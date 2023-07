Echter Berliner Kiez: Lernen Sie Gesundbrunnen von seiner coolen Seite kennen

Haben Sie Lust, Berlin neu kennenzulernen und alte Vorurteile abzubauen? Dann ab nach Gesundbrunnen! In der Mitte des 18. Jahrhunderts war das außerhalb Berlins gelegene Örtchen tatsächlich mal ein Kur- und Badeort. Wussten Sie das? Hier, in der Nähe des späteren Luisenbades, gab es eine Heilquelle an der Panke, um deren Brunnen herum ein Garten und Logierhäuschen errichtet wurden.

„Die Heilquelle, die jährlich das Wasser zu mehr als 1000 Wannenbädern ergab, lockte zahlreiche Gäste in den Ort, bis zu 40 Kurgäste konnten hier nächtigen und Linderung für chronische und rheumatische Krankheiten und Augenleiden erhalten“, steht auf Wikipedia. So kam Gesundbrunnen zu seinem Namen.

Heutzutage ist Gesundbrunnen eher in Verruf geraten, Touris verirren sich vergleichsweise selten hierher. „Das ist eigentlich total schade, denn hier gibt es unglaublich viele Industriedenkmäler und historische Gebäude, die teilweise heute anders genutzt werden, aber immer noch ihren 90er-Jahre-Charme haben“, sagt Joachim Faust.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Redakteur lebte lange in Gesundbrunnen, heute im Wedding, insgesamt mehr als 30 Jahre. Vor elf Jahren hat er das Blog Weddingweiser.de gegründet, wo Autorinnen und Autoren über alles schreiben, was im Stadtteil und in den Kiezen passiert, was wichtig ist, was auffällt und wo man hingehen könnte – vom Secondhand-Laden über Restaurants bis hin zum Theater.

Während der Wedding und Gesundbrunnen in den meisten Medien entweder mit Gewaltdelikten und Polizeieinsätzen oder einem hohen Migrantenanteil in Verbindung gebracht beziehungsweise als „im Kommen“ bezeichnet werden, zeigt der Weddingweiser, wie abwechslungsreich, spannend und lebenswert es dort wirklich ist. Gründer Joachim Faust bringt also berufliche und private Expertise mit.

Er sagt: „Qualitativ gibt es in Gesundbrunnen mehr zu entdecken als anderswo in der Stadt. Es atmet überall Geschichte, halt nur nicht so offensichtlich und betont schön wie an anderen Ecken Berlins.“ Wer also Lust auf das nicht-geschniegelte Berlin hat, sollte nach Gesundbrunnen kommen. Das geht ganz prima mit den Öffis, denn der gleichnamige Bahnhof ist sowohl an die Ringbahn, als auch an die Nord-Süd-Bahn (u.a. S1, S2) angebunden und mit der U8 beispielsweise vom Alex aus gut zu erreichen. Außerdem halten Busse sowie Regional- und Fernzüge hier.

Übrigens: Seit ein paar Jahren führt der Bahnhof Gesundbrunnen auch den Titel Nordkreuz. Das sagt und weiß aber kaum jemand. Verbuchen Sie das also als Angeberwissen oder merken es sich, falls die Frage mal beim Pub-Quiz aufkommt.

Bester Kaffee in Gesundbrunnen: Eine Manufaktur, die selbst röstet

Wenn Sie also Gesundbrunnen erkunden wollen, starten Sie am besten erst mal mit einem guten Kaffee. „Den gibt’s bei Kawa“, weiß Joachim Faust. „Die rösten selbst, und für viele ist das der beste Kaffee in Gesundbrunnen.“ Die Manufaktur verwendet nach eigenen Angaben keine künstlichen Aromen, beziehen die Bohnen entweder direkt über Bauern oder aber „von geprüften und transparenten Kooperativen“, wie es auf der Website heißt.



Die Kawa-Kaffeemanufaktur liegt in der Nähe vom U-Bahnhof Osloer Straße (u.a. U8, U9, auch Tram und Bus). Ein Kaffee kostet 2,70 Euro, ein Milchkaffee 3,40 Euro und ein großer Cappuccino mit doppelten Espresso 3,70 Euro. Es gibt auch selbstgemachten Kuchen (3,90 Euro) und Croissants (1,50 Euro). Man kann drinnen und draußen sitzen.



Kawa, Drontheimer Straße 1b. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 17 Uhr; sonn- und feiertags geschlossen.

Kletterhalle des Deutschen Alpen-Vereins. imago images

Klettern oder Baden: In Gesundbrunnen geht beides

Je nach Wetter können Sie dann drinnen oder draußen was Schönes machen. „Die Kletterhalle Magic Mountain ist für Kinder genau so geeignet wie für sportbegeisterte Erwachsene. Aber auch Menschen, die sich einfach mal nur so am Bouldern probieren wollen, kommen hier auf ihre Kosten“, sagt Joachim Faust.



In der Kletterhalle (2200 Quadratmeter), keine zehn Minuten zu Fuß vom Bahnhof Gesundbrunnen können Sie bis unters Dach in 15 Meter Höhe klettern, es gibt rund 300 verschiedene Routen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Sogar einen Außenbereich bietet Magic Mountain, ebenso einen Fitnessraum und eine Sauna. Es werden auch spezielle Indoor- und Outdoor-Kletterkurse angeboten.



Kletterhalle Magic Mountain, Böttgerstraße 20. Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 10 bis 23.30 Uhr, donnerstags und freitags von 9 bis 23.30 Uhr, am Wochenende von 9 bis 22 Uhr. Eintritt: Tageskarte 18 Euro (ermäßigt 13 Euro), wochentags vor 14 Uhr und ab 21 Uhr 13 Euro (ermäßigt 9 Euro).

Wem das zu schweißtreibend ist und wer eher Abkühlung sucht, kann ins Sommerbad am Humboldthain gehen. „Das Freibad liegt mitten in einem großen Park, es ist grün und buchstäblich mitten in der Stadt. Ein sehr schönes Bad mit einer tollen Riesenrutsche“, so der Weddingweiser-Autor.



Zum Sommerbad laufen Sie vom Bahnhof Gesundbrunnen aus gute 13 Minuten, die meiste Zeit durch den Humboldthain – sehr angenehm! Vom Kawa aus sind es um die 20 Minuten zu Fuß. Das Freibad gehört zu den Berliner Bäder-Betrieben. Es gibt großzügige Liegewiesen, ein Planschbecken und einen Kinderspielplatz, ein 50-Meter-Becken zum Bahnenziehen sowie ein Ein-Meter-Sprungbrett.



Sommerbad Humboldthain, Wiesenstraße 1. Öffnungszeiten: montags von 10 bis 20 Uhr, dienstags bis sonntags von 7 bis 20 Uhr. Eintritt: ab 3,50 Euro, je nach Tageszeit. Ab 14.30 Uhr sowie am Wochenende 5,50 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

Sollten Sie mit Ihrem Kind nach Gesundbrunnen kommen, empfiehlt Insider Joachim Faust das Labyrinth-Kindermuseum: „Eine faszinierender Ort, wo Familien echt was erleben können, wo auch getobt werden darf. Das Museum ist in einer ehemaligen Zündholzmaschinenfabrik untergebracht.“



Das Museum selbst erklärt auf seiner Website: „Die regelmäßig wechselnden Ausstellungen in der 1000 Quadratmeter großen Halle (…) sind für Mädchen und Jungen im Alter von 3 bis 11 Jahren konzipiert. Dabei stehen nicht die Objekte im Mittelpunkt, sondern die Kinder und ihr Zugang zu den aufgegriffenen Themen. Die Ausstellungen beschäftigen sich zum Beispiel mit Umweltschutz, Stadt und Bauen, Gesundheit, Märchen, Kinderrechten, Anderssein, Vielfalt und Kultur.“



Und weiter: „Dabei gehen sie immer auf die typischen kindlichen Lerngewohnheiten ein. Denn Lernen durch Selbermachen ist der Weg, auf dem Kinder am besten vorankommen, Zusammenhänge begreifen und Lösungen finden. Das Kindermuseum unterstützt sie darin, sich gemeinsam mit anderen Kindern und begleitet von Erwachsenen spielend ein Stück unserer Welt zu erschließen. Spielfreude, Neugier und die individuellen Stärken sollen angeregt werden.“



Wichtig: Das Museum darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Packen Sie also Stoppersocken oder Hausschuhe ein. Und auch wenn der Name es verspricht, befindet sich kein echtes Labyrinth im Museum. Auch gut zu wissen: Es gibt keine Klimaanlage.



Labyrinth-Kindermuseum, Osloer Straße 12. Öffnungszeiten: freitags von 13 bis 18 Uhr, am Wochenende und feiertags von 11 bis 18 Uhr. In den Sommerferien: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende von 11 bis 18 Uhr. Eintritt: Pro Person 7 Euro, Familienticket 23 Euro.

Die Panke, die durch den Wedding fließt. imago images

Ein Spaziergang an der Panke

Das kleine Flüsschen Panke, nach der Pankow benannt ist, schlängelt sich auch durch Gesundbrunnen. Man kann hier herrlich spazieren gehen, im Schatten alter Bäume, entlang alter Bauten – sehr idyllisch, viel zum Gucken. Man kann dort auch einfach nur Sitzen und Sein.



Unweit vom Volkspark Humboldthain und einen Schlenker von der Panke entfernt befindet sich „die Wiesenburg, ein ehemaliges Obdachlosenasyl, wo sich mittlerweile Künstler angesiedelt haben“, berichtet Joachim Faust. „Alle zwei Wochen sonntags gibt’s dort in der Werkhalle ein kostenloses Klassikkonzert. Das nennt sich ‚der klassische Sonntag‘.“



Einmal im Monat werden an der Wiesenburg auch Führungen angeboten. Aber auch ohne fachkundige Tour ist die Wiesenburg einen Besuch wert. Derartige Freiräume werden in Berlin immer seltener. In der Werkhalle finden regelmäßig wechselnde Ausstellungen statt.



Wiesenburg/Werkhalle, Wiesenstraße 55. Öffnungszeiten: freitags von 16 bis 20 Uhr, am Wochenende von 13 bis 20 Uhr. Eintritt: frei.

Wenn Sie die Panke vom S-Bahnhof Humboldthain (S1, S2) kommend Richtung Pankow laufen, kommen Sie – nach dem Schlenker an der Wiesenburg – zum Café Pförtner. „Da gibt’s richtig gutes, selbstgemachtes Essen, die Gerichte wechseln täglich. Und die Location ist absolut sehenswert“, weiß Joachim Faust.



Auf Weddingweiser.de steht: „Während die einen sich über das Essen freuen, staunen die anderen über die Gelegenheit, ihr Abendessen in einem echten Bus zu verspeisen. Direkt neben den Uferhallen, die noch bis 2006 Werkstätten der BVG behausten, bietet es sich natürlich an, einen alten Bus in den Vorgarten zu stellen. Dieser wurde dem DIY-Stil des Restaurants entsprechend mit mehreren kleinen Sitzgruppen ausgestattet. Selten hat man sich in einem ausrangierten Linienbus so wohl gefühlt.“



Café Pförtner, Uferstr. 8–11. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 24 Uhr, samstags von 11 bis 24 Uhr, sonntags geschlossen. Hauptgerichte kosten ungefähr zwischen 13 und 20 Euro.

Laufen Sie die Panke weiter Richtung Pankow. Nach nicht einmal zehn Minuten kommen Sie zur Bibliothek am Luisenbad. „Die wurde in ein altes Vergnügungsrestaurant gebaut. Die Fassade steht noch, die Ausleihe ist aber modern und unterirdisch untergebracht“, so der Gesundbrunnen-Experte. „Es ist mit Abstand die schönste Bibliothek in Berlin. Und auch draußen ist alles sehr alt, sehr historisch. Immerhin ist das der Ort, wo die Heilquelle entdeckt wurde.“



Die Bibliothek am Luisenbad ist mit stilvollen Schmuckfliesen gekachelt. Sie bietet unter anderem auch ein bibliothekseigenes Escape Game an, das im Berlin der 1930er spielt. Es findet immer freitags um 16.30 Uhr und um 18 Uhr; man muss aber vorher einen Termin buchen.



Bibliothek am Luisenbad, Badstr. 39. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 19.30 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr. Eintritt: Frei.

Haben Sie Lust zu shoppen? Richtig coole Klamotten, die keiner sonst hat? „Dann würde ich den Vintage-Secondhand-Laden Tinker & Borrow empfehlen“, sagt Joachim Faust. „Der hat gerade erst eröffnet. Ein sehr schöner Laden, den man in dieser Ecke vielleicht nicht vermuten würde. Aus meiner Sicht ein echter Geheimtipp.“



Es gibt Handgemachtes wie Schmuckschälchen, Haushaltswaren aus Keramik, Emaille und Porzellan und selbstverständlich auch Kleidung in allen Farben, Formen und Größen – leider derzeit nur für Frauen. Von der Luisenbad-Bibliothek ist das Geschäft in wenigen Fußminuten zu erreichen.



Tinker & Borrow, Martin-Opitz-Str. 21. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr, sonntags und montags geschlossen.

Eis essen, Pizza, Pasta und Feierabendbier in Gesundbrunnen

Für den Abend können Sie sich nach dem langen Spaziergang und den vielen Eindrücken auf viele Leckereien und Entspannung freuen. Falls Sie Lust auf Eis haben, empfiehlt der Weddingweiser-Gründer eine Eisdiele in der Nähe vom Bahnhof Gesundbrunnen: „Bei My Daddy’s Gelateria kriegt man sehr leckeres, selbstgemachtes Eis in vielen verschiedenen Sorten.“



Insgesamt sind laut Inhaber immer um die 35 bis 40 Sorten im Angebot, darunter Tonkabohne, sizilianische Maulbeere, Cassata (eine italienische Süßspeise) und auch vegane Sorten wie Erdnuss. Alle Fruchteissorten sind auch vegan. Eine Kugel kostet 1,80 Euro. Sämtliche Eiskreationen werden auch zum Mitnehmen abgefüllt: Ein Glas (350 Milliliter) kostet 6 Euro.



My Daddy’s Gelateria, Grüntaler Str. 13. Öffnungszeiten: täglich von 13 bis 20 Uhr.

Direkt neben dem Eisladen befindet sich das kleine italienische Restaurant Da Giorgio. Sie können drinnen wie draußen sitzen. Der Schwerpunkt liege auf Antipasti, klassischer Pasta und knusprige Pizza, schrieb der Weddingweiser schon 2018. Und daran, dass es schmeckt und die Preise fair sind, hat sich bis heute nichts geändert. Die Standardkarte ist eher klein, dafür gibt es immer wechselnde Angebote, weil man im Da Giorgio viel mit saisonalen Zutaten arbeitet.



Pizzen gibt’s ab 9,50 Euro, besonders beliebt ist die Pizza Giorgios (13,50 Euro), die belegt ist mit scharfer Salami, Rucola, Trüffelöl und einem Pecorinokäse, der Pepperoni enthält. Gern genommen wird auch die Pasta Arrabiata (9,90 Euro) sowie die Carbonara, für die die Soße – ganz traditionell – aus Speck, Ei und Parmesan gerührt wird, nicht jedoch mit Schinken und Sahne. Eine Apfelschorle kostet 2,60 Euro.



Da Giorgio, Grüntaler Str. 11. Öffnungszeiten: dienstags bis samstags von 15 bis 23 Uhr, sonntags 13 bis 23 Uhr, montags geschlossen.

Für den gemütlichen Absacker am Abend können Sie auf der Grüntaler Straße bleiben, müssen nur einmal die Bornholmer Straße überqueren. Dort befindet sich eine Bar, wie es sie in dieser Art nicht mehr sehr häufig in Berlin gibt: „Die Kugelbahn liegt ein bisschen versteckt, und ist in seiner urigen Art total gemütlich. Drinnen mit alten Polstermöbeln und Kamin, zur Straße hin gibt’s ein großes Panoramafenster und hinten eine begrünte Terrasse“, sagt Joachim Faust.



Früher stand an der Fassade noch „Zur Kegel-Stube“, heute nennt sich die Raucherkneipe „Kultur-Späti“. Das Herzstück war, ist und bleibt jedoch die Kegelbahn im Keller (1 Stunde 12 Euro, beide Bahnen 20 Euro). Es sind sogar zwei Bahnen, die man auch exklusiv anmieten kann, um dort und im angrenzenden Raum ungestört zu feiern.



So kann man also in der Kugelbahn nicht nur Bier (oder was anderes) trinken und kegeln, sondern auch einen kleinen Einkauf erledigen. Der Schwerpunkt liegt hier auf regionalen und nachhaltigen Produkten. Bio-Eis gibt’s im Übrigen auch (eine Kugel kostet 1,80 Euro).



Kugelbahn, Grüntaler Str. 51. Öffnungszeiten: mittwochs und donnerstags von 19 bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 3 Uhr, sonntags von 18 bis 22 Uhr, montags und dienstags geschlossen.