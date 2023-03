Hyperhidrose behandeln: Was hilft wirklich bei starkem Schwitzen?

Wer beim Sport ins Schwitzen kommt, sieht sich in seinen Bemühungen bestätigt: Denn wer schwitzt, ackert richtig hart, macht also was richtig. Und die Muskeln freuen sich! In fast allen anderen Lebenssituationen – vielleicht abgesehen vom Hochsommer, dem Saunabesuch und wildem Sex – ist das Schwitzen verpönt.

Wir benutzen Deos, um das Schwitzen zu überdecken oder zu unterdrücken. Niemand mag Schweißflecken an der Kleidung, Schweißperlen im Gesicht oder einen feuchten Händedruck. Tatsache ist aber: Wir alle schwitzen. Einige von uns allerdings mehr als andere. Und das kann das Leben manchmal ziemlich schwer machen.

Hyperhidrose lautet der Fachbegriff für übermäßiges Schwitzen. Nach Angaben der Uni Freiburg leiden etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung darunter. Fachleute unterscheiden zwischen einer lokalisierten Hyperhidrose – also einem stellenweise vermehrten Schwitzen, beispielsweise unter den Achseln – und der generalisierten Hyperhidrose, wo man sozusagen am ganzen Körper schwitzt.

Wieso schwitzt man zu viel?

Eigentlich haben wir am ganzen Körper Schweißdrüsen. Bei einigen Menschen sind diese aktiver als bei anderen. Warum das so ist, ist noch nicht abschließend geklärt. So können etwa Hände und Füße stärker schwitzen, was vor allem daran liegt, dass hier besonders viele Schweißdrüsen sind, ebenso unter den Achseln.

„Im Prinzip ist das Schwitzen eine Reaktion unseres Körpers, um sich zu kühlen und so eine Überhitzung zu vermeiden, etwa bei hoher Umgebungstemperatur oder großer Anstrengung“, sagt Dr. Christian Greis, Hautarzt bei der Dermatologie-Plattform derma2go.

Übrigens: Frischer Schweiß riecht nicht. Die Geruchsbildung kommt erst zustande, weil Bakterien sich in dem feuchtwarmen Milieu vermehren und den Schweiß, Hautschüppchen sowie Talg zersetzen. Dabei werden Fettsäuren in Buttersäure umgewandelt – und diese riecht für uns unangenehm.

Wann sollte man wegen zu starkem Schwitzen zum Arzt?

Das Empfinden, wann das Schwitzen zu viel ist, variiert. „Jeder Mensch hat eine individuelle Wahrnehmung, ob er zu viel schwitzt beziehungsweise wie sehr er sich dadurch gestört fühlt“, sagt Dr. Christian Greis. „Wenn dem so ist, also wenn Sie das Schwitzen im Alltag beeinträchtigt, ist es ratsam, gegenzusteuern und sich beraten zu lassen.“

Es kann sein, dass Sie mehrmals täglich die Kleidung wechseln müssen, obwohl Sie sich körperlich nicht stark angestrengt haben. Ebenso ist es möglich, dass Sie kaum mehr einen Stift halten können, weil die Hände schweißnass sind. Das können Gründe sein, einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen.

„Eine objektive Grenze, wann ein Mensch zu viel schwitzt, lässt sich nicht ganz klar ziehen“, erklärt Dr. Christian Greis. „Maßstab ist aber zunächst das subjektive Empfinden eines oder einer Betroffenen. Das Problem ist jedoch, dass das Thema schambehaftet ist und viele Menschen sich kaum trauen, wegen des Schwitzens in eine Praxis zu gehen.“

Hier sind Online-Praxen wie beispielsweise derma2go, dermanostic oder Onlinedoctor gute Anlaufstellen, denn eine Diagnose können Hautärzte und Hautärztinnen auch mittels Fragebogen oder Videosprechstunde stellen. Normalerweise sind die Wartezeiten sehr kurz, und oftmals kann Betroffenen auch direkt ein Rezept ausgestellt oder gar das Medikament nach Hause geschickt werden.

Es gibt aber auch den sogenannten Minor-Test, bei dem häufig schwitzende Körperstellen im Trockenzustand mit einem Stärke-Jod-Gemisch markiert werden. Beim Schwitzen verfärbt sich das Pulver und es wird deutlich sichtbar, wo geschwitzt wird. Für den Ganzkörpereinsatz ist der Test nicht geeignet, wohl aber, um Therapieverläufe zu dokumentieren.

Was kann ich tun, damit ich weniger schwitze?

„Die Therapie der Hyperhidrose ist sehr komplex und erfolgt in der Regel stufenweise“, sagt Dr. Christian Greis. „Man fängt mit einfachen Mitteln an, die es auch in Drogerien, Supermärkten und Apotheken zu kaufen gibt, also Deos, Lösungen und Cremes auf Basis von Aluminiumsalzen. Diese sind zwar etwas in Verruf geraten, aber noch immer das Mittel der Wahl, um das Schwitzen einzudämmen.“

Bei einer lokalen Hyperhidrose kann man sich in der Apotheke ein Gerät für die sogenannte Wasser-Iontophorese kaufen. Diese kosten um die 400 Euro und werden nicht automatisch von der Krankenkasse erstattet. Besprechen Sie das mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin beziehungsweise fragen Sie bei der Kasse nach, ob Sie das Gerät bezahlt oder wenigstens anteilig übernimmt.

Die Wasser-Iontophorese „eignet sich vor allem für die Hände und Füße, die in ein Wasserbad gehalten werden. Dann wird leichter Strom hindurchgeleitet. Die Reize lindern das Symptom, also das Schwitzen“, erklärt Dr. Christian Greis. „Einigen Patientinnen und Patienten hilft das wirklich gut.“ Für die Achseln gibt es spezielle wassergetränkte Pads, durch die die elektrischen Impulse geleitet werden.

Bringt das nichts, kann man über Botox nachdenken, wie der Hautarzt erklärt: „Das Nervengift lähmt jene Nerven, die für die Schweißdrüsen verantwortlich sind. Das Botox wirkt für ein paar Monate und dann muss die Prozedur wiederholt werden.“ Da Botox sehr teuer ist und das Setzen der Injektionen zum Teil auch schmerzhaft, eignet sich Botox lediglich für einzelne Hautareale, nicht jedoch für die generalisierte Hyperhidrose, also das Schwitzen am ganzen Körper.

Besonders gut eignet sich Botox für die Achseln, wie der derma2go-Experte sagt: „Da wird ein Raster auf die Haut gemalt und in jeden Quadratzentimeter eine geringe Menge Botox injiziert. Das sind dann pro Achsel ungefähr 20 bis 40 Stiche. Vorher wird aber eine betäubende Creme aufgetragen.“

Der nächste Schritt, so Greis, wäre dann der operative Eingriff, „bei dem Nerven gekappt oder Schweißdrüsen entfernt werden“. Beide Eingriffe eignen sich nur für die lokalisierte Hyperhidrose. Bei sehr hohem Leidensdruck können die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden, standardmäßig ist dies jedoch nicht vorgesehen. Durchgeführt werden diese Eingriffe von Thoraxchirurgen.

Wenn Sie am ganzen Körper unter starkem Schwitzen leiden, ist es ratsam, „von innen zu behandeln“, wie der Mediziner sagt. „Man kann sich bestimmte Medikamente verschreiben lassen. Allerdings ist es wichtig, vorab eine exakte Ursachenforschung zu betreiben, denn es kann gut möglich sein, dass dem Schwitzen eine konkrete Ursache zugrunde liegt.“

So können zum Beispiel hormonelle bzw. Stoffwechselerkrankungen (Diabetes, Schilddrüsenprobleme) ursächlich für die Schweißausbrüche sein, aber auch Tumore „äußern sich mitunter durch vermehrten Nachtschweiß“, so Greis. „Das muss abgeklärt werden.“

Deos mit Aluminiumsalzen (Antitranspirant) eignen sich nicht zur Anwendung am ganzen Körper. Sie können sich aber entsprechende Cremes verordnen lassen, die Sie dort auftragen, wo Sie besonders stark schwitzen.

Alternative zum Alu-Deo: Neuer Wirkstoff hilft gegen Schweiß

Seit August 2022 gibt es eine neuartige Creme mit dem Wirkstoff Glycopyrroniumbromid. Dieser „bremst die Übertragung von Nervenimpulsen an die Schweißdrüsen und ist praktisch eine ‚Tablette zum Auftragen‘“, steht auf der Website des Deutschen Hyperhidrose-Zentrums (DHHZ).

Das Produkt ist verschreibungspflichtig, darf nur unter den Achseln angewendet werden und wird von den Krankenkassen übernommen. Sie müssen jedoch immer einen Eigenteil zuzahlen (etwa sechs bis sieben Euro), sofern Sie nicht zuzahlungsbefreit sind. Mit Privatrezept werden für einen 50-Gramm-Hubspender knapp 70 Euro fällig.

„Das Medikament unterstützt vor allem Patientinnen und Patienten mit einer lokalen Form der Hyperhidrose“, stellt Greis klar. „Der Wirkmechanismus funktioniert zuverlässig schweißreduzierend.“ Nebenwirkungen können unter anderem Rötungen in den Achselhöhlen sein.

Die Creme werde zunächst einmal täglich aufgetragen, schreibt die Stiftung Warentest in einem aktuellen Artikel. Später könne auch zweimal pro Woche genügen. Die Wirkung wurde in einer Zulassungsstudie mit 171 Betroffenen getestet: „In der mit Glycopyrronium behandelten Gruppe verringerte sich die Schweiß­menge nach vier Wochen bei rund 58 Prozent der Probanden um mindestens die Hälfte. In der Gruppe mit wirk­stoff­freier Creme war das nur bei rund 35 Prozent der Probanden so“, schreiben die Tester weiter.

Sollte ich mehr oder weniger trinken, wenn ich viel schwitze?

Natürlich sollte man immer darauf achten, ausreichend zu trinken. Durst ist hierbei selbstredend der deutlichste Anzeiger, dass man mehr trinken sollte. „Unser Feuchtigkeitshaushalt wird jedoch primär über die Niere reguliert“, so Hautarzt Dr. Christian Greis. „Schwitzen ist Temperaturregulation, nicht Wassermanagement. Das heißt also, dass man nicht mehr schwitzt, weil man zu viel getrunken hat.“

Umgekehrt jedoch sollte man, wenn man sehr viel schwitzt, besonders darauf achten, dass man genügend trinkt. Denn die Flüssigkeit geht ja, ähnlich wie bei einem Saunabesuch, verloren.