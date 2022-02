Kennen Sie das? Man geht in die Hocke – und auf einmal kracht es in den Knien. Haben Sie sich schon mal gefragt, ob das eine Alterserscheinung ist? Oder begleitet Sie das Knirschen schon ein Leben lang und es verwundert Sie gar nicht mehr? Auch Nackenwirbel, Fuß- oder Fingergelenke können knacken, wenn man sie bewegt. Ein schlechtes Zeichen? Ja und nein, sagt Sportwissenschaftler Prof. Dr. Ingo Froböse: „Ein gutes Zeichen ist es auf keinen Fall, in der Regel aber auch nicht dramatisch im Sinne von irreversibel.“ Das heißt: Mit ein bisschen Mühe kann das Knacken wieder verschwinden. Denn auch wenn es jetzt (noch) keine Schmerzen verursacht, sollten Sie Gelenkgeräusche nicht als harmlos abtun und ignorieren.

Woher kommt das Knirschen und Knacken der Gelenke?

„Natürlich sind auch unsere Gelenke einem natürlichen Alterungsprozess unterworfen“, so Prof Dr. Ingo Froböse. „Das lässt sie aber nicht knirschen oder knacken, sondern es ist im Normalfall ein deutliches Zeichen, dass sich zu wenig bewegt wird.“ Rein anatomisch ist es so: Ein Gelenk besteht aus Knochen und Knorpeln. Beide werden nicht mit Blut versorgt, so wie etwa unsere Haut und die Organe. „Das Blut kommt bis an die Gelenkkapsel, die die Gelenke umschließt. Sie enthält die Gelenkflüssigkeit, in die die Nährstoffe aus dem Blut übergehen“, erklärt der Wissenschaftler. „Damit das gut funktioniert und die Nährstoffe in die Kapsel gelangen, müssen sie gewalkt werden. Und das geht nur bei regelmäßiger leichter Bewegung.“

Die Nährstoffe dienen dem Aufbau und der Gesunderhaltung der Gelenke. Die Gelenkkapsel enthält aber auch sehr viel Wasser – im Inneren sieht sie blau wie das Meer aus. „Je mehr Wasser in der Gelenkkapsel ist, umso elastischer und belastbarer ist das Gelenk selbst“, so Froböse weiter. „Das Wasser sorgt für ein Aufquellen des Knorpels, sodass die Gelenke besser geschützt sind.“

Im Umkehrschluss heißt das: Je weniger Wasser, desto schlechter für den Schutz der Gelenke. Und je weniger Bewegung, desto weniger Nährstoffe, um die Gelenke gesund zu halten. Fehlen Wasser und Nährstoffe dauerhaft, wird das Gelenk spröde und sieht eher gelblich aus. Weil die Schmiere fehlt, knackt und knirscht es. Die Gelenkgeräusche zeigen Ihnen also einen Mangel an, der sich über lange Zeit aufgebaut hat und den Sie erst jetzt, im etwas fortgeschrittenen Stadium, hören.

Wirklich spürbar wird der Verschleiß erst viel später – und dann ist es wirklich zu spät. „Wenn die Knochen freigelegt sind und der Knorpel sich aufgelöst hat, reiben die Knochen aufeinander. Es entsteht eine Knochenglatze und Entzündungen werden begünstigt. Das ist dann eine klassische Arthrose“, beschreibt Prof. Dr. Ingo Froböse die Folgen. „Die schützende Schicht des Knorpels ist dann einfach weg, vergleichbar mit einer einst beschichteten Pfanne, der das Teflon abhanden gekommen ist.“

Wie werde ich das wieder los?

Sie müssen circa zwei Liter Wasser pro Tag trinken, sich gesund ernähren und sich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde bewusst bewegen, zum Beispiel zügig spazieren gehen. „Die Gelenke leiden hörbar an der Nichtnutzung und hängen am Tropf der Bewegung“, fasst Prof. Dr. Ingo Froböse zusammen. „Das schlimmste, was Sie machen können, ist, sich zu schonen. Das ist der Supergau für Ihre Gelenke.“

Das Fatale sei, dass man lange nicht spüre, wenn die Gelenke leiden, wenn zu wenig Wasser und Nährstoffe zur Verfügung stehen und der Bewegungsmangel die Unterversorgung befeuert. Die Geräusche sind ein Signal des Körpers, dem entgegenzusteuern. Sie können Kniebeugen machen, Yoga oder Pilates, aber auch Radfahren. Meistens sind es nämlich die Kniegelenke, die sich zuerst beklagen. Indem Sie sich bewegen, wird die Durchblutung gefördert, was zur Folge hat, dass mehr Blut an der Gelenkkapsel ankommt. Durch das Bewegen fällt es dem Körper leichter, die Nährstoffe und das Wasser hineinzubefördern und dort zu verteilen. Zugleich wird der Körper erwärmt, was die Viskosität in den Gelenken erhöht. Ähnlich wie beim Auto: Sobald das eine Weile gelaufen ist, wird das Motoröl auch wärmer und geschmeidiger.

Bei Menschen, die sportlich aktiv sind, einem Läufer etwa, ist der Knorpel im Knie vier bis fünf Millimeter dick. „Inaktive Menschen haben eine Knorpeldicke von nur einem oder zwei Millimetern“, sagt der Sportwissenschaftler. „Das Schöne ist jedoch: Man kann daran arbeiten, es muss nicht so bleiben. Wenn man sein Bewegungspensum steigert, wirklich gezielt seine Gelenke mit einbezieht, kann man diese stärken und schützen.“ So ist das auch bei den Bandscheiben, für die eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr besonders wichtig ist. Zudem sollten Sie tatsächlich auch die Wirbelsäule häufiger dehnen, sich seitlich drehen, gern auch schon morgens im Bett ausgiebig räkeln. Unsere Wirbelsäule kann und will sich in alle Richtungen bewegen: Kreisen Sie mit dem Becken, beugen Sie sich vor und lassen den Oberkörper locker in alle Himmelsrichtungen schwingen, drehen Sie Arme und Hände im Stand und im großen Bogen seitlich, sodass Sie einen großen Kreis beschreiben und Ihre Wirbelsäule twisten.

Aber auch unsere Fußgelenke sind viel zu wenig beansprucht. Vor allem das viele Laufen in Schuhen und auf geraden Flächen lässt sie malade werden. Füße brauchen Herausforderungen, das barfuß Laufen auf unebenen Böden wie Sand, Steinchen, Rasen. Dadurch werden die Fußmuskeln und vielen kleinen Gelenke stimuliert und bestimmungsgemäß beansprucht. Vergessen Sie nicht: Unsere Füße sind die Basis unserer Körperstruktur. Wenn bei ihnen etwas im Argen liegt, kann sich das durch den gesamten Körper fortsetzen. Darum sollten Sie Ihren Füßen auch mal ganz gezielt eine Gelenkmassage zukommen lassen, indem Sie sie kreisen lassen. Versuchen Sie mal, die Füße jeweils in eine Richtung eine Minute kreisen zu lassen. Das wird schnell anstrengend, aber nicht nur Ihre Füße, sondern auch die Beine freuen sich wahnsinnig darüber.

Übrigens: Wenn es in der Halswirbelsäule knackt, ist das kein Grund zur Sorge. „Das ist in der Regel keine Arthrose, sondern hat eher was mit den Bändern zu tun, die sich im oder am Gelenk befinden. Vielleicht stehen sie nicht richtig“, erklärt Prof. Dr. Ingo Froböse. „Das ist eine individuelle Besonderheit und nicht schlimm.“ Dennoch ist regelmäßiges vorsichtiges Dehnen der Halswirbelsäule sehr sinnvoll, weil auch sie oftmals einseitig belastet ist und ihre gesamter Bewegungsradius zu selten ausgeschöpft wird.

Bei knackenden Fingergelenken hingegen sollte man vorsichtig sein. Zwar macht das absichtliche Herbeiführen der Knackgeräusche den Fingern nicht wirklich etwas aus, aber „das ist ein mechanischer Reiz von außen, der eine unnötige Belastung für das Gelenk darstellt. Wer das regelmäßig tut, riskiert einen vorzeitigen Verschleiß und könnte eine Arthrose provozieren“, warnt der Experte.