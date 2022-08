Was könnte man denn am Wochenende Schönes machen? Eine Radtour? Doch wohin? Einen neuen Kiez erkunden? Oder montags ins Museum, geht das überhaupt? Und wo kriegt man für die Kurzstrecke einen Roller her?

Was für die einen Freizeitgestaltung ist, ist für die anderen Urlaubsplanung. Und auch die muss gekonnt sein, damit keine Langeweile aufkommt. Dazu gehören manchmal auch weniger angenehme Organisationsaufgaben – etwa jene, die optimale Fahrtstrecke zum Flughafen herauszusuchen oder vor Ort einen Parkplatz zu buchen.

Wenn Sie keine Lust auf Stress haben, auf der Suche nach neuen Ideen und Inspirationen sind, sollten Sie jetzt weiterlesen. Wir haben für Sie ein paar nützliche original Berliner Apps herausgesucht, die das Leben in der Hauptstadt einfacher und schöner machen.

Tickets kaufen, Routen planen mit der BVG-App

Die Fahrinfo-App der Berliner Verkehrsbetriebe bietet alles, was man fürs Reisen mit den Öffis braucht: Man kann Tickets kaufen, sich die optimale Route mit den jeweils gewünschten Verkehrsmitteln berechnen lassen, Sperrungen und Verspätungen werden ebenso angezeigt wie die Barrierefreiheit. Und es gibt viele verschiedene Bezahlmöglichkeiten.

Alternativ gibt es auch die reine Ticket-App, die sich auf das Wesentliche konzentriert, nämlich den richtigen Fahrschein im richtigen Moment anzubieten. Tagestickets können bis zu 30 Tage im Voraus gekauft werden, Einzelfahrscheine und Kurzstrecken sind immer unmittelbar gültig.

Wichtig: In den ersten 60 Sekunden nach Kauf ist der Barcode des Handytickets ausgegraut. Erst danach ist es gültig. So will die BVG verhindern, dass sich Öffi-Fahrende erst einen Fahrschein kaufen, wenn sie Kontrollpersonal sehen. Deshalb: Kaufen Sie Ihr Onlineticket, bevor Sie einsteigen!

Des Weiteren bietet die BVG ihre sogenannte Jelbi-App, mit der man Bus, Bahn, Rad, Roller, Auto und Taxi per Klick nutzen kann. Das Prinzip ist einfach: Man gibt an, wann man wohin will, und das System schlägt verschiedene Alternativen inklusive Reisedauer vor. Dann wählt man aus, was einem gerade gefällt und was ins Budget passt. Bezahlt wird direkt mit der App.

Alle drei Apps gibt es kostenlos in den gängigen App-Stores. Man muss sich jeweils registrieren und die Bezahlart hinterlegen.

Kieze und Geheimstipps entdecken mit der Golocal-App

Wer Berlin (immer wieder) neu entdecken will, dem sei die stadteigene App Golocal ans Herz gelegt. Sie enthält mehr als 800 Tipps und Touren, ausgewählte Empfehlungen zu Restaurants und Sehenswürdigkeiten abseits der Touri-Attraktionen. Lernen Sie die Stadt und ihre Angebote neu kennen, erleben Sie andere Kieze. Was gibt es in Sachen Sport, Kultur, Bildung zu entdecken? Welche Angebote sind kostenlos?

Die Karten und Texte sind auch offline nutzbar und es gibt Multimedia-Videos. Man kann sich individuelle Touren zusammenstellen, sogar selbst Tipps einreichen. Die kostenlose App gibt es sowohl im Android- als auch im Apple-App-Store.

Berliner Geschichte erleben mit der Aboutberlin-App

Die App Aboutberlin versteht sich als digitaler Stadtführer, um historische Orte in Berlin zu erkunden. Und davon gibt es reichlich! So kann man sich eine individuelle Tour zusammenstellen, entweder vorab, vielleicht vom Sofa aus, oder wo auch immer man jetzt gerade ist.

Zudem gibt es mehr als 200 Hörspiele, die die Berliner Geschichte von 1871 bis heute nahbarer machen. Vorgestellt wird natürlich das Brandenburger Tor, aber beispielsweise auch das außerhalb Pankows nicht so bekannte, aber sehr spannende Schloss Schönhausen, einstmals Sommerresidenz der preußischen Königin Elisabeth Christine, während der NS-Zeit zentrales Depot für sogenannte Entartete Kunst, und in der DDR dienten die Räumlichkeiten als Gästehaus für Staatsgäste.

Tipp: Lassen Sie sich durch die App die Berliner Streetart-Szene erklären, erkunden Sie die tollsten Open-Air-Gemälde der Stadt. Die Karten sind auch offline nutzbar, die App selbst ist kostenlos und es gibt sie im Android- sowie im Apple-App-Store.

Warteschlangen checken, Parkplatz buchen mit der Flughafen-App

Die App Berlin Airport macht einem das Leben leichter, wenn man fliegen möchte. Mit ihr können Sie beispielsweise vorab am BER einen Parkplatz buchen und müssen am Abreisetag nicht lange suchen. Wer zeitig genug bucht, kann dabei viel Geld sparen, weil es Sonderangebote für all jene gibt, die mit Vorlauf einen Parkplatz reservieren.

Darüber hinaus bietet die App Lagepläne und Infos dazu, wann welcher Flug wo startet oder landet. Auch Änderungen und Verspätungen werden hier vermerkt. Mithilfe der Airport-App können Sie außerdem prüfen, wo die Sicherheitschecks gerade am schnellsten vonstatten gehen beziehungsweise wie lang die jeweiligen Wartezeiten sind.

Es werden auch sämtliche Shops und gastronomischen Angebote aufgeführt. Zudem können Sie in der App Tickets für die Besucherterrasse buchen. Die App gibt es in den üblichen App-Stores, sie ist kostenlos.

Hinweis in eigener Sache: Die Berliner Zeitung auf dem Handy

Wenn Sie wissen wollen, was in der Stadt los ist, worüber geredet wird, welche Restaurants angesagt sind, wo es eine neue Ausstellung gibt, welche Straßensperrung die Berliner aufregt, wie die Mieten sich entwickeln oder warum das mit dem Radfahren in der Stadt so eine Sache ist, sollten Sie sich die App der Berliner Zeitung holen. So können Sie uns als ePaper lesen und haben zugleich Zugriff auf alle Plus-Artikel auf unserer Website berliner-zeitung.de.

Das Digitalabo ist im ersten Monat gratis und kostet dann 16,99 Euro inklusive der praktischen Vorlese-Funktion, sodass man beispielsweise auch beim Autofahren die Berliner Zeitung dabei hat. Erhältlich im App-Store von Android und Apple.