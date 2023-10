Jobeinstieg für Mütter: Hat man trotz Teilzeit ein Recht auf bezahlte Stillzeit?

Wenn junge Mütter wieder arbeiten gehen wollen, stellt sich für viele nicht nur die Frage nach der Kinderbetreuung, sondern auch nach dem Stillen. Sollte man abstillen, weil man in den Job zurückkehrt? Oder doch lieber zu Hause bleiben, um länger stillen zu können?



Weder noch – so könnte eine gute Antwort lauten. Denn tatsächlich ist beides möglich: arbeiten gehen und stillen oder abpumpen. Dazu gibt es eindeutige gesetzliche Vorschriften. Welche das sind, was Sie sowohl als Arbeitnehmerin als auch als Arbeitgeber beachten müssen, haben drei Expertinnen während der Telefonaktion des Dienstleisters Sprechzeit erklärt.