Inside Kreuzberg: Richtig gut essen, trinken, genießen rund um den Bergmannkiez

Kreuzberg war schon immer ein Ort der Gegensätze. Auf der einen Seite das wilde, linksalternative 36 – Oranienstraße, Kotti, Görlitzer Park –, auf der anderen das eher bürgerlich-gediegene 61 mit Bergmannkiez und Urbanhafen. Ganz so ist es heute nicht mehr, große Teile des Stadtteils sind durchgentrifiziert.

Damals wie heute leben Menschen aus vielen Nationen in den Kiezen Kreuzbergs. Aber es ist ruhiger geworden. Und das zieht vor allem auch Familien an. So wie die Regisseurin Ragda Alazizi, die mit ihrer Tochter Tanit in Kreuzberg lebt. Sie ist vor zehn Jahren aus Damaskus geflüchtet und hatte dort zuvor als freiberufliche Journalistin für Zeitungen und Fernsehstationen gearbeitet.

Sie hat über die alltäglichen Repressionen und die Gewalt in ihrer syrischen Heimat berichtet, wurde selbst mehrfach zu sogenannten Anhörungen mitgenommen – und hat all das in dem aufwühlenden 30-Minüter „Inanna“ verarbeitet, der dieses Jahr beim Kurzfilmfestival „Achtung Berlin“ uraufgeführt wurde.

Ragda Alaziz kam 2013 nach Berlin, wurde 2016 Mutter. Kreuzberg ist das Zuhause der kleinen Familie. „Und hier fühlen wir uns sehr wohl, weil man sich im Kiez kennt und grüßt. Es ist wirklich wie ein Dorf und fühlt sich nicht wie eine fremde Großstadt an“, sagt die Regisseurin.

Momentan arbeitet sie an einer Dokumentation über Krieg und Flucht, was die Geschehnisse mit ihr gemacht haben und bis heute mit ihrem Kind machen, und vor allem: wie sehr der Krieg in der Ukraine eine Retraumatisierung für sie bedeutet. Für die Filmarbeiten sind die beiden viel in Kreuzberg unterwegs.

„Wir haben hier viele Freunde gefunden, das ist ein sehr schönes Gefühl. Man vertraut einander“, sagt Ragda Alaziz. „Es gibt viele Spielplätze und Restaurants, und im Vergleich zu anderen Bezirken ist das Essengehen hier vielfach durchaus bezahlbar.“

Schlemmen in Kreuzberg: Lassen Sie sich treiben

Wer nach Kreuzberg kommt, braucht eigentlich keinen Plan. Man kann sich einfach durch den Trubel treiben lassen. Leute gucken, zuhören, hier mal stehen bleiben, dort ins Geschäft gehen, auf eine Bank setzen, den Blick aufs Engelbecken genießen oder durch den Viktoriapark schlendern.

Egal, wo Sie hinkommen – es ist immer was los. Kommen Sie nur nicht zu früh, denn in den meisten Kreuzberger Geschäften beginnt das Leben erst am Vormittag; dafür sind die viel besungenen Nächte aber auch tatsächlich lang.

Und irgendwann kommt unweigerlich der Hunger. Dann ist es gut, wenn man weiß, wo die Einheimischen essen gehen. Nehmen wir zum Beispiel die Bergmannstraße, die vor Geschäften und Hinterhoftreiben nur so wimmelt und wo man immer was zum Kaufen findet.

Je nachdem, wie groß Ihr Hunger ist beziehungsweise wonach es Ihnen gelüstet, hat Ragda Alaziz zwei Empfehlungen für Sie: „Wer Falafel mag, sollte unbedingt zu Sahara gehen, einem sudanesischen Imbiss. Dort gibt’s sozusagen syrisches Essen mit sudanesischem Fingerabdruck. Denn die Falafel wird hier mit einer fantastischen Erdnusssoße gereicht, die der Besitzer selbst macht. Viele kommen nur wegen der Soße hierher.“

Die Falafelbällchen schmecken genauso wie Ragda Alaziz es aus ihrer Heimat kennt, wie sie sie selbst früher gemacht hat, in Damaskus. „Allerdings gibt es bei uns keine Erdnusssoße, das kennen wir so gar nicht“, sagt sie. Genau das ist das Spannende an Kreuzberg. Der Mix aus allem.

Sahara Imbiss, Bergmannstraße 94 (Ecke Blücherstraße), 10961 Berlin. Geöffnet: täglich ab 11 Uhr bis Mitternacht. Übrigens: Es gibt noch sechs weitere Sahara-Läden in Berlin, unter anderem in der Kreuzberger Eisenbahnstraße sowie in der Reichenberger Straße, aber auch in Neukölln und Schöneberg.

Falls Sie indisches Essen lieber mögen, legt Ragda Alaziz Ihnen das Restaurant Swera ans Herz. „Man denkt ja immer, auf der Bergmannstraße wäre das Essengehen so teuer, aber das stimmt nicht“, sagt die Kreuzbergerin. „Das Swera hat genau das richtige Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich liebe deren Lamm-Biriani, das machen die absolut perfekt.“

Swera, Bergmannstr. 103, 10961 Berlin. Geöffnet: täglich ab 11 Uhr bis Mitternacht.

Kaffee und Eis in Kreuzberg

„Für richtig leckeres Eis gehen wir gern ins Eiscafé Fior di Latte“, sagt Ragda Alaziz. „Eine Kinderkugel kostet 1,20 Euro und für Erwachsene zahlt man 1,50 Euro. Das finde ich fair. Es gibt immer neue Sorten, im Sommer ist das Pfefferminzeis supererfrischend. Ansonsten kann ich das Schokoladen- und das Cappuccinoeis sehr empfehlen. Ich bin vor allem auch deshalb gern hier, weil die Besitzerin so nett ist.“

Fior die Latte, Kreuzbergstr. 13, 10965 Berlin. Geöffnet: täglich von 11 Uhr bis spätabends.

Sie können vom Bergmannkiez auch Richtung Prinzenstraße laufen: Von der Bergmannstraße in die Zossener Straße biegen, dann vorbei am schönen Dreifaltigkeitsfriedhof mit den vielen prunkvollen Grablegen und der imposanten Heilig-Kreuz-Kirche, schließlich durch die Johanniter- und die Wilmsstraße bis zum Urbanhafen, wo auch das Urban-Krankenhaus steht.

Hier, am Landwehrkanal, liegt die Van Loon vor Anker. An Deck des Restaurantschiffs kann man herrlich sitzen und den Blick auf Wasser und Schwäne, aufs Ufer und picknickende Leute genießen. „Dazu eine Tasse Cappuccino, besser geht’s nicht“, findet Ragda Alaziz.

Man kann sich auch was auf die Hand mitnehmen – das Van Loon hat auch einen Kiosk – und dann selbst am Kanal entlangschlendern, weiter hinten an der Grimmstraße in den Graefekiez eintauchen, die herrlichen Altbauten bestaunen, die schönen Kopfsteinpflasterstraßen, das echte Kreuzberger Leben.

Van Loon, An der Baerwaldbrücke/Baerwaldstrasse 70, 10961 Berlin. Geöffnet: montags bis freitags von 16 bis 22 Uhr, am Wochenende von 10 bis 22 Uhr.

Unbedingt hingehen: Der Viktoriapark auf dem Kreuzberg

Allein der 24 Meter hohe Wasserfall mit seinen riesigen Gesteinsbrocken ist einen Besuch wert! Anders als andere Berge in Berlin gibt es den Kreuzberg tatsächlich; er ist die höchste natürliche innerstädtische Erhebung, und seine Spitze liegt 66 Meter über dem Meeresspiegel. Oben steht ein Denkmal, das an den Sieg über Napoleon erinnert. Wer die wenigen Höhenmeter überwindet, wird mit einem fantastischen Ausblick belohnt: „Der Sonnenuntergang ist richtig toll“, weiß Ragda Alaziz.

„Besonders im Sommer, wenn es heiß ist, ist es im Park sehr angenehm. Wir picknicken gern dort, so wie viele andere Menschen aus der Umgebung“, sagt die Mutter. „Man kann den ganzen Tag im Park verbringen. Es gibt auch einen coolen Biergarten und direkt daneben einen tollen Spielplatz, den sogenannten Fledermaus-Spielplatz. Hier können kleine und große Kinder toben, schaukeln, klettern und rutschen.“

Benannt ist der Spielplatz nach den im Park lebenden Fledermäusen. „Die kann man in der Dämmerung sehr gut beobachten. Das ist wirklich total spannend“, sagt Ragda Alaziz. „Wer es kuschliger mag, sollte den Kinderbauernhof im Görlitzer Park besuchen. Da kann man Tiere streicheln und mithelfen.“

Kinderbauernhof auf dem Görlitzer, Wiener Straße 59b, 10999 Berlin. Geöffnet: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr (Winterhalbjahr), samstags nur für Kinder (einfach vorbeikommen), sonntags von 11 bis 17 Uhr; mittwochs geschlossen.

Golgatha Biergarten im Viktoriapark, Zugang u.a. über die Katzbachstraße, 10965 Berlin. Ab Oktober beginnt die Wintersaison. Dann ist der Biergarten, in dem es eigentlich auch richtig gutes Frühstück gibt, nur noch halbtags geöffnet, nämlich ab 12 Uhr bis zum frühen Abend.