Eichhörnchen leben meistens in der Nähe von Buchen und Eichen, wo sie ausreichend Nahrung finden, nämlich Bucheckern und Eicheln. Sie sammeln diese wochenlang und legen Vorratskammern ein, verbuddeln all das mehr oder weniger nah an ihrem Zuhause. Im Winter schlafen sie die meiste Zeit, wachen jedoch immer mal wieder auf, um etwas zu fressen. Ist der Boden dauerhaft gefroren, kann man in der Nähe von Buchen und Eichen selbst ein paar ungeschälte Nüsse ablegen.

Maximal eine Handvoll Nüsschen sollte es sein, nicht mehr und auch nicht regelmäßig. Die Tiere sollten sich nicht daran gewöhnen, gut gefüttert zu werden, weil sie dann womöglich verlernen, selbst auf Nahrungssuche zu gehen und in der Folge verhungern könnten, wenn Sie das Füttern plötzlich unterlassen, etwa weil Sie länger im Urlaub sind.

Verwenden Sie zum Füttern nur einheimisches Futter wie Wal- oder Haselnüsse, keine Erdnüsse oder Mandeln. Außerdem sollten die Nüsse weder gesalzen noch geröstet sein – das vertragen Eichhörnchen nicht. Stattdessen ist es sinnvoll, die Nüsse in ihre Schale abzulegen: „Man sollte den Tieren nicht die ganze Arbeit abnehmen“, rät Peter Höffken.



Denken Sie beim Ablegen aber auch daran, dass die Tiere, um dorthin zu gelangen, vielleicht eine Straße überqueren müssen. Ein Ablageort unterhalb des Baumes, wo die Eichhörnchen mutmaßlich leben, ist also ratsam.