Eine heimtückische Krankheit, die die Lunge befällt und tödlich enden kann, kommt mit dem Duschwasser: die Legionellose, auch als Legionärskrankheit bekannt. Es ist in Deutschland die bedeutendste Krankheit, die über das Wasser übertragen werden kann. Auslöser sind Bakterien namens Legionellen.

Es handelt sich um ein Umweltbakterium, das generell im Wasser vorhanden ist. Es kommt aber hauptsächlich dort vor, wo erwärmtes Wasser Legionellen beste Bedingungen für die Vermehrung bietet. Sie vermehren sich vor allem in solchen Wasserleitungen, in denen Temperaturen von 25 bis 40 Grad herrschen. Zudem können Ablagerungen in Trinkwassererwärmungsanlagen, Biofilme in allen wasserführenden Systemen, ein für die Bakterien optimales Nährstoffangebot schaffen.

Das Trinken oder Essen von Gerichten, die mit legionellenbelastetem Wasser zubereitet worden sind, ist kein Problem, wohl aber das Einatmen von Aerosolen.

Diagnose durch Legionellenprüfung

Legionellenbefall kann jeden Haushalt treffen, der über eine Warmwasseranlage verfügt. Steht das Wasser zum Beispiel über längere Zeit in der Leitung, weil die Nutzer nicht anwesend sind, und die Wassertemperatur im bakterienfreundlichen Bereich unter 60 Grad Celsius liegt, können die bakteriellen Werte explosionsartig ansteigen. Immer wieder stellen Prüfer bei Untersuchungen von Trinkwasseranschlüssen Legionellenbefall fest.

Die Symptome der Legionärskrankheit

Werden mit Legionellen belastete Wassertröpfchen – zum Beispiel aus dem Wasserdampf beim Duschen - eingeatmet, kann die Legionärskrankheit ausbrechen – eine schwere Form der Lungenentzündung, die typischerweise Brust- und Kopfschmerzen, Husten, Schüttelfrost und hohem Fieber von mehr als 40 Grad einhergeht. Eine Behandlung erfolgt mit Antibiotika.

Unbehandelt kann die Legionärskrankheit lebensgefährlich verlaufen, vor allem bei älteren Menschen und solchen mit Vorerkrankungen. Je nach Bevölkerungsgruppen sterben fünf bis zehn Prozent der Erkrankten. Wegen ihrer Gefährlichkeit ist die Legionellose nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig und wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) überwacht.

Ursprung der Legionärskrankheit

Die Krankheit bekam ihren Namen Legionärskrankheit, weil sie erstmals 1976 nach einem Treffen der US-Kriegsveteranenvereinigung American Legion im Bellevue-Stratford-Hotel in Philadelphia wissenschaftlich beschrieben worden ist. Damals waren 181 ältere Leute lebensbedrohlich an einer Lungenentzündung erkrankt – alle Teilnehmer des Treffens oder Gäste des Hotels. Eine milder verlaufende Form wurde bereits 1968 beschrieben und nach dem im US-amerikanischen Ort des Ausbruchs Pontiac-Fieber genannt.

Die wichtigsten Legionellen-Quellen

Als Quellen der Ausbrüche wurden immer wieder registriert: Klimaanlagen, Duschen, Whirlpools, Springbrunnen, Warmwassersysteme, Kühltürme. Auch zerstäubtes Wasser aus Luftbefeuchtern oder Rasensprengern kann eine kritische Bakterienlast tragen, die ausreicht, die Krankheit auszulösen. Vermehren sich Legionellen in einer Trinkwasseranlage können sehr schnell viele Menschen erkranken. Das macht Legionellen so gefährlich.

Entwicklung der Legionellose-Zahlen

Laut RKI haben sich in den vergangenen Jahren die Legionellenfälle stetig erhöht. Sind 2015 noch 881 Erkrankungen gemeldet wurden, so waren es 2019 mit 1559 Fällen fast doppelt so viele. Die jüngsten vom Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales vorliegenden Informationen besagen, dass im Jahr 2018 in Berlin 124 Fälle von Legionärskrankheit registriert wurden.

2020 jedoch, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie, kam es zu einer Trendwende: Insgesamt wurden bundesweit 1281 Fälle registriert. Das entspricht einem Rückgang um 17 Prozent. Ursächlich könnte sein, dass weniger Fernreisen angetreten wurden und die Menschen stattdessen zu Hause geblieben sind. In vielen ausländischen Hotels wird das Trinkwassersystem nicht regelmäßig auf Legionellen überprüft, so wie es in Deutschland der Fall ist. Deshalb kann es im Ausland eher zu einer Legionellen-Infektion kommen.

Nach Angaben des RKI treten hierzulande knapp 75 Prozent aller Erkrankungen im häuslichen Umfeld auf, 20 Prozent betreffen Reisende. Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen sind nur zu fünf Prozent Quell von Infektionen. Von Mensch zu Mensch ist die Legionärskrankheit nicht übertragbar.

Wichtigste Gegenmaßnahme

Umso wichtiger ist Wachsamkeit im eigenen Haushalt. Zur Vorbeugung werden folgende Maßnahmen ergriffen: Da Legionellen in der Regel nicht überleben, wenn die Temperatur dauerhaft über 60 Grad Celsius oder kurzfristig über 70 Grad Celsius liegt, kann die Gefahr durch Hochfahren der Wassertemperatur in der Warmwasseranlage stark vermindert werden. Wichtig ist ebenso, einen regelmäßigen Wasserablauf zu sichern, damit das Wasser nicht zu lange im Hahn steht.

Für öffentliche Gebäude besteht eine Pflicht zur jährlichen Untersuchung des Wassers. Die Trinkwasserverordnung des Bundes sieht eine jährliche hygienische und mikrobiologische Legionellen-Prüfung der Warmwasserversorgung für öffentliche und gewerbliche Betreiber wie beispielsweise Kitas, Schulen, Krankenhäuser, Fitnessstudios und Schwimmbäder vor. Diese Prüfung deckt Risiken frühzeitig auf und ermöglicht das frühzeitige Einleiten von Gegenmaßnahmen.

Wie werden Wasseranschlüsse untersucht?

Laut Trinkwasserverordnung ist ein Unternehmer beziehungsweise Inhaber einer Wasserversorgungsanlage, in der sich eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung befindet, gesetzlich verpflichtet, das Wasser mindestens alle drei Jahre von einem zugelassenen Labor auf Legionellen untersuchen zu lassen. Das gilt, sofern das Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit, also zum Beispiel Vermietung, abgegeben wird. In der Regel veranlassen die Hausverwaltungen die regelmäßige Kontrolle. Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern sind nur betroffen, wenn sie gewerblich Duschen oder Trinkwasser anbieten.

Was passiert bei Legionellenbefall?

Die Proben, die für die Legionellenprüfung entnommen wurden, werden in ein qualifiziertes Labor eingeschickt. Dort werden sie sorgfältig auf Legionellenbefall überprüft. Wird der Messwert von 100 Legionellen pro 100 Milliliter Trinkwasser überschritten, muss das unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt angezeigt werden. Betroffene Leitungen müssen umgehend von einer Fachfirma gespült, desinfiziert und nachkontrolliert werden. Bei schweren Belastungen können Zwangsmaßnahmen wie die Sperrung des Wasseranschlusses verhängt werden.

Was die Legionellenprüfung kostet

Je nach Art des Gebäudes und der Zahl der erforderlichen Probenentnahmen liegen die Kosten für eine Legionellenprüfung unterschiedlich hoch. Im Mittel belaufen sich die Kosten aber auf rund 200 Euro pro Untersuchung. Die Kosten für den normalen Test können als Betriebskosten auf den Mieter umgelegt werden. Wird allerdings ein Befall festgestellt, handelt es sich um einen Mangel an der Mietsache. Kosten für dessen Behebung sind nicht umlagefähig.

Fachliche Beratung: Berliner Wasserbetriebe