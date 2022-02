Die Zahl der Jugendlichen mit einer Essstörung ist in der Pandemie drastisch gestiegen. Und obwohl man weiß, dass die Ursachen für eine Essstörung vielschichtig sind, ist klar, dass die Corona-Einschränkungen die Erkrankung befördert, wenn nicht gar in einzelnen Fällen ausgelöst haben. Viele Eltern sind verzweifelt, weil sie sich fragen, was sie falsch gemacht haben und wo sie nun Hilfe für ihr an Bulimie oder Magersucht leidendes Kind bekommen. Sie sind mürbe vom Warten auf einen Therapieplatz, erschöpft vom Streit mit dem Kind ums Essen.

In der Berliner Zeitung erklärt Therapeut Dr. Christian Lüdke, wie Eltern ihr Kind ganz konkret unterstützen können, wo sie Hilfe finden, wie schnell man einen Anspruch auf einen Therapieplatz hat und wie genau eine Behandlung aussehen sollte.

Wie kann ich meinem Kind helfen?

Bestehen Sie darauf, dass Ihr Kind an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnimmt. Bitten Sie Ihr Kind, sich wenigstens dazu zu setzen. Zwingen Sie es jedoch nicht, etwas zu essen. Denn das Letzte, was Ihr Kind nun braucht, sind Machtkämpfe. „Die Regel sollte sein: Wir sitzen zu den Mahlzeiten als Familie gemeinsam am Tisch, alles weitere ist eine persönliche Entscheidung“, rät Dr. Christian Lüdke. „So spürt Ihr Kind, dass Sie es ernst nehmen, dass Sie es sehen, aber nicht über seinen Körper bestimmen und ihn kontrollieren wollen.“ Achten Sie auch darauf, dass Ihr Kind ausreichend trinkt. Täglich mindestens 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht sollten es sein. Das Austrocknen ist eine große Gefahr.

Auch wenn es zum Streit führt: Wiegen Sie Ihr Kind regelmäßig, um sein Gewicht zu kontrollieren. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Kilogramm. „Achten Sie dabei darauf, dass das Wiegen immer zum gleichen Zeitpunkt stattfindet. Verweigert Ihr Kind sich partout, sollten Sie nicht mit Sanktionen drohen, sondern einfach sagen, dass Sie das dann eben beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin machen werden“, empfiehlt der Experte. Scheuen Sie sich nicht, den Arzt oder die Ärztin frühzeitig einzubinden. Es ist keine Schande, wenn Ihr Kind eine Essstörung hat!

Im Internet finden Sie viele weiterführende Informationen, Angebote und Broschüren, die Ihnen und Ihrem Kind helfen können. Eine gute Anlaufstelle ist beispielsweise das Bundesgesundheitsministerium. Zudem gibt es Applikationen für Smartphones oder Rechner, sowohl für Betroffene, als auch deren Angehörige. „Apps können als Unterstützung der Therapie und der Nachsorge sinnvoll sein, aber keine Therapie ersetzen. Betroffene können damit zum Beispiel diskret Essprotokolle ausfüllen, ihr Essverhalten, Hunger und Sättigung sowie ihre Gedanken und Gefühle festhalten. Oft enthalten Apps auch Tipps für stressreiche Momente“, schreibt die BzgA. „Angeboten werden solche Apps von Kliniken, Therapeuten, gemeinnützigen Institutionen oder Menschen, die selbst von einer Essstörung betroffen sind oder waren. Mitunter werden Apps auch von Universitäten entwickelt und in wissenschaftlichen Studien erprobt. Für die Teilnahme ist in der Regel eine Anmeldung erforderlich.“

Auch Kindertherapeut Dr. Christian Lüdke findet den Einsatz sinnvoll: „Apps sind unterstützende Elemente, durch die Veränderungsprozesse sichtbar werden. Vor allem sind solche Anwendungen eine erste Hilfe, solange man auf einen Therapiebeginn wartet oder natürlich auch, um die Tage zwischen den Sitzungen aktiv zu begleiten.“

Wo finde ich Hilfe?

Es gibt Beratungsstellen vor Ort, online und telefonisch. Über jede dieser drei Möglichkeiten und entsprechende Erreichbarkeiten können Sie sich bei der BzgA informieren. Es gibt auf der Website unter anderem eine Beratungsstellensuche, bei der man seine Postleitzahl und einen Umkreis eingeben kann. Auch bei der „Nummer gegen Kummer“ finden sowohl Betroffene, als auch Angehörige Unterstützung. Telefon- und Onlineangebote können häufig auch anonym genutzt werden.

„Am wichtigsten ist es jedoch, zeitnah einen Therapieplatz zu finden“, sagt Kindertherapeut Dr. Christian Lüdke. Das Bundessozialgericht (BSG, Az.: 6 RKa 15/97) hat bereits 1997 festgestellt, dass man binnen sechs Wochen Anspruch auf einen qualifizierten Behandlungsplatz hat. Und auch wenn die Realität anders aussieht – Wartezeiten von bis zu sechs Monaten sind keine Seltenheit –, rät der Experte dazu, sich nicht entmutigen zu lassen: „Drängen Sie darauf, binnen dieser Frist einen Platz für Ihr Kind zu bekommen.“ Meistens sei es so, dass man kurzfristig einen Sprechstundentermin bekäme, dann jedoch bis zum Beginn der Richtlinientherapie (zum Beispiel: Verhaltenstherapie) monatelang warten müsse.

Tipp: Rufen Sie bei Ihrer Krankenkasse an und bitten Sie um Unterstützung und um Vermittlung einer Therapie. In der Regel wird man Ihnen eine Liste von zugelassenen Expertinnen und Experten geben, die Sie durchtelefonieren müssen. Sie finden solch eine Liste aber auch auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin.

Notieren Sie sich bei jedem Anruf, wann und mit wem Sie gesprochen haben, und zudem, was die Aussage in Bezug auf den Therapiebeginn war. Wenn bei allen Telefonaten herauskommt, dass Sie monatelang warten müssen, kann das als unzumutbar gemäß dem BSG-Vergleich gelten. „In solch einem Fall sollten Sie mit Ihrer Krankenkasse über ein Kostenerstattungsverfahren sprechen“, rät Dr. Christian Lüdke. „Erklären Sie Ihre Bemühungen und zitieren Sie aus Ihrer Telefonliste. Sagen Sie, dass Sie jetzt dringend einen Therapieplatz brauchen. Die Kasse hat dann die Möglichkeit, Ihnen zu gestatten, einen Therapeuten oder eine Therapeutin mit Approbation zu kontaktieren, die nur Privatzahlende behandeln, weil sie keinen kassenärztlichen Versorgungsauftrag haben. Dort kriegt man normalerweise recht zügig einen Termin.“

Wie läuft eine Therapie ab?

In Deutschland gibt es drei verschiedene anerkannte Richtlinienverfahren: die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Therapie und die analytische Therapie. Für eine Essstörung ist die Verhaltenstherapie am besten geeignet. Hierbei lernen Betroffene ihre Muster kennen und erfahren, wie sie Veränderungen erreichen. Bei einer tiefenpsychologisch fundierten Therapie guckt man sich eher die tieferliegenden Ursachen der Erkrankung an. Abzuraten wäre von einer analytischen Therapie, weil es hier fast ausschließlich um die Vergangenheit und möglicherweise unerkannte Auslöser geht – aber gerade im Bezug auf eine Essstörung sollte man nach vorne blicken und schauen, dass man die Probleme in den Griff bekommt.

Pro Quartal schafft ein niedergelassener Therapeut beziehungsweise eine niedergelassene Therapeutin es, 32 bis 34 Menschen zu behandeln. Der Bedarf ist flächendeckend größer.

Die Krankenkassen bewilligen zunächst fünf probatorische Sitzungen zur sogenannten Sachverhaltsaufklärung. „Das dient dem Kennenlernen und der Diagnosestellung“, so der Kindertherapeut. „Sodann schickt man als Behandler einen Kurzbericht an die Kasse, in der die zu therapierende Problematik und der Behandlungsplan dargelegt wird. Als Patientin oder Patient hat man da nichts weiter zu tun, das machen wir als Therapeuten.“ In dem Kurzbericht wird auch die Therapiedauer beantragt. Ziel ist es, die Symptome derart in den Griff zu kriegen, dass sie in den Hintergrund treten und das Leben nicht mehr beherrschen. Im besten Fall verschwinden sie ganz. All das ist ein fest vorgeschriebenes Prozedere. Wichtig: Sie sollten einander sympathisch sein, beziehungsweise Ihr Kind sollte den Therapeuten oder die Therapeutin wirklich nett finden.

Eine Kurzzeittherapie dauert 25 Stunden und dauert maximal ein halbes Jahr. Eine Langzeittherapie umfasst 44 Stunden und erstreckt sich über höchstens ein Jahr. Eine Kurzzeittherapie kann auch verlängert werden; zudem gibt es die Möglichkeit, nach dem Ende der Therapie einzelne Sitzungen zu beantragen, um den Behandlungserfolg zu stabilisieren. „Sie sollten aber bereits nach zehn Stunden eine Veränderung feststellen, das kann eine deutliche Verbesserung sein oder eine Erstverschlechterung, was normal und gut ist, weil man offenbar den wunden Punkt erwischt hat“, sagt Dr. Christian Lüdke. „Sollten Sie keinerlei Änderung beobachten, keinerlei echte Hilfe erleben, dann ist der Therapeut oder die Therapeutin beziehungsweise die Behandlungsmethode oder gar die Diagnose nicht die richtige und Sie sollten wechseln. Aber seien Sie versichert: Es liegt nicht an Ihnen oder an Ihrem Kind!“

Sollte es also in der Therapie nicht so klappen wie gewünscht, können Sie sich an die Kassenärztliche Vereinigung Ihres Bundeslandes wenden und um Klärung und Unterstützung bitten.

Eine gutes Qualitätsmerkmal einer Therapie ist die Transparenz: Wird Ihnen erklärt, wie lange die Therapie dauern wird und was das konkrete Ziel ist? Wissen Sie, in welchen Schritten vorgegangen wird? Fühlen Sie als Eltern sich gut eingebunden und informiert? Hat Ihr Kind das Gefühl, ernst genommen zu werden? „Eine Therapie ist ein Handwerk, das gewisse Vorgehensweisen beinhaltet“, erklärt Kindertherapeut Lüdke. „Dazu gehört im Fall einer juvenilen Essstörung auch das Einbinden der Eltern, die man quasi zu Co-Therapeuten macht.“ Sie als Eltern sollten zumindest zu Beginn regelmäßig bei den Sitzungen dabei sein, je nach Diagnose und Behandlungsplanung.

Außerdem sollte Ihnen der Behandlungsplan dargelegt werden: Man sollte Ihnen klar benennen, was Ihr Kind hat. Danach sollte das Vorgehen erklärt werden. Meistens beginnt man damit, das Kind zu stabilisieren. Tolle Erlebnisse schaffen, Selbstbewusstsein stärken, Ressourcen aufbauen. Erst danach wird die eigentliche Thematik, die Essstörung also, bearbeitet. Leitende Fragen können sein: Welche Rolle hast du in der Familie? Wie fühlst du dich dabei? Wo gibt es Probleme? Wie werden diese gelöst? Wie sind die Beziehungen zueinander innerhalb der Familie? Schließlich bekommt Ihr Kind Entspannungstechniken beigebracht, die es durch Stresssituationen bringen sollen. „All das muss transparent und somit überprüfbar sein“, weiß Dr. Christian Lüdke. „Des Weiteren muss Ihnen als Eltern jederzeit klar sein, was Ihre Aufgabe ist, was Sie tun können. Das sollte Ihnen in der Therapie erklärt werden, denn Sie leisten (familien-)systemstabilisierende Arbeit. Ohne Sie und Ihr Zutun wird die Therapie sehr wahrscheinlich nicht erfolgreich sein.“

Darum gilt: Scheuen Sie sich niemals, den Therapeuten oder die Therapeutin anzusprechen und nachzufragen. Ganz besonders dann, wenn Sie etwas nicht verstanden haben, sollten Sie nachhaken. Fragen Sie auch Ihr Kind, wie es sich in der Therapie fühlt.