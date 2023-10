Indoor-Skydiving in Berlin: Wie fühlt es sich an, im Windkanal zu schweben?

Haben Sie sich auch schon immer gefragt, wie es wohl ist, schwerelos durch die Luft zu schweben und dabei den Wind im Gesicht zu spüren wie auf einer Achterbahn? Gedanklich landet man da zwangsläufig beim Fallschirmsprung oder ähnlichen Sportarten.

Und dann bekommen die meisten Menschen schnell kalte Füße, haben Angst, dass etwas passieren könnte – wobei das eher unwahrscheinlich ist. Grämen muss man sich deswegen aber nicht. Denn das Indoor-Skydiving ist ein nahezu perfekter Ersatz, den auch viele Profis nutzen, weil es unterm Strich billiger ist als echte Luftsprünge. Und weil sich die Bedingungen besser modulieren lassen.



Ideal also für Menschen, die nicht den Mut oder das Geld für einen Tandemsprung aus einem Flugzeug haben, aber mal wissen wollen, wie es sich anfühlt, durch die Luft zu jagen. In Berlin gibt es den Anbieter Windobona in Lichtenberg, kurz hinter der südöstlichen Stadtgrenze einen weiteren: Die Hurricane Factory ist im Schönefelder Ortsteil Waßmannsdorf angesiedelt.

Was kostet Indoor-Skydiving?

Ein Flug bei Windobona in Lichtenberg kostet 69 Euro. Dafür kann man zwei Minuten lang fliegen und erhält am Ende ein Zertifikat. Schutzkleidung (Anzug, Brille, Schuhe, Gehörschutz) sind inkludiert. Wer 128 Euro bezahlt, fliegt vier Minuten und sogar zusammen mit einem Profi, einem sogenannten Instruktor. Bei solch einem Taxiflug wird die Geschwindigkeit erhöht und man steigt – unter Anleitung – weiter auf, kommt mehr in Bewegung.

Für 177 Euro pro Person sind Video- und Fotoaufnahmen inkludiert, ansonsten kann man sie auch im Nachhinein noch kaufen. Sie werden einem als Downloadlink zugemailt. In diesem teuersten der drei Erwachsenen-Pakete ist man sechs Flugminuten lang im Windkanal.



Für Kinder (4 bis 11 Jahre) bewegen sich die Preise zwischen 57 und 141 Euro, man kann auch Geburtstage bei Windobona feiern und Familienerlebnisse buchen (ab 295 Euro). Zudem gibt es spezielle Angebote für Firmenevents sowie für Sportfliegerinnen und Sportflieger.

Die Hurricane Factory bietet Einzelflüge für 99 Euro an, Kinder (5 bis 14 Jahre) zahlen 75 Euro. Enthalten im Preis sind jeweils zwei Flüge sowie ein Getränk, ebenso Anzug, Schutzbrille und Helm. Ein Einzelflug unter der Woche kostet vergünstigte 49 Euro.



Zudem gibt es Sleep&Fly-Angebote, beispielsweise eine Doppelzimmer-Übernachtung im Holiday Inn am BER-Flughafen Schönefeld inklusive Frühstück und Nutzung des Wellnessbereichs. Bis zur Hurricane Factory sind es nur zehn Minuten. Am Ort gibt es ein Begrüßungsgetränk sowie zwei Flüge. Kosten: 270 Euro für zwei Personen.

Für Familien und Gruppen sind die Family&Friends-Angebote interessant, wo beispielsweise fünf Personen jeweils zwei Flüge absolvieren können (449 Euro). Man kann auch zusätzlich Coachings buchen, einen echten Tandemsprung oder einen Kindergeburtstag ausrichten lassen. Auch Profis können hier Flugzeiten kaufen.



Fotos kann man ebenfalls kaufen, einzeln (5 Euro) bis hin zu einem großen Video- und Foto-Paket (20 Euro). Man kann sich alles als Downloadlink mailen lassen, aber ebenso Fotos vor Ort ausdrucken. Natürlich kann man bei beiden Anbietern vorab einen Blick auf die Bilder werfen.



Bei beiden Anbietern kann man auch Gutscheine kaufen. Ideal also als Geschenk für Menschen, von denen Sie wissen, dass sie solche (kalkulierbaren) Adrenalinabenteuer mögen.

Braucht man Vorkenntnisse und ist das wirklich sicher?

Um in einem Windkanal das Fliegen auszuprobieren, braucht man keinerlei Vorkenntnisse. Alles, was man wissen muss, wird am Ort erklärt, also beispielsweise wie man in diese riesige Säule hinein- und wieder da herauskommt, welche Körperbewegungen was bewirken, wie man miteinander kommuniziert.



Das ist wichtig, damit der Instruktor, der immer bei einem ist, Anweisungen geben kann. Man ist also nie allein im Windkanal. Der Instruktor oder die Instruktorin können immer korrigierend eingreifen und geben Tipps, damit der Flug zu einem echten Adrenalinerlebnis wird. Denn je nachdem, wie man das Kinn bewegt, die Beine und Arme hält, ändern sich die Flughöhe oder auch die seitliche Bewegung.

Schwangere sowie Personen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden dürfen nicht skydiven. Ausgeschlossen sind außerdem Menschen, die akute Probleme mit dem Rücken, den Bandscheiben, den Schultern oder generell an den Gelenken haben. Bei Verletzungen dürfen Sie nicht fliegen.

Insgesamt sollten Sie sich gesund und fit fühlen. Das Höchstgewicht liegt bei 120 Kilo. Eine Brille ist kein Problem. Lange Haare müssen zusammengebunden werden.



Um die Sicherheit müssen Sie sich keine Gedanken machen. Das Indoor-Skydiven funktioniert buchstäblich mit Netz und doppeltem Boden. Es ist immer jemand bei Ihnen, und auch die Windstärke wird von einer Person kontrolliert, die direkt am Windkanal sitzt und mit der der Instruktor per Handzeichen kommuniziert.

Wie fühlt sich das Fliegen im Windkanal an?

Bevor es losgeht, bekommt man eine ausführliche Einweisung. Man kann Fragen stellen und übt kurz die Handzeichen, mit denen im wirklich sehr lauten Windkanal kommuniziert wird. Schnell versteht man, warum Brille und Ohrstöpsel sinnvoll sind. Den Schutzanzug zieht man über seine normale Kleidung.



Durch eine Schleuse gelangt man zum Windkanal. Es werden immer kleine Grüppchen gebildet. Während eine Person fliegt, sitzen die anderen vor dem Kanal, aber hinter dem Schleusenbereich. Deshalb sollte man vorher noch mal auf die Toilette gehen, denn ein Hin- und Herlaufen ist nicht vorgesehen.

Die Mitnahme von Gegenständen ist untersagt – Verletzungsgefahr. Deswegen darf man auch kein Handy zum Fotografieren mitnehmen. Einzig Menschen, die draußen vor der Röhre warten, können filmen und fotografieren. Ansonsten werden seitens der Betreiber automatisch Aufnahmen angefertigt, die man später kaufen kann.



Und das sollte man, denn das Erlebnis ist tatsächlich ziemlich cool. Daran eine Erinnerung zu haben, ist schön. Wobei sie vielleicht nicht zum Angeben taugen, denn die Grimassen, die man schneidet, während man versucht, die Balance zu halten und den eigenen Körper irgendwie hoch- oder runterzubewegen, sind unbezahlbar. Eine Angestellte von der Hurricane Factory sagt ganz treffend: „Das ist wie Laufen lernen.“

Aber keine Sorge. Hinfallen können Sie nicht. Der Boden des Windkanals besteht aus einem sehr festen und relativ dichten Netz. Selbst wenn man fiele: Es wäre relativ weich. Aber der Wind von unten ist so stark, dass man nicht fallen kann. Zugleich wird der Wind so reguliert, dass man nicht einfach nach oben weggepustet wird.



Das Adrenalin schießt direkt ein, wenn man sich in den Kanal hineinbewegt. Der Wind bläst tosend laut. Es ist kontraintuitiv, sich einfach fallen zu lassen und so in die gewünschte Bauchlage zu bringen. Aber es klappt bei allen Teilnehmenden sofort. Und dann grinst man die ganze Zeit, einige juchzen vor Glück. Der freie Fall – oder zumindest so etwas in der Art. Merkwürdig toll.

Während der Flugzeit ist man die ganze Zeit in der Liegeposition. Profis schaffen es, auch aufrecht zu fliegen, sich zu drehen, sogar kopfüber die eigene Geschwindigkeit zu kontrollieren. Wenn man ihnen zuguckt, denkt man, dass das so kompliziert ja auch wieder nicht sein kann. Ist es aber doch. Der Luftstrom kann bis auf 280 km/h hochreguliert werden.



Selbst wenn man von der Spitzengeschwindigkeit ziemlich weit entfernt ist, zerrt der starke Windstrom ordentlich an einem. Da kann schon mal die Gesichtshaut ein wenig flattern – auch wenn man nicht dazu neigt, hängende Hautpartien zu haben. Der Ganzkörperanzug vergrößert die Körperfläche, sodass man von der Form her ein bisschen wie ein Flughörnchen aussieht.



Der Windkanal bei der Hurricane Factory ist deutlich größer als bei Windobona, was für Laien aber irrelevant ist, weil man ja keine Formationsflüge übt. Anfangs geht es darum, den Körper in der Waagerechten zu halten. Man schwebt dann etwa auf Bauchhöhe des Instruktors.

Und dann versucht man, durch minimalste Körperbewegungen – das Kinn ein Stückchen in Richtung Brust, die Finger zusammen oder die Beine etwas weiter auseinander – das Schwebeverhalten zu beeinflussen. Das ist erstaunlich schwer.



Sobald die Flugzeit vorbei ist, leuchtet ein Licht auf. Das ist das Zeichen, sich zur geöffneten Tür zu bewegen, also hinzufliegen, sich mit den Armen herauszudrücken und die Füße wieder auf den Boden zu bringen. Dann ist der oder die Nächste in der Reihe dran.



Die Zeit vergeht – Obacht, Wortwitz – wie im Flug. Am Ende lächeln alle selig und sind froh, Geld in eine fette Dosis Glückshormone und Stolz-auf-sich-selbst-Sein investiert zu haben.