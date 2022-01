Letztens an der Kasse im Pankower Supermarkt. Die Kassiererin trägt ihre Maske am Kinn und plaudert fröhlich vor sich hin. Die Kollegin von der Nachbarskasse ruft: „Ey, setz ma Deine Maske richtig auf!“ – „Warum?“ – „Das Ordnungsamt ist da.“ Kein Witz, tatsächlich so passiert.