Leyla C., 24, Neukölln: Kürzlich habe ich über eine Instagramseite Haar-Extensions für 2000 Euro gekauft. Die Seite hat rund 20.000 Follower. Die Verkäuferin hat das Paket abgesendet und mir die Sendungsnummer mitgeteilt. Allerdings ist das Paket auf dem Weg zu mir abhandengekommen. Die Verkäuferin verweist mich auf den Paketdienstleister. Sie hatte das Paket aber nur für 500 Euro versichert. Wer kommt jetzt für den Schaden auf, der mir entstanden ist? Ich will entweder mein Geld zurück oder die Ware.



Liebe Leyla, das ist wirklich ein Ärgernis, mit dem sich viele Verbraucher beschäftigen müssen. Es geht meistens auch nicht so sehr um das Geld, sondern vielmehr um den lästigen Aufwand, der damit verbunden ist. Allerdings gehört Ihre Bestellung mit rund 2000 Euro zu den wirklich teureren.