Krebs an Niere, Prostata, Blase: Wie funktioniert die Roboter-OP?

Der Da-Vinci-Roboter unterstützt bei Operationen. Wie läuft das ab? Was kostet das? Ein Mediziner erklärt, wie das Operieren mit moderner Technik geht.

Präsentation beim Pressetermin im März: Auch in Greifswald kommt der Da-Vinci-OP-Roboter an der örtlichen Universitätsmedizin zum Einsatz.

Eine Krebsdiagnose ist immer ein Schock. In jedem Alter und unabhängig von den Heilungschancen. Zum Glück leben wir in einer Zeit und in einem Land, wo Krebs kein Todesurteil mehr sein muss. Es gibt hervorragende Therapien. Eine davon trägt den Namen Da Vinci und ist ein robotergestütztes Operationsverfahren.