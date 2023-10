Wenn Eltern sich trennen, ist das mehr als nur das Auseinandergehen zweier ehemals Liebender. Es bedeutet auch das Ende einer Familie, so wie die Kinder sie bislang kannten. Es teilt ihre Welt in ein Vorher und ein Nachher.



Für die meisten Erwachsenen ist eine Trennung nicht schön, für Kinder jedoch fühlt sie sich häufig wie ein Albtraum an. Deshalb sollten Eltern vor, während und nach der Trennung vor allem ihre Kinder im Blick haben und ihr Handeln an deren Wohlergehen ausrichten. Nur: Wie geht das richtig?