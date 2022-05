Viele Kleinkindeltern kennen das: Sobald es abends ins Bett geht, fürchtet das Kind sich plötzlich vor einem Gespenst im Schrank, Monstern unterm Bett oder bösen Augen am Fenster. Ungewöhnlich ist das nicht, aber anstrengend, denn es ist schwer, sein Kind davon zu überzeugen, dass es nichts zu befürchten hat. Dabei gibt es ein paar einfache Regeln, wie man als Eltern helfen kann.

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass kleine Kinder ihre Gefühle nur selten in richtige Worte kleiden können. Ihr Verstand und ihr Reflektionsvermögen wachsen und entwickeln sich erst noch, weshalb die Zuordnung von Reiz und Empfindung oftmals schwerfällt. Und mitunter verschwimmen die Grenzen der Emotionen: Was ist Angst, was Enttäuschung? Je mehr Sie Ihr Kind jetzt dabei unterstützen, umso besser wird es in seiner weiteren Entwicklung für Herausforderungen – etwa Streitigkeiten mit Freunden – gewappnet sein.

Die Welt der Kinder ist voller erster Male, voller Staunen und Entdecken, jeden Tag, immer wieder. In der Kita müssen permanent Kompromisse gefunden werden, man muss sich integrieren. Kognitiv ist das anstrengend, weil im Hirn ständig neue Verknüpfungen entstehen. So viel Lernen würde auch uns Großen zu schaffen machen – als Erwachsene jedoch können wir auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen. In unserem Hirn haben sich über die Jahrzehnte quasi Trampelpfade gebildet, was uns Dinge automatisch tun lässt, ohne dass wir unseren Kopf aktiv anstrengen müssten.

Was wir aber mit den Kindern gemein haben: Erlebtes muss verarbeitet werden. Und das geschieht hauptsächlich, wenn wir zur Ruhe kommen, abends beziehungsweise nachts. „Das kann zu Alpträumen führen oder eben zu abendlichen Ängsten“, weiß Kindertherapeut Dr. Christian Lüdke.

Verstehen: So entstehen kindliche Ängste

Für Kindergartenkinder sind oft schon kleine Ereignisse mit einem sehr großen Gefühl verbunden. Der Streit um eine Sandkastenschaufel, das Teilen vom letzten Stück Kuchen, das nicht mehr auffindbare Lieblingsspielzeug – alles, was uns verhältnismäßig banal vorkommt, ist vor allem für kleine Kinder eine Katastrophe. Das liegt daran, dass für sie auch Gegenstände belebt sind, sie diese heiß und innig lieben, so, als wären sie ein Familienmitglied. Darum fließen auch so schnell Tränen. „Kinder sind zu 100 Prozent Gefühl. Sie empfinden etwas und das ist in dem Moment dann alles, was sie haben“, erklärt der Kindertherapeut.

Hinzu kommt, dass Kinder ab etwa einem Alter von zweieinhalb Jahren ein Unrechtsbewusstsein entwickeln und beispielsweise feststellen, dass sie bewusst schwindeln können, dass sie nicht immer nur lieb und gut sind, sondern auch extreme Wut empfinden können, die eine Auswirkung auf ihr Gegenüber hat. „Die Kinder merken, dass sie sozusagen auch ‚böse‘ Anteile in sich haben, und das ist extrem verunsichernd. Sie können das noch nicht in sich vereinen, dass man eben manchmal freudig ist und im nächsten Augenblick stinkewütend. Sie wissen nicht, dass das natürlicherweise zu uns Menschen dazugehört“, so Lüdke. „Das führt wiederum dazu, dass sie diese negativ konnotierten Gefühle quasi auslagern. Diese zeigen sich dann eben in den abendlichen Ängsten, in Bildern statt Worten. Das Monster unterm Bett ist letztlich nichts anderes als das eigene schlechte Gefühl, das das Kind empfunden hat, aber noch nicht als Teil seiner Selbst verstehen kann.“

Ein Beispiel: Selbst Erwachsene fürchten sich oft, allein in den Keller zu gehen. Dahinter verbirgt sich die kindliche Urangst, allein zu sein. Man fürchtet um seine Sicherheit. Rational ist das unbegründet. Dennoch klopft das Herz. „Und genau dieses Gefühl, also die Angst, alleingelassen zu werden, empfinden die meisten Kleinkinder abends, wenn sie im Bett einschlafen sollen. Es ist eine große Leistung, allein im Bett zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass Mama trotzdem da ist, auch wenn sie nicht zu sehen ist“, fasst der Experte zusammen. „Was nicht heißen soll, dass man beim Kind sitzen bleiben muss, bis es eingeschlafen ist. Wer das möchte, kann das tun, aber aus entwicklungspsychologischer Sicht sollten Eltern ihr Kind nicht auf diese Weise von sich abhängig machen. Wenn Sie bei Ihrem Kind bleiben, löst das ja nicht das Problem der auftretenden Ängste. Darum rate ich dazu, das Kind in seiner Selbstwirksamkeit zu stärken und ihm zu zeigen, dass es Dinge allein hinkriegen kann.“

Was sage ich meinem Kind, wenn es abends Angst hat?

Nehmen Sie Ihr Kind ernst. Belächeln Sie es nicht. Nutzen Sie seine Fantasie. Drei einfache Grundregeln helfen, die Situation in den Griff zu kriegen. Nicht von heute auf morgen, aber mittelfristig. Und: Ihr Kind wird lernen, die Bewältigungsstrategien auf andere Situationen anzuwenden, und merkt sich, dass es mit seinen Problemen immer zu Ihnen kommen kann und dass diese nicht abgetan werden. Das stärkt Ihr Kind ungemein!

„Sobald Ihr Kind irgendeine Angst am Abend äußert, seien Sie vollkommen präsent: Blicken Sie Ihr Kind an, begeben Sie sich auf Augenhöhe und stellen Körperkontakt her“, empfiehlt Dr. Christian Lüdke. „Dann äußern Sie zunächst Verständnis: ‚Das kann ich gut verstehen. Da hätte ich auch große Angst.‘“ Meistens erzählen die Kinder lediglich von dem Umstand, also ihrem bildlichen Empfinden, nicht von dem Gefühl selbst, weshalb Sie als Elternteil es benennen müssen, damit Ihr Kind versteht, was es überhaupt spürt. Also: „Mama, da ist ein Monster unter meinem Bett!“ – „Oje, und jetzt hast du bestimmt große Angst, oder?“

Fragen Sie ruhig nach: Wie sieht das Monster aus? Hat es jemand geschickt? Ist es allein? Wie ist es unters Bett gekommen? Was macht es denn, wenn es herauskommt? Kann es vielleicht sein, dass es selbst Angst hat und sich deshalb unter dem Bett versteckt? „Lassen Sie Ihr Kind ruhig erzählen, alles mit Details ausschmücken“, so der Therapeut. „Und haben Sie keine Sorge, dass sich dadurch die Angst verstärken würde. Es ist wie bei so vielem im Leben: Darüber zu sprechen, hilft. Oder wie es der Volksmund sagt: Geteiltes Leid ist halbes Leid.“

Schließlich könnten Sie Ihr Kind fragen, was helfen würde: „Was wollen wir denn jetzt machen, damit das Monster verschwindet? Hast du eine Idee?“ Je nachdem, wir Ihr Kind seine Bild gewordenen Ängste beschreibt, können Sie Handlungsvorschläge entwickeln. Kann man das Monster wegsaugen? Es hinfortpusten mit vereinten Kräften? Lässt es sich womöglich mit Singen und Klatschen vertreiben? Setzen auch Sie all Ihre Fantasie ein und erklären Ihrem Kind, wovor Monster, Gespenster und wilde Tiere so Angst haben, wie man sie also verscheucht.

Sprechen Sie Ihr Kind am nächsten Tag ruhig noch einmal darauf an, aber bitte nicht zwischen Tür und Angel, sondern eher in einer kuscheligen, entspannten Atmosphäre, gern auch auf dem bummeligen Fußweg von der Kita. „Fragen Sie, wie es Ihrem Kind nach dem Gespräch und dem gemeinsamen Verschrecken des Monsters ergangen ist“, rät Dr. Christian Lüdke. Vielleicht mag es die Szenerie ja auch malen? Bieten Sie es an. Achten Sie darauf, was und wie Ihr Kind malt: Nimmt es viele Farben? Zeichnet es detailreich? Fragen Sie nach, was etwas zu bedeuten hat: Warum hat das Monster (keine) Zähne? Wieso hast du an dieser Stelle diese Farbe genommen? „Nutzt Ihr Kind nur eine einzige Farbe, können Sie relativ sicher davon ausgehen, dass es sich um eine zentrale Thematik handelt, die Ihr Kind ängstigt“, weiß Lüdke. „Achten Sie dann auf die Details, hier zeigen sich oft Grenzverletzungen.“

Und dann spinnen Sie das Ganze weiter: Wie würde das Monster aussehen, wenn es sich verkleiden würde? Sieht es unterm Bett genauso aus wie beim Einkaufen im Supermarkt?

Wenn Ihr Kind schon etwas älter ist, könnten Sie ein Spiel vorschlagen: Sie geben fünf Begriffe vor, und Ihr Kind spinnt eine Geschichte daraus. Wählen Sie Begriffe aus dem Themenfeld, von dem Sie vermuten, dass die Angst Ihres Kindes daher rührt. Indem das Kind dann daraus eine Erzählung entwickelt, strukturiert es Erlebtes und der Stress findet einen Weg.

Sollte Ihr Kind sich gar nicht beruhigen lassen, können Sie als Ultima Ratio zu einer Ablenkung greifen. Lesen Sie etwas Schönes vor, kuscheln ein bisschen, machen Ihrem Kind ein beruhigendes Hörspiel an. Sollten Sie den Grund für die Ängste kennen – etwa weil Sie als Eltern gerade einen Konflikt zu bewältigen haben, den das Kind mitbekommen hat –, können Sie auch das besprechen und Ihrem Kind sagen, dass es sich keine Sorgen machen muss, dass alles wieder gut wird oder vielmehr bleibt.

Was sollte man auf keinen Fall tun?

Wenn Sie Ihrem Kind sagen: „Da ist doch nichts, schau selbst nach“, signalisieren Sie Ihrem Kind, dass Sie es nicht ernst nehmen, seine Gefühle mithin nicht richtig sind. „Und das kann fatale Auswirkungen auf den Emotionshaushalt des Kindes haben. Man kann sich verrechnen, aber niemals verfühlen. Jedes Gefühl hat einen Grund und somit eine Daseinsberechtigung. Unsere Aufgabe als Eltern ist es, das anzuerkennen und dem Kind einen Weg aufzuzeigen, damit gut umzugehen.“

Auch Sätze wie „Stell dich nicht so an“, „Denk an was anderes“ oder „Du bist doch schon groß“ helfen Ihrem Kind nicht weiter, sondern lassen es in seiner ängstlichen Lage allein. Es könnte zu der Annahme gelangen, dass es nicht richtig ist, Angst zu empfinden und sich damit an die Eltern zu wenden, sondern dass es Gefühle unterdrücken muss und keine Hilfe erwarten kann.