Ödipale Phase: Ist es normal, wenn ein Mädchen den Papa heiraten will?

Es klingt so niedlich und man fühlt sich als Elternteil durchaus geschmeichelt, wenn das Kind sagt, dass es Mama oder Papa später mal heiraten will. Natürlich wissen wir Großen, dass das nicht geht. Doch für ein kleines Kind ist das längst nicht klar. Es meint, was es sagt. Wie wir damit umgehen, kann Konsequenzen für das ganze weitere Leben unseres Kindes haben.