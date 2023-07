Last-minute-Beachbody: Wie Sie jetzt noch schnell eine Strandfigur bekommen

Drei einfache Übungen trainieren den ganzen Körper. Eine Personal Trainerin sagt, was fit und schlank macht, worauf Sie unbedingt achten sollten.

Georges Barbier/Collection Grob/Gal Doc/Kharbbne Tapabor via imago

Wer schlank und definiert sein möchte, muss Sport treiben und auf die Ernährung achten. Georges Barbier/Collection Grob/Gal Doc/Kharbbne Tapabor via imago

Sommer, Sonne, Strandfigur. Oder auch nicht. Besonders in der warmen Jahreszeit stellen viele Menschen fest: Oje, mit diesen Polstern sehe ich im Bikini (beziehungsweise in der Badehose) nicht ganz so gut aus, wie ich es mir wünschen würde.