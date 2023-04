Sollte man als Autofahrer Kinder über die Straße winken?

Sicher kennen Sie das aus Ihrem Alltag – entweder als Elternteil, das mit seinem Kind zu Fuß unterwegs ist, oder aber als Autofahrer: Das Winken, damit jemand die Straße überqueren kann, weil weit und breit keine Ampel und kein Zebrastreifen zu sehen ist.

Vor allem Kinder, die mehr oder weniger unschlüssig an der Kante eines Gehweges warten, um endlich über die Straßen zu können, werden gern von Autofahrenden per Handzeichen dazu aufgefordert, loszulaufen. Man stoppt das Auto, macht vielleicht Lichthupe, sucht den Blickkontakt – und winkt.

Rein rechtlich ist das nicht verboten. In der Straßenverkehrsordnung gibt es keinen Passus, der das Herüberwinken von anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern untersagt. Richtig ist es deshalb noch lange nicht, wie Claudia Löffler vom ADAC Berlin-Brandenburg erklärt: „Die Praxis, Kinder durch Winken über die Straße zu lassen, ist zwar eine nett gemeinte Geste, tatsächlich aber kann das Anhalten Kinder in Gefahr bringen.“

Warum sollte man Kinder nicht einfach über die Straße winken?

Kinder über die Straße zu winken, kann vor allem deshalb gefährlich sein, weil niemand abschätzen kann, wie die anderen Autofahrenden hinter einem oder auf der Gegenspur auf das Anhalten reagieren. „Es könnte sein, dass das Auto hinter Ihnen zum Überholen ansetzt und dabei das über die Straße gehende Kind erfasst, das gerade an ihrem Auto vorbei ist“, warnt die ADAC-Sprecherin. „Der Fahrer oder die Fahrerin kann ja nicht sehen, warum sie angehalten haben und möchte nur zügig weiter.“

Zudem können Sie auch nicht wissen, wie der Gegenverkehr reagiert. Halten die entgegenkommenden Autos auch an? Das ist ein unnötiges Risiko. „Deshalb sollte man auf keinen Fall jemanden, und schon gar kein Kind, das ohnehin leichter übersehen werden kann, über die Straße winken“, so Löffler.

Kinder können die Geschwindigkeit von Autos oftmals nicht richtig abschätzen. Wie weit ist das Auto weg? Wie schnell nähert es sich? „Hinzu kommt, dass die meisten Kinder auch nicht wirklich erkennen, ob die Person hinter der Windschutzscheibe gewunken hat oder nicht“, sagt die ADAC-Pressesprecherin.

Es könnte sein, dass das Kind aufgrund entsprechender Vorerfahrungen denkt, ein langsam fahrendes Auto wäre gleichbedeutend mit „der lässt mich rüber“ – und einfach loslaufen. Das kann schlimm enden. Falls Sie also auf einer ruhigen Seitenstraße fahren und kein anderes Auto das wartende Kind gefährden könnte – halten Sie dennoch nicht an. Das Kind könnte diese Erfahrung abspeichern und künftig durch Missinterpretation in brenzlige Situationen geraten.

Wie bereite ich mein Kind auf den Straßenverkehr vor?

Der ADAC rät, Kinder möglichst frühzeitig – schon im Kindergartenalter – auf die Teilnahme am Straßenverkehr vorzubereiten. „Gehen Sie mit Ihrem Kind viel zu Fuß und üben Sie das Überqueren von Straßen“, empfiehlt Sprecherin Claudia Löffler. „Sagen Sie Ihrem Kind, dass es anhaltende Autos weiter winken und lieber an Ampeln oder Zebrastreifen die Straßenseiten wechseln soll – auch, wenn das einen Umweg bedeutet.“

Überhaupt ist es sinnvoll, laut zu erklären, was und warum man etwas im Verkehr tut und wo Gefahren lauern. Das Kind weiß all das nicht. Und es muss verstehen, um die Straßenverkehrsregeln umsetzen zu können. Das heißt konkret, dass Sie genau benennen, was Sie tun. Etwa so: „Schau, die Ampel ist grün für uns. Die Autos sind alle stehen geblieben, wir können gehen. Komm, nicht trödeln.“

Wichtig ist es zudem, mit dem Kind das Gucken zu üben. Links, rechts, links. Alles frei? Dann darf man schnell über die Straße, sofern es eine ruhige Nebenstraße ist. Ansonsten gilt: Unbedingt die Ampel oder den Zebrastreifen nutzen. Und auch hier ist es wichtig, dass Kinder lernen, lieber einen Blick mehr auf den Verkehr zu werfen. Nicht jedes Auto stoppt am Zebrastreifen, auch wenn es Pflicht ist.

„Nehmen Sie bitte auch einen Umweg in Kauf, falls Ampel oder Zebrastreifen weiter weg liegen. Es ist definitiv der sicherere Weg, und außerdem sind Sie Ihrem Kind dann ein gutes Vorbild“, so die Expertin. Auch wenn es eine Fußgängerinsel oder eine Furt zwischen den Fahrbahnen gibt: Nutzen Sie diese, anstatt einfach so die gesamte Breite der Straße auf einmal zu überqueren.

ADAC-Sprecherin Claudia Löffler: „Tauschen Sie doch mal die Rollen“

Tipp: „Um herauszufinden, was Ihr Kind schon verstanden hat und ob es sich sicher im Straßenverkehr bewegen kann, tauschen Sie doch mal die Rollen“, empfiehlt Löffler. „Sie sind das Kind und lassen sich an die Hand nehmen. Ihr Kind hat sozusagen die Verantwortung und erklärt Ihnen, worauf Sie achten sollen, welcher Weg der richtige ist und wo es gefährlich ist. Natürlich achten letztlich Sie als Mutter oder Vater darauf, dass es zu keinen gefährlichen Situationen kommt.“

Außerdem können Sie Ihr Kind auch durch andere kleine Aufgaben spielerisch fit für den Straßenverkehr machen und zum Beispiel fragen: Wie schnell ist das Auto? Ist es weit genug weg, um über die Straße zu kommen? Denn Kinder können die Geschwindigkeit von Autos oftmals nicht richtig abschätzen.

So bekommen Sie nicht nur einen Eindruck davon, was Ihr Kind verstanden hat. Sondern Sie ermöglichen Ihrem Kind wichtige Erfahrungen. „Ohne eigene Erfahrungen im Straßenverkehr können Kinder keine sicheren Verkehrsteilnehmer werden“, sagt die ADAC-Expertin. „Das wichtigste ist daher, immer wieder zu üben, unterschiedliche Situationen zu erleben und damit Erfahrungen zu sammeln. Darüber hinaus sind Kinder richtig stolz, wenn sie wieder etwas alleine können. Das stärkt dann auch das Selbstbewusstsein.“

Denken Sie immer daran, dass Sie als Eltern Vorbilder für Ihr Kind sind. Gehen Sie also nicht bei Rot über die Straße, weil gerade kein Auto kommt. Steigen Sie vom Fahrrad ab, wenn Sie eine Straße oder den Zebrastreifen überqueren.

Übrigens: Bis einschließlich sieben Jahren müssen Kinder mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig oder einem extra abgetrennten Radweg fahren. Ein Erwachsener darf sie dort begleiten. Es ist laut Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt, dass Kinder unter acht Jahren auf der Straße beziehungsweise auf einem Radweg fahren, der direkt auf der Autofahrbahn verläuft.